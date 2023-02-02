https://ria.ru/20230202/konsulstva-1849165241.html

В Анкаре прокомментировали закрытие консульств нескольких стран Европы

В Анкаре прокомментировали закрытие консульств нескольких стран Европы - РИА Новости, 02.02.2023

В Анкаре прокомментировали закрытие консульств нескольких стран Европы

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу назвал "психологической войной" против страны закрытие рядом европейских стран своих консульств в Стамбуле на фоне заявлений из... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T10:56

2023-02-02T10:56

2023-02-02T10:56

в мире

стамбул

турция

сша

сулейман сойлу

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АНКАРА, 2 фев – РИА Новости. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу назвал "психологической войной" против страны закрытие рядом европейских стран своих консульств в Стамбуле на фоне заявлений из США об угрозе терактов. Посольство США предупредило своих граждан в понедельник об опасности терактов в центре Стамбула. Целями могут стать церкви, синагоги, дипмиссии в Стамбуле или другие популярные среди иностранцев места, особенно стамбульские районы Бейоглу, Галата, Таксим, улица Истикляль. Ранее консульства Великобритании, Нидерландов и ФРГ в Стамбуле прекратили работу из-за угрозы терактов в центре города. Генеральное консульство РФ в Стамбуле продолжает работу в штатном режиме. "Америка и Запад не хотят, чтобы мы были независимыми и свободными в этой географии. В то время, когда мы поставили цель привлечь 60 миллионов туристов, они начали новую психологическую войну против Турции", - приводит слова Сойлу газета Hürriyet. По словам министра, "с терроризмом в Турции не покончено, но эта тема больше не является первым пунктом повестки дня". "Мы знаем, кто кормит террористические организации. Именно Соединенные Штаты Америки кормят PПK-PYD (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана). Америка и Запад, которые годами кормили их деньгами, логистикой и человеческими ресурсами, не отказались от своей мечты о создании террористического государства", - сказал Сойлу.

https://ria.ru/20230202/terakty-1849158973.html

стамбул

турция

сша

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, стамбул, турция, сша, сулейман сойлу