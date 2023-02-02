Рейтинг@Mail.ru
В Анкаре прокомментировали закрытие консульств нескольких стран Европы - РИА Новости, 02.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230202/konsulstva-1849165241.html
В Анкаре прокомментировали закрытие консульств нескольких стран Европы
В Анкаре прокомментировали закрытие консульств нескольких стран Европы - РИА Новости, 02.02.2023
В Анкаре прокомментировали закрытие консульств нескольких стран Европы
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу назвал "психологической войной" против страны закрытие рядом европейских стран своих консульств в Стамбуле на фоне заявлений из... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T10:56
2023-02-02T10:56
в мире
стамбул
турция
сша
сулейман сойлу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/03/1509660382_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_fb15387ccc9f15a0ee0f30d623a2267b.jpg
АНКАРА, 2 фев – РИА Новости. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу назвал "психологической войной" против страны закрытие рядом европейских стран своих консульств в Стамбуле на фоне заявлений из США об угрозе терактов. Посольство США предупредило своих граждан в понедельник об опасности терактов в центре Стамбула. Целями могут стать церкви, синагоги, дипмиссии в Стамбуле или другие популярные среди иностранцев места, особенно стамбульские районы Бейоглу, Галата, Таксим, улица Истикляль. Ранее консульства Великобритании, Нидерландов и ФРГ в Стамбуле прекратили работу из-за угрозы терактов в центре города. Генеральное консульство РФ в Стамбуле продолжает работу в штатном режиме. "Америка и Запад не хотят, чтобы мы были независимыми и свободными в этой географии. В то время, когда мы поставили цель привлечь 60 миллионов туристов, они начали новую психологическую войну против Турции", - приводит слова Сойлу газета Hürriyet. По словам министра, "с терроризмом в Турции не покончено, но эта тема больше не является первым пунктом повестки дня". "Мы знаем, кто кормит террористические организации. Именно Соединенные Штаты Америки кормят PПK-PYD (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана). Америка и Запад, которые годами кормили их деньгами, логистикой и человеческими ресурсами, не отказались от своей мечты о создании террористического государства", - сказал Сойлу.
https://ria.ru/20230202/terakty-1849158973.html
стамбул
турция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/03/1509660382_111:0:895:588_1920x0_80_0_0_0bb2e26996c43d94cf773d345fca6858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, стамбул, турция, сша, сулейман сойлу
В мире, Стамбул, Турция, США, Сулейман Сойлу
10:56 02.02.2023
 
В Анкаре прокомментировали закрытие консульств нескольких стран Европы

В Анкаре назвали закрытие консульств нескольких стран Европы психологической войной

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 2 фев – РИА Новости. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу назвал "психологической войной" против страны закрытие рядом европейских стран своих консульств в Стамбуле на фоне заявлений из США об угрозе терактов.
Посольство США предупредило своих граждан в понедельник об опасности терактов в центре Стамбула. Целями могут стать церкви, синагоги, дипмиссии в Стамбуле или другие популярные среди иностранцев места, особенно стамбульские районы Бейоглу, Галата, Таксим, улица Истикляль. Ранее консульства Великобритании, Нидерландов и ФРГ в Стамбуле прекратили работу из-за угрозы терактов в центре города. Генеральное консульство РФ в Стамбуле продолжает работу в штатном режиме.
"Америка и Запад не хотят, чтобы мы были независимыми и свободными в этой географии. В то время, когда мы поставили цель привлечь 60 миллионов туристов, они начали новую психологическую войну против Турции", - приводит слова Сойлу газета Hürriyet.
По словам министра, "с терроризмом в Турции не покончено, но эта тема больше не является первым пунктом повестки дня".
"Мы знаем, кто кормит террористические организации. Именно Соединенные Штаты Америки кормят PПK-PYD (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана). Америка и Запад, которые годами кормили их деньгами, логистикой и человеческими ресурсами, не отказались от своей мечты о создании террористического государства", - сказал Сойлу.
Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 10:44
СМИ: Турция не получала от США разведданных о готовящихся в стране терактах
 
В миреСтамбулТурцияСШАСулейман Сойлу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала