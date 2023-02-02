В Анкаре прокомментировали закрытие консульств нескольких стран Европы
В Анкаре назвали закрытие консульств нескольких стран Европы психологической войной
Вид Анкары. Архивное фото
АНКАРА, 2 фев – РИА Новости. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу назвал "психологической войной" против страны закрытие рядом европейских стран своих консульств в Стамбуле на фоне заявлений из США об угрозе терактов.
Посольство США предупредило своих граждан в понедельник об опасности терактов в центре Стамбула. Целями могут стать церкви, синагоги, дипмиссии в Стамбуле или другие популярные среди иностранцев места, особенно стамбульские районы Бейоглу, Галата, Таксим, улица Истикляль. Ранее консульства Великобритании, Нидерландов и ФРГ в Стамбуле прекратили работу из-за угрозы терактов в центре города. Генеральное консульство РФ в Стамбуле продолжает работу в штатном режиме.
"Америка и Запад не хотят, чтобы мы были независимыми и свободными в этой географии. В то время, когда мы поставили цель привлечь 60 миллионов туристов, они начали новую психологическую войну против Турции", - приводит слова Сойлу газета Hürriyet.
По словам министра, "с терроризмом в Турции не покончено, но эта тема больше не является первым пунктом повестки дня".
"Мы знаем, кто кормит террористические организации. Именно Соединенные Штаты Америки кормят PПK-PYD (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана). Америка и Запад, которые годами кормили их деньгами, логистикой и человеческими ресурсами, не отказались от своей мечты о создании террористического государства", - сказал Сойлу.