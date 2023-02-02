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Все хотят окончания конфликта с Украиной, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
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Все хотят окончания конфликта с Украиной, заявил Лавров
Все хотят окончания конфликта с Украиной, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
Все хотят окончания конфликта с Украиной, заявил Лавров
Мы все хотим, чтобы конфликт с Украиной закончился, но временной фактор - не главный, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T10:49
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в мире
украина
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Мы все хотим, чтобы конфликт с Украиной закончился, но временной фактор - не главный, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы все хотим, чтобы это завершилось, но здесь важен не временной фактор, здесь важен фактор существа, фактор качества тех итогов, которые мы обеспечиваем для нашего народа, для тех людей, которые хотят оставаться частью русской культуры и которых киевская хунта долгие годы при поощрении Запада лишала всего русского", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.
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в мире, украина, россия, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров
10:49 02.02.2023 (обновлено: 10:56 02.02.2023)
 
Все хотят окончания конфликта с Украиной, заявил Лавров

Лавров: все хотят окончания конфликта с Украиной, но временной фактор — не главный

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Мы все хотим, чтобы конфликт с Украиной закончился, но временной фактор - не главный, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы все хотим, чтобы это завершилось, но здесь важен не временной фактор, здесь важен фактор существа, фактор качества тех итогов, которые мы обеспечиваем для нашего народа, для тех людей, которые хотят оставаться частью русской культуры и которых киевская хунта долгие годы при поощрении Запада лишала всего русского", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.
Французский экономист Жак Аттали в Елисейском дворце - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 08:00
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В миреУкраинаРоссияСергей Лавров
 
 
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