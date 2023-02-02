https://ria.ru/20230202/konflikt-1849161680.html

Все хотят окончания конфликта с Украиной, заявил Лавров

Все хотят окончания конфликта с Украиной, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023

Все хотят окончания конфликта с Украиной, заявил Лавров

Мы все хотим, чтобы конфликт с Украиной закончился, но временной фактор - не главный, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T10:49

2023-02-02T10:49

2023-02-02T10:56

в мире

украина

россия

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aede1cd7e48ddaa97614e2ae87625201.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Мы все хотим, чтобы конфликт с Украиной закончился, но временной фактор - не главный, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы все хотим, чтобы это завершилось, но здесь важен не временной фактор, здесь важен фактор существа, фактор качества тех итогов, которые мы обеспечиваем для нашего народа, для тех людей, которые хотят оставаться частью русской культуры и которых киевская хунта долгие годы при поощрении Запада лишала всего русского", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.

https://ria.ru/20230131/evropa-1848529457.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сергей лавров