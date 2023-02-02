https://ria.ru/20230202/konflikt-1849161680.html
Все хотят окончания конфликта с Украиной, заявил Лавров
Все хотят окончания конфликта с Украиной, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
Все хотят окончания конфликта с Украиной, заявил Лавров
Мы все хотим, чтобы конфликт с Украиной закончился, но временной фактор - не главный, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T10:49
2023-02-02T10:49
2023-02-02T10:56
в мире
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сергей лавров
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Мы все хотим, чтобы конфликт с Украиной закончился, но временной фактор - не главный, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы все хотим, чтобы это завершилось, но здесь важен не временной фактор, здесь важен фактор существа, фактор качества тех итогов, которые мы обеспечиваем для нашего народа, для тех людей, которые хотят оставаться частью русской культуры и которых киевская хунта долгие годы при поощрении Запада лишала всего русского", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.
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в мире, украина, россия, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров
10:49 02.02.2023 (обновлено: 10:56 02.02.2023)
Все хотят окончания конфликта с Украиной, заявил Лавров
Лавров: все хотят окончания конфликта с Украиной, но временной фактор — не главный