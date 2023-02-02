https://ria.ru/20230202/kolonki-1849118163.html
Эксперты рассказали об угрозе утечки данных из-за умных колонок
Эксперты рассказали об угрозе утечки данных из-за умных колонок - РИА Новости, 02.02.2023
Эксперты рассказали об угрозе утечки данных из-за умных колонок
Пользователям не стоит произносить вслух личную и конфиденциальную информацию, такую как номера кредитных карт и пароли, находясь рядом умными колонками, так... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T02:52
2023-02-02T02:52
2023-02-02T03:26
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алиса
яндекс
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Пользователям не стоит произносить вслух личную и конфиденциальную информацию, такую как номера кредитных карт и пароли, находясь рядом умными колонками, так как подобные устройства могут стать целью для злоумышленников, заявили опрошенные РИА Новости эксперты. "Отказываться от помощников или нет — личный выбор каждого. Однако ежедневное использование подобных устройств можно сделать безопаснее, соблюдая ряд несложных рекомендаций. Так, не следует озвучивать конфиденциальную информацию поблизости от умных колонок: это касается номеров кредитных карт, паролей, номеров документов и других данных", — отметил эксперт Kaspersky по кибербезопасности ICS CERT Владимир Дащенко. По его мнению, также лучше отключать колонку от сети, если дома никого нет. Кроме того, подчеркнул Дащенко, стоит внимательно отнестись к месту, где расположить колонку. Так, не стоит ставить устройство на подоконнике, поскольку оно может привлечь внимание злоумышленников и стать приманкой для возможной кибератаки или вторжения в дом, пояснил эксперт. По словам эксперта, также стоит покупать умные устройства только у официальных производителей — это снизит риск того, что ваши данные станут общедоступными. Кроме того, резюмировал Кулаков, нужно на регулярной основе следить за обновлениями программного обеспечения таких устройств и приложений к ним, а также разумно подойти к настройке колонки и ограничить необходимые права на совершение действий. В понедельник "Яндекс" сообщил, что при аудите, который начался из-за инцидента утечки фрагмента старого исходного кода, выявил несколько случаев серьезного нарушения принципов компании — в частности, в коде содержались контактные данные некоторых партнеров. Тогда уточнялось, что попавшие в сеть фрагменты кода также содержали тестовые алгоритмы, которые применялись и для улучшения качества активации голосового ассистента "Алисы". Компания сообщала при этом, что не использует умные колонки с "Алисой" для прослушки пользователей. Позднее "Яндекс" уточнил также, что алгоритм позволял записать несколько секунд звука в случайный момент без упоминания "Алисы" и работал только в бета-версии, тестируемой сотрудниками компании. При отключенном микрофоне на устройстве запись становилась невозможной даже в бета-версии.
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общество, россия, технологии, алиса, яндекс, лаборатория касперского
Общество, Россия, Технологии, Алиса, Яндекс, Лаборатория Касперского
02:52 02.02.2023 (обновлено: 03:26 02.02.2023)
Эксперты рассказали об угрозе утечки данных из-за умных колонок
Дащенко: обсуждать личные и конфиденциальные данные рядом с умными колонками не стоит
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Пользователям не стоит произносить вслух личную и конфиденциальную информацию, такую как номера кредитных карт и пароли, находясь рядом умными колонками, так как подобные устройства могут стать целью для злоумышленников, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
"Отказываться от помощников или нет — личный выбор каждого. Однако ежедневное использование подобных устройств можно сделать безопаснее, соблюдая ряд несложных рекомендаций. Так, не следует озвучивать конфиденциальную информацию поблизости от умных колонок: это касается номеров кредитных карт, паролей, номеров документов и других данных", — отметил эксперт Kaspersky
по кибербезопасности ICS CERT Владимир Дащенко.
По его мнению, также лучше отключать колонку от сети, если дома никого нет. Кроме того, подчеркнул Дащенко, стоит внимательно отнестись к месту, где расположить колонку. Так, не стоит ставить устройство на подоконнике, поскольку оно может привлечь внимание злоумышленников и стать приманкой для возможной кибератаки или вторжения в дом, пояснил эксперт.
"Любые IoT-устройства, если они подключены к интернету, могут потенциально стать целью для злоумышленников... Чтобы снизить этот риск, мы советуем следовать правилам... Не использовать эти устройства в помещении, где идет обсуждение важных вопросов", — подчеркнул старший специалист группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Артем Кулаков.
По словам эксперта, также стоит покупать умные устройства только у официальных производителей — это снизит риск того, что ваши данные станут общедоступными. Кроме того, резюмировал Кулаков, нужно на регулярной основе следить за обновлениями программного обеспечения таких устройств и приложений к ним, а также разумно подойти к настройке колонки и ограничить необходимые права на совершение действий.
В понедельник "Яндекс
" сообщил, что при аудите, который начался из-за инцидента утечки фрагмента старого исходного кода, выявил несколько случаев серьезного нарушения принципов компании — в частности, в коде содержались контактные данные некоторых партнеров. Тогда уточнялось, что попавшие в сеть фрагменты кода также содержали тестовые алгоритмы, которые применялись и для улучшения качества активации голосового ассистента "Алисы
".
Компания сообщала при этом, что не использует умные колонки с "Алисой" для прослушки пользователей. Позднее "Яндекс" уточнил также, что алгоритм позволял записать несколько секунд звука в случайный момент без упоминания "Алисы" и работал только в бета-версии, тестируемой сотрудниками компании. При отключенном микрофоне на устройстве запись становилась невозможной даже в бета-версии.