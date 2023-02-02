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КНДР пригрозила США жестким ответом на любое военное действие
КНДР пригрозила США жестким ответом на любое военное действие - РИА Новости, 02.02.2023
КНДР пригрозила США жестким ответом на любое военное действие
Пхеньян даст "самый жесткий ответ" на любое военное действие со стороны США, говорится в заявлении представителя МИД КНДР, опубликованном северокорейским... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T02:30
2023-02-02T02:30
2023-02-02T02:30
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пхеньян даст "самый жесткий ответ" на любое военное действие со стороны США, говорится в заявлении представителя МИД КНДР, опубликованном северокорейским Центральным телеграфным агентством (ЦТАК). Во вторник глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США привержены обязательствам по сдерживанию КНДР, в том числе с использованием "ядерных возможностей". Он добавлял, что в 2022 году КНДР осуществила "беспрецедентное число" провокационных действий. В среду агентство Рёнхап передавало, что Южная Корея и США провели совместные воздушные учения с участием боевых самолётов из состава американских ВВС. Представитель МИД КНДР в заявлении ЦТАК отметил, что военно-политическая ситуация на Корейском полуострове и в регионе достигла "красной черты" из-за враждебных действий США.Как отмечается, у КНДР есть четкая стратегия противодействия США и их союзникам. Представитель МИД КНДР добавил, что Северная Корея не заинтересована в диалоге с США, пока Вашингтон ведет "враждебную политику".
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в мире, пхеньян, ллойд остин, министерство обороны сша, южная корея, сша
В мире, Пхеньян, Ллойд Остин, Министерство обороны США, Южная Корея, США
КНДР пригрозила США жестким ответом на любое военное действие
МИД КНДР: Пхеньян даст самый жесткий ответ на любое военное действие США