https://ria.ru/20230202/kndr-1849118005.html

КНДР пригрозила США жестким ответом на любое военное действие

КНДР пригрозила США жестким ответом на любое военное действие - РИА Новости, 02.02.2023

КНДР пригрозила США жестким ответом на любое военное действие

Пхеньян даст "самый жесткий ответ" на любое военное действие со стороны США, говорится в заявлении представителя МИД КНДР, опубликованном северокорейским... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T02:30

2023-02-02T02:30

2023-02-02T02:30

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ллойд остин

министерство обороны сша

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пхеньян даст "самый жесткий ответ" на любое военное действие со стороны США, говорится в заявлении представителя МИД КНДР, опубликованном северокорейским Центральным телеграфным агентством (ЦТАК). Во вторник глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США привержены обязательствам по сдерживанию КНДР, в том числе с использованием "ядерных возможностей". Он добавлял, что в 2022 году КНДР осуществила "беспрецедентное число" провокационных действий. В среду агентство Рёнхап передавало, что Южная Корея и США провели совместные воздушные учения с участием боевых самолётов из состава американских ВВС. Представитель МИД КНДР в заявлении ЦТАК отметил, что военно-политическая ситуация на Корейском полуострове и в регионе достигла "красной черты" из-за враждебных действий США.Как отмечается, у КНДР есть четкая стратегия противодействия США и их союзникам. Представитель МИД КНДР добавил, что Северная Корея не заинтересована в диалоге с США, пока Вашингтон ведет "враждебную политику".

https://ria.ru/20230131/pentagon-1848595795.html

https://ria.ru/20230129/kndr-1848163968.html

пхеньян

южная корея

сша

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в мире, пхеньян, ллойд остин, министерство обороны сша, южная корея, сша