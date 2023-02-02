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США блокируют работу по урегулированию споров в ВТО, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
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США блокируют работу по урегулированию споров в ВТО, заявил Лавров
США блокируют работу по урегулированию споров в ВТО, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
США блокируют работу по урегулированию споров в ВТО, заявил Лавров
США в рамках противостояния с Китаем блокируют работу органов по урегулированию споров в рамках ВТО, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:14
2023-02-02T12:14
в мире
сергей лавров
китай
сша
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. США в рамках противостояния с Китаем блокируют работу органов по урегулированию споров в рамках ВТО, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров. "В ВТО заблокирована работа органа по урегулированию споров ровно потому, что Китай обыгрывает Америку на ее же поле по ее же правилам и имеет полное основание потребовать компенсацию, которую ему наверняка присудит орган по урегулированию споров в ВТО, если США разрешат этому органу работать", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости. "Американцы просто блокируют назначение новых членов этого органа на имеющиеся вакансии. Там нет кворума, чисто бюрократический, такой, в худшем смысле этого слова советско-партийный подход. Это долгие годы уже происходит", - добавил лидер российской дипломатии.
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в мире, сергей лавров, китай, сша
В мире, Сергей Лавров, Китай, США
12:14 02.02.2023
 
США блокируют работу по урегулированию споров в ВТО, заявил Лавров

Лавров: США для противостояния Китаю блокируют работу по урегулированию споров в ВТО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. США в рамках противостояния с Китаем блокируют работу органов по урегулированию споров в рамках ВТО, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"В ВТО заблокирована работа органа по урегулированию споров ровно потому, что Китай обыгрывает Америку на ее же поле по ее же правилам и имеет полное основание потребовать компенсацию, которую ему наверняка присудит орган по урегулированию споров в ВТО, если США разрешат этому органу работать", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.
"Американцы просто блокируют назначение новых членов этого органа на имеющиеся вакансии. Там нет кворума, чисто бюрократический, такой, в худшем смысле этого слова советско-партийный подход. Это долгие годы уже происходит", - добавил лидер российской дипломатии.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
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