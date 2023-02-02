https://ria.ru/20230202/kitay-1849203740.html

США блокируют работу по урегулированию споров в ВТО, заявил Лавров

США блокируют работу по урегулированию споров в ВТО, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023

США блокируют работу по урегулированию споров в ВТО, заявил Лавров

США в рамках противостояния с Китаем блокируют работу органов по урегулированию споров в рамках ВТО, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T12:14

2023-02-02T12:14

2023-02-02T12:14

в мире

сергей лавров

китай

сша

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. США в рамках противостояния с Китаем блокируют работу органов по урегулированию споров в рамках ВТО, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров. "В ВТО заблокирована работа органа по урегулированию споров ровно потому, что Китай обыгрывает Америку на ее же поле по ее же правилам и имеет полное основание потребовать компенсацию, которую ему наверняка присудит орган по урегулированию споров в ВТО, если США разрешат этому органу работать", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости. "Американцы просто блокируют назначение новых членов этого органа на имеющиеся вакансии. Там нет кворума, чисто бюрократический, такой, в худшем смысле этого слова советско-партийный подход. Это долгие годы уже происходит", - добавил лидер российской дипломатии.

https://ria.ru/20230202/mir-1849200928.html

китай

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сергей лавров, китай, сша