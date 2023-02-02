https://ria.ru/20230202/kitay-1849192655.html

Лавров охарактеризовал отношения России и Китая

Лавров охарактеризовал отношения России и Китая - РИА Новости, 02.02.2023

Лавров охарактеризовал отношения России и Китая

Отношения России и Китая по качеству выше военного союза, они не имеют ни ограничений, ни пределов, в них нет запретных тем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T11:53

2023-02-02T11:53

2023-02-02T12:03

россия

китай

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Отношения России и Китая по качеству выше военного союза, они не имеют ни ограничений, ни пределов, в них нет запретных тем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Точки соприкосновения - это очень скромная характеристика наших отношений (РФ и КНР - ред.). Уже записано в нашей декларации, что, несмотря на то, что мы не создаём военного союза, наши отношения выше по качеству военных союзов в классическом понимании. И они не имеют ни ограничений, ни пределов, и запретных тем никаких нет", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.Он добавил, что за все годы существования СССР, КНР и Российской Федерации общий интерес заключается в развитии на основе национальных планов "в рамках существующих норм международной торговли".

https://ria.ru/20221231/miroporyadok-1842595560.html

россия

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, китай, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров