https://ria.ru/20230202/kitay-1849192655.html
Лавров охарактеризовал отношения России и Китая
Лавров охарактеризовал отношения России и Китая - РИА Новости, 02.02.2023
Лавров охарактеризовал отношения России и Китая
Отношения России и Китая по качеству выше военного союза, они не имеют ни ограничений, ни пределов, в них нет запретных тем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:53
2023-02-02T11:53
2023-02-02T12:03
россия
китай
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Отношения России и Китая по качеству выше военного союза, они не имеют ни ограничений, ни пределов, в них нет запретных тем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Точки соприкосновения - это очень скромная характеристика наших отношений (РФ и КНР - ред.). Уже записано в нашей декларации, что, несмотря на то, что мы не создаём военного союза, наши отношения выше по качеству военных союзов в классическом понимании. И они не имеют ни ограничений, ни пределов, и запретных тем никаких нет", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.Он добавил, что за все годы существования СССР, КНР и Российской Федерации общий интерес заключается в развитии на основе национальных планов "в рамках существующих норм международной торговли".
https://ria.ru/20221231/miroporyadok-1842595560.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
Россия, Китай, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров
11:53 02.02.2023 (обновлено: 12:03 02.02.2023)
Лавров охарактеризовал отношения России и Китая
Лавров: отношения с Китаем выше военного союза и не имеют ограничений и запретных тем