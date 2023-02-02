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Лавров охарактеризовал отношения России и Китая - РИА Новости, 02.02.2023
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Лавров охарактеризовал отношения России и Китая
Лавров охарактеризовал отношения России и Китая - РИА Новости, 02.02.2023
Лавров охарактеризовал отношения России и Китая
Отношения России и Китая по качеству выше военного союза, они не имеют ни ограничений, ни пределов, в них нет запретных тем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:53
2023-02-02T12:03
россия
китай
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Отношения России и Китая по качеству выше военного союза, они не имеют ни ограничений, ни пределов, в них нет запретных тем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Точки соприкосновения - это очень скромная характеристика наших отношений (РФ и КНР - ред.). Уже записано в нашей декларации, что, несмотря на то, что мы не создаём военного союза, наши отношения выше по качеству военных союзов в классическом понимании. И они не имеют ни ограничений, ни пределов, и запретных тем никаких нет", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.Он добавил, что за все годы существования СССР, КНР и Российской Федерации общий интерес заключается в развитии на основе национальных планов "в рамках существующих норм международной торговли".
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россия, китай, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
Россия, Китай, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров
11:53 02.02.2023 (обновлено: 12:03 02.02.2023)
 
Лавров охарактеризовал отношения России и Китая

Лавров: отношения с Китаем выше военного союза и не имеют ограничений и запретных тем

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Отношения России и Китая по качеству выше военного союза, они не имеют ни ограничений, ни пределов, в них нет запретных тем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Точки соприкосновения - это очень скромная характеристика наших отношений (РФ и КНР - ред.). Уже записано в нашей декларации, что, несмотря на то, что мы не создаём военного союза, наши отношения выше по качеству военных союзов в классическом понимании. И они не имеют ни ограничений, ни пределов, и запретных тем никаких нет", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.
Он добавил, что за все годы существования СССР, КНР и Российской Федерации общий интерес заключается в развитии на основе национальных планов "в рамках существующих норм международной торговли".
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