https://ria.ru/20230202/khamas-1849122641.html

Израиль нанес удары по объекту ХАМАС

Израиль нанес удары по объекту ХАМАС - РИА Новости, 02.02.2023

Израиль нанес удары по объекту ХАМАС

Тель-Авив нанес удары по объекту палестинского движения ХАМАС, сообщила в Twitter Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T05:03

2023-02-02T05:03

2023-02-02T08:58

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Тель-Авив нанес удары по объекту палестинского движения ХАМАС, сообщила в Twitter Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).Кроме того, Армия обороны Израиля заявила, что ХАМАС несет ответственность за "всю террористическую деятельность, исходящую из сектора Газа" и ответит за последствия нарушения безопасности страны.Накануне ЦАХАЛ сообщила о перехвате снаряда, выпущенного из этой территории, и ночью подтвердила сообщения СМИ об атаке на сектор Газа.В ночь на пятницу на прошлой неделе обе стороны обменялись ракетными ударами. Это произошло после столкновений между палестинцами и израильскими военнослужащими в городе Дженин на Западном берегу, при которых погибли по меньшей мере десять палестинцев. В ответ на израильский рейд в этом населенном пункте радикалы устроили два теракта в Иерусалиме.

https://ria.ru/20230131/izrail-1848559313.html

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в мире, израиль, хамас, иерусалим, армия обороны израиля