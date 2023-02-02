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Израиль нанес удары по объекту ХАМАС - РИА Новости, 02.02.2023
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Израиль нанес удары по объекту ХАМАС
Израиль нанес удары по объекту ХАМАС - РИА Новости, 02.02.2023
Израиль нанес удары по объекту ХАМАС
Тель-Авив нанес удары по объекту палестинского движения ХАМАС, сообщила в Twitter Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T05:03
2023-02-02T08:58
в мире
израиль
хамас
иерусалим
армия обороны израиля
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Тель-Авив нанес удары по объекту палестинского движения ХАМАС, сообщила в Twitter Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).Кроме того, Армия обороны Израиля заявила, что ХАМАС несет ответственность за "всю террористическую деятельность, исходящую из сектора Газа" и ответит за последствия нарушения безопасности страны.Накануне ЦАХАЛ сообщила о перехвате снаряда, выпущенного из этой территории, и ночью подтвердила сообщения СМИ об атаке на сектор Газа.В ночь на пятницу на прошлой неделе обе стороны обменялись ракетными ударами. Это произошло после столкновений между палестинцами и израильскими военнослужащими в городе Дженин на Западном берегу, при которых погибли по меньшей мере десять палестинцев. В ответ на израильский рейд в этом населенном пункте радикалы устроили два теракта в Иерусалиме.
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в мире, израиль, хамас, иерусалим, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Хамас, Иерусалим, Армия обороны Израиля
05:03 02.02.2023 (обновлено: 08:58 02.02.2023)
 
Израиль нанес удары по объекту ХАМАС

Израиль нанес удары по объекту ХАМАС, связанному с производством оружия

© AP Photo / Ariel SchalitСамолет Военно-воздушных сил Израиля
Самолет Военно-воздушных сил Израиля - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Самолет Военно-воздушных сил Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Тель-Авив нанес удары по объекту палестинского движения ХАМАС, сообщила в Twitter Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В ответ на ракетный обстрел Израиля из сектора Газа сегодня истребители ЦАХАЛ нанесли удары по производственному объекту по выработке химического сырья, а также по объекту по производству оружия, принадлежащему террористической организации ХАМАС", — уточнили в ЦАХАЛ.

Кроме того, Армия обороны Израиля заявила, что ХАМАС несет ответственность за "всю террористическую деятельность, исходящую из сектора Газа" и ответит за последствия нарушения безопасности страны.
Накануне ЦАХАЛ сообщила о перехвате снаряда, выпущенного из этой территории, и ночью подтвердила сообщения СМИ об атаке на сектор Газа.
В ночь на пятницу на прошлой неделе обе стороны обменялись ракетными ударами. Это произошло после столкновений между палестинцами и израильскими военнослужащими в городе Дженин на Западном берегу, при которых погибли по меньшей мере десять палестинцев. В ответ на израильский рейд в этом населенном пункте радикалы устроили два теракта в Иерусалиме.
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В миреИзраильХамасИерусалимАрмия обороны Израиля
 
 
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