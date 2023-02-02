05:03 02.02.2023 (обновлено: 08:58 02.02.2023)
Израиль нанес удары по объекту ХАМАС
Израиль нанес удары по объекту ХАМАС, связанному с производством оружия
© AP Photo / Ariel SchalitСамолет Военно-воздушных сил Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Самолет Военно-воздушных сил Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Тель-Авив нанес удары по объекту палестинского движения ХАМАС, сообщила в Twitter Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"В ответ на ракетный обстрел Израиля из сектора Газа сегодня истребители ЦАХАЛ нанесли удары по производственному объекту по выработке химического сырья, а также по объекту по производству оружия, принадлежащему террористической организации ХАМАС", — уточнили в ЦАХАЛ.
Кроме того, Армия обороны Израиля заявила, что ХАМАС несет ответственность за "всю террористическую деятельность, исходящую из сектора Газа" и ответит за последствия нарушения безопасности страны.
Накануне ЦАХАЛ сообщила о перехвате снаряда, выпущенного из этой территории, и ночью подтвердила сообщения СМИ об атаке на сектор Газа.
В ночь на пятницу на прошлой неделе обе стороны обменялись ракетными ударами. Это произошло после столкновений между палестинцами и израильскими военнослужащими в городе Дженин на Западном берегу, при которых погибли по меньшей мере десять палестинцев. В ответ на израильский рейд в этом населенном пункте радикалы устроили два теракта в Иерусалиме.