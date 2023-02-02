Житель Ивановской области избил сына и заставил копать себе яму
В Ивановской области будут судить мужчину, избившего сына и заставившего копать себе яму
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 2 фев – РИА Новости. Житель Ивановской области, избивавший 8-летнего сына и заставивший его копать себе яму, предстанет перед судом, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
"Следственным отделом по городу Вичуга СУСК России по Ивановской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним), ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья)", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУСК.
Уточняется, что мать мальчика лишили родительских прав, он воспитывался бабушкой, а с августа 2021 года по 11 декабря 2022 года проживал с отцом. Мужчина "под видом мер воспитательного характера" систематически бил ребенка: ремнем по телу, 9 ноября прошлого года ударил рукой по голове, от чего мальчик получил сотрясение головного мозга. "После этого путем словесных угроз он заставил ребенка взять лопату и копать себе яму на придомовой территории дома", - уточняет СУСК.
Сейчас мальчик изъят из семьи и находится в воспитательном учреждении. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
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