https://ria.ru/20230202/italiya-1849261919.html

Глава Mediaset выступил против обращения Зеленского на фестивале "Сан-Ремо"

Глава Mediaset выступил против обращения Зеленского на фестивале "Сан-Ремо" - РИА Новости, 02.02.2023

Глава Mediaset выступил против обращения Зеленского на фестивале "Сан-Ремо"

Исполнительный директор крупнейшей итальянской частной медиагруппы Mediaset Пьерсильвио Берлускони посчитал, что музыкальный фестиваль "Сан-Ремо" не является... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T14:55

2023-02-02T14:55

2023-02-02T15:45

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РИМ, 2 фев – РИА Новости. Исполнительный директор крупнейшей итальянской частной медиагруппы Mediaset Пьерсильвио Берлускони посчитал, что музыкальный фестиваль "Сан-Ремо" не является "подходящим контекстом" для видеообращения Владимира Зеленского, который занимается поиском известности. Государственная телерадиокорпорация Rai и организаторы известного конкурса песни планируют показать видеообращение Зеленского в заключительный день фестиваля 11 февраля. По мнению Берлускони-младшего, выступление Зеленского стало для Rai серьезной для решения проблемой. "Трудно решить, когда такая просьба поступает к вам напрямую.... Как издатель я не могу сказать, что Rai не может дать ему ход", - заявил медиаменеджер, слова которого привела Corriere della Sera. Против обращения Зеленского составлена онлайн-петиция, которую за неделю подписали 85 тысяч человек. К ней присоединились известные журналисты, политики и преподаватели университетов, в том числе бывший генеральный директор телеканала Rai 2 Карло Фреччеро, один из основателей "Движения 5 звезд" и экс-депутат Алессандро Ди Баттиста. Последний накануне заявил, что "ему не нравится слушать человека, который просит больше оружия". Ведущий мероприятия шоумен Амадеус заявил, что выступление Зеленского будет "посланием мира", которое покажут после выступления всех 28 участников конкурса. По его словам, вопрос содержания ролика будет изучаться руководством Rai. В заключительный вечер фестиваля противники приглашения Зеленского планируют провести манифестацию в самом Сан-Ремо, а также серию протестов у региональных офисов Rai по всей Италии. Как заявил РИА Новости один из организаторов митинга, представитель движения "Свободная Италия", на мероприятии ожидается по меньшей мере тысяча человек. "К манифестации присоединились все силы несогласных: Мы считаем, что противостоять Зеленскому справедливо, что справедливо требовать немедленного мира. Но мы хотим показать миру, итальянцы выступают за Россию, без каких-либо условий. Это не вопрос пацифизма. Мы говорим миру "Да", но "нет" войне НАТО", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230127/san-remo-1847841803.html

https://ria.ru/20230126/zelenskiy-1847665723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сан-ремо, италия, россия, владимир зеленский, mediaset, движение 5 звезд, нато