В Госдепе ответили на вопрос о возможной блокировке продаж Турции F-16
В Госдепе заявили о наличии у конгресса права голоса по вопросу продажи Турции F-16
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Администрация США не возражает против продажи истребителей F-16 Турции, но у конгресса тоже есть право голоса, заявил в четверг официальный представитель американского госдепа Нед Прайс.
"Такие решения принимаются не только исполнительной ветвью (власти). Это такие решения, в которых наши коллеги из конгресса тоже имеют право голоса", - сообщил он журналистам, отвечая на вопрос о возможной блокировке продаж истребителей F-16 Турции.
Прайс добавил, что администрация дала "четко понять" конгрессу о своей поддержке продаж F-16 и что госдеп продолжает вести диалог с Турцией и с американским законодательным собранием.
В четверг группа сенаторов США от обеих политических партий потребовала от президента Джо Байдена отложить продажу Турции истребителей F-16 до момента, пока та не одобрит заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.
В ответ официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что блокировка продажи F-16 навредит лишь США, а Анкара в этом случае продолжит развивать свою оборонную промышленность. По словам Калына, если конгресс связывает вопрос продажи истребителей со вступлением двух стран в НАТО, то они могут ждать долго.
США ранее исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 в наказание за покупку российских систем ПВО С-400. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил об американском предложении приобрести другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Сделку предстоит согласовать в конгрессе, где у нее есть влиятельные противники.