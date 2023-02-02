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В Госдепе ответили на вопрос о возможной блокировке продаж Турции F-16 - РИА Новости, 02.02.2023
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В Госдепе ответили на вопрос о возможной блокировке продаж Турции F-16
В Госдепе ответили на вопрос о возможной блокировке продаж Турции F-16 - РИА Новости, 02.02.2023
В Госдепе ответили на вопрос о возможной блокировке продаж Турции F-16
Администрация США не возражает против продажи истребителей F-16 Турции, но у конгресса тоже есть право голоса, заявил в четверг официальный представитель... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T23:43
2023-02-02T23:43
турция
в мире
f-16
нато
нед прайс
сша
ибрагим калын
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Администрация США не возражает против продажи истребителей F-16 Турции, но у конгресса тоже есть право голоса, заявил в четверг официальный представитель американского госдепа Нед Прайс. Прайс добавил, что администрация дала "четко понять" конгрессу о своей поддержке продаж F-16 и что госдеп продолжает вести диалог с Турцией и с американским законодательным собранием. В четверг группа сенаторов США от обеих политических партий потребовала от президента Джо Байдена отложить продажу Турции истребителей F-16 до момента, пока та не одобрит заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. В ответ официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что блокировка продажи F-16 навредит лишь США, а Анкара в этом случае продолжит развивать свою оборонную промышленность. По словам Калына, если конгресс связывает вопрос продажи истребителей со вступлением двух стран в НАТО, то они могут ждать долго. США ранее исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 в наказание за покупку российских систем ПВО С-400. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил об американском предложении приобрести другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Сделку предстоит согласовать в конгрессе, где у нее есть влиятельные противники.
https://ria.ru/20230202/terakty-1849158973.html
https://ria.ru/20230131/turtsiya-1848579831.html
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турция, в мире, f-16, нато, нед прайс, сша, ибрагим калын, государственный департамент сша, джо байден
Турция, В мире, F-16, НАТО, Нед Прайс, США, Ибрагим Калын, Государственный департамент США, Джо Байден
23:43 02.02.2023
 
В Госдепе ответили на вопрос о возможной блокировке продаж Турции F-16

В Госдепе заявили о наличии у конгресса права голоса по вопросу продажи Турции F-16

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Администрация США не возражает против продажи истребителей F-16 Турции, но у конгресса тоже есть право голоса, заявил в четверг официальный представитель американского госдепа Нед Прайс.
"Такие решения принимаются не только исполнительной ветвью (власти). Это такие решения, в которых наши коллеги из конгресса тоже имеют право голоса", - сообщил он журналистам, отвечая на вопрос о возможной блокировке продаж истребителей F-16 Турции.
Прайс добавил, что администрация дала "четко понять" конгрессу о своей поддержке продаж F-16 и что госдеп продолжает вести диалог с Турцией и с американским законодательным собранием.
В четверг группа сенаторов США от обеих политических партий потребовала от президента Джо Байдена отложить продажу Турции истребителей F-16 до момента, пока та не одобрит заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.
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В ответ официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что блокировка продажи F-16 навредит лишь США, а Анкара в этом случае продолжит развивать свою оборонную промышленность. По словам Калына, если конгресс связывает вопрос продажи истребителей со вступлением двух стран в НАТО, то они могут ждать долго.
США ранее исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 в наказание за покупку российских систем ПВО С-400. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил об американском предложении приобрести другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Сделку предстоит согласовать в конгрессе, где у нее есть влиятельные противники.
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