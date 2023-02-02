https://ria.ru/20230202/istrebiteli-1849398723.html

В Госдепе ответили на вопрос о возможной блокировке продаж Турции F-16

В Госдепе ответили на вопрос о возможной блокировке продаж Турции F-16 - РИА Новости, 02.02.2023

В Госдепе ответили на вопрос о возможной блокировке продаж Турции F-16

Администрация США не возражает против продажи истребителей F-16 Турции, но у конгресса тоже есть право голоса, заявил в четверг официальный представитель... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T23:43

2023-02-02T23:43

2023-02-02T23:43

турция

в мире

f-16

нато

нед прайс

сша

ибрагим калын

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Администрация США не возражает против продажи истребителей F-16 Турции, но у конгресса тоже есть право голоса, заявил в четверг официальный представитель американского госдепа Нед Прайс. Прайс добавил, что администрация дала "четко понять" конгрессу о своей поддержке продаж F-16 и что госдеп продолжает вести диалог с Турцией и с американским законодательным собранием. В четверг группа сенаторов США от обеих политических партий потребовала от президента Джо Байдена отложить продажу Турции истребителей F-16 до момента, пока та не одобрит заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. В ответ официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что блокировка продажи F-16 навредит лишь США, а Анкара в этом случае продолжит развивать свою оборонную промышленность. По словам Калына, если конгресс связывает вопрос продажи истребителей со вступлением двух стран в НАТО, то они могут ждать долго. США ранее исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 в наказание за покупку российских систем ПВО С-400. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил об американском предложении приобрести другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Сделку предстоит согласовать в конгрессе, где у нее есть влиятельные противники.

https://ria.ru/20230202/terakty-1849158973.html

https://ria.ru/20230131/turtsiya-1848579831.html

турция

сша

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