21:56 02.02.2023 (обновлено: 22:16 02.02.2023)
Сенаторы потребовали от Байдена отсрочить продажу Турции истребителей
Двухпартийная группа сенаторов США потребовала от Байдена отсрочить продажу Турции F-16
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher WillisАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher Willis
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Группа сенаторов США от обеих политических партий потребовала от президента Джо Байдена отложить продажу Турции истребителей F-16 до момента, пока та не одобрит заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, следует из обнародованного в четверг обращения конгрессменов.
"Конгресс не может рассматривать возможность дальнейшей поддержки Турции, в том числе продажу самолетов F-16, пока Анкара не завершит ратификацию протоколов о вступлении", - говорится в письме, опубликованном на сайте сенатора-демократа Джинн Шахин. Наряду с ней, подписантами данного обращения к президенту выступили сенатор-республиканец Том Тиллис, а также 23 других конгрессмена от обеих партий.
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В документе подчеркивается, что продуктивные и взаимовыгодные отношения между Вашингтоном и Анкарой отвечают интересам США. В то же время, полагают законодатели, нежелание Турции на данном этапе ратифицировать заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО "нельзя оставлять без внимания".
"Мы призываем президента США воздержаться от продажи Турции истребителей F-16 до тех пор, пока она не перестанет блокировать протоколы о вступлении в НАТО для Финляндии и Швеции. Обе наши партии согласны с тем, что принятие этих двух стран в НАТО сделает альянс еще могущественнее", - прокомментировала Шахин.
США ранее исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 в наказание за покупку российских систем ПВО С-400. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил об американском предложении приобрести другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Сделку предстоит согласовать в конгрессе, где у нее есть влиятельные противники.