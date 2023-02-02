https://ria.ru/20230202/istrebiteli-1849387067.html

Сенаторы потребовали от Байдена отсрочить продажу Турции истребителей

Сенаторы потребовали от Байдена отсрочить продажу Турции истребителей - РИА Новости, 02.02.2023

Сенаторы потребовали от Байдена отсрочить продажу Турции истребителей

Группа сенаторов США от обеих политических партий потребовала от президента Джо Байдена отложить продажу Турции истребителей F-16 до момента, пока та не одобрит РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T21:56

2023-02-02T21:56

2023-02-02T22:16

в мире

турция

сша

швеция

нато

f-16

финляндия

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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Группа сенаторов США от обеих политических партий потребовала от президента Джо Байдена отложить продажу Турции истребителей F-16 до момента, пока та не одобрит заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, следует из обнародованного в четверг обращения конгрессменов."Конгресс не может рассматривать возможность дальнейшей поддержки Турции, в том числе продажу самолетов F-16, пока Анкара не завершит ратификацию протоколов о вступлении", - говорится в письме, опубликованном на сайте сенатора-демократа Джинн Шахин. Наряду с ней, подписантами данного обращения к президенту выступили сенатор-республиканец Том Тиллис, а также 23 других конгрессмена от обеих партий.В документе подчеркивается, что продуктивные и взаимовыгодные отношения между Вашингтоном и Анкарой отвечают интересам США. В то же время, полагают законодатели, нежелание Турции на данном этапе ратифицировать заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО "нельзя оставлять без внимания"."Мы призываем президента США воздержаться от продажи Турции истребителей F-16 до тех пор, пока она не перестанет блокировать протоколы о вступлении в НАТО для Финляндии и Швеции. Обе наши партии согласны с тем, что принятие этих двух стран в НАТО сделает альянс еще могущественнее", - прокомментировала Шахин.США ранее исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 в наказание за покупку российских систем ПВО С-400. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил об американском предложении приобрести другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Сделку предстоит согласовать в конгрессе, где у нее есть влиятельные противники.

https://ria.ru/20230126/nato-1847312256.html

https://ria.ru/20230131/nato-1848753924.html

турция

сша

швеция

финляндия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, сша, швеция, нато, f-16, финляндия