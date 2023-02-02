16:48 02.02.2023 (обновлено: 22:39 02.02.2023)
Украинский летчик заявил, что у Киева заканчиваются истребители
FT: украинский летчик Джус заявил, что у Киева заканчиваются истребители и запчасти
Украинский истребитель Су-27. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. У Киева заканчиваются истребители, запчасти к ним и пилоты, способные ими управлять, заявил в интервью газете Financial Times украинский военный летчик с позывным Джус, который скрыл свое лицо и настоящее имя.
"Все наши самолеты собраны в СССР, и мы не сможем обслуживать их бесконечно, запасы боеприпасов тоже не безграничны, и день, когда у нас не будет ракет и запчастей для этих самолетов, все ближе и ближе. В недалеком будущем мы можем совсем лишиться тактической авиации", — сообщил он.
Пилот подчеркнул, что американские истребители F-16 нужны Киеву "еще вчера".
Он также пожаловался на доставшиеся в наследство от СССР Украине МиГ-29, поскольку именно из-за них, как считает Джус, ему до сих пор не удалось сбить ни одной воздушной цели. При этом авторы статьи в своем материале называют пилота асом.
"Грустно возвращаться и идти на посадку после "охоты", понимая, что твоя "добыча" долетела до своей цели", — приводит издание слова летчика.
Он также заявил о нехватке квалифицированных пилотов в рядах Воздушных сил Украины.
"Если мы прождем еще шесть месяцев, придет момент, когда у нас останутся только дедули-резервисты вместо молодых пилотов с хорошими знаниями и хорошим обучением", — заявил Джус журналистам.
СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил отрицательно на вопрос журналистов, поставят ли Киеву F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что не исключает возможность передачи самолетов ВСУ. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов.
Россия в минувшем году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Украины, станут законной целью для России.