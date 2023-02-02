https://ria.ru/20230202/istrebiteli-1849306018.html

Украинский летчик заявил, что у Киева заканчиваются истребители

Украинский летчик заявил, что у Киева заканчиваются истребители - РИА Новости, 02.02.2023

Украинский летчик заявил, что у Киева заканчиваются истребители

У Киева заканчиваются истребители, запчасти к ним и пилоты, способные ими управлять, заявил в интервью газете Financial Times украинский военный летчик с... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T16:48

2023-02-02T16:48

2023-02-02T22:39

специальная военная операция на украине

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украина

f-16

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. У Киева заканчиваются истребители, запчасти к ним и пилоты, способные ими управлять, заявил в интервью газете Financial Times украинский военный летчик с позывным Джус, который скрыл свое лицо и настоящее имя. "Все наши самолеты собраны в СССР, и мы не сможем обслуживать их бесконечно, запасы боеприпасов тоже не безграничны, и день, когда у нас не будет ракет и запчастей для этих самолетов, все ближе и ближе. В недалеком будущем мы можем совсем лишиться тактической авиации", — сообщил он. Пилот подчеркнул, что американские истребители F-16 нужны Киеву "еще вчера". Он также пожаловался на доставшиеся в наследство от СССР Украине МиГ-29, поскольку именно из-за них, как считает Джус, ему до сих пор не удалось сбить ни одной воздушной цели. При этом авторы статьи в своем материале называют пилота асом."Грустно возвращаться и идти на посадку после "охоты", понимая, что твоя "добыча" долетела до своей цели", — приводит издание слова летчика. Он также заявил о нехватке квалифицированных пилотов в рядах Воздушных сил Украины. "Если мы прождем еще шесть месяцев, придет момент, когда у нас останутся только дедули-резервисты вместо молодых пилотов с хорошими знаниями и хорошим обучением", — заявил Джус журналистам. СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил отрицательно на вопрос журналистов, поставят ли Киеву F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что не исключает возможность передачи самолетов ВСУ. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов. Россия в минувшем году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20230202/spasateli-1848992081.html

https://ria.ru/20230202/istrebiteli-1849177046.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, f-16, вооруженные силы украины