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Остин ответил на вопрос о передаче Киеву истребителей F-16 - РИА Новости, 02.02.2023
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Остин ответил на вопрос о передаче Киеву истребителей F-16
Остин ответил на вопрос о передаче Киеву истребителей F-16 - РИА Новости, 02.02.2023
Остин ответил на вопрос о передаче Киеву истребителей F-16
Глава Пентагона Ллойд Остин на вопрос об истребителях F-16 заявил, что США нацелены на передачу Киеву возможностей, которые необходимы, чтобы украинские войска... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T09:49
2023-02-02T09:49
киев
сша
украина
джо байден
ллойд остин
эммануэль макрон
нато
пентагон
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин на вопрос об истребителях F-16 заявил, что США нацелены на передачу Киеву возможностей, которые необходимы, чтобы украинские войска были эффективными при ожидаемом контрнаступлении весной. "Мы сфокусированы на передаче Киеву возможностей, которые нужны (украинским войскам), чтобы быть эффективными при предстоящем, ожидаемом контрнаступлении весной", - заявил Остин на пресс-конференции на Филиппинах, отвечая на вопрос, не хочет ли США пересмотреть свою позицию по передаче Киеву истребителей F-16. Он добавил, что США делают все, чтобы у украинских войск были возможности, которые им необходимы "прямо сейчас", чтобы действовать эффективно на поле боя. Трансляция пресс-конференции велась на сайте Пентагона. СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230201/ukraina-1848876831.html
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киев, сша, украина, джо байден, ллойд остин, эммануэль макрон, нато, пентагон, f-16, в мире
Киев, США, Украина, Джо Байден, Ллойд Остин, Эммануэль Макрон, НАТО, Пентагон, F-16, В мире
09:49 02.02.2023
 
Остин ответил на вопрос о передаче Киеву истребителей F-16

Пентагон о F-16: США нацелены дать Киеву нужное для ожидаемого контрнаступления весной

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher WillisАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher Willis
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин на вопрос об истребителях F-16 заявил, что США нацелены на передачу Киеву возможностей, которые необходимы, чтобы украинские войска были эффективными при ожидаемом контрнаступлении весной.
"Мы сфокусированы на передаче Киеву возможностей, которые нужны (украинским войскам), чтобы быть эффективными при предстоящем, ожидаемом контрнаступлении весной", - заявил Остин на пресс-конференции на Филиппинах, отвечая на вопрос, не хочет ли США пересмотреть свою позицию по передаче Киеву истребителей F-16.
Истребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил во время саммита НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 10:50Специальная военная операция на Украине
В Варшаве назвали вооружение Украины F-16 слишком сложным мероприятием
Он добавил, что США делают все, чтобы у украинских войск были возможности, которые им необходимы "прямо сейчас", чтобы действовать эффективно на поле боя.
Трансляция пресс-конференции велась на сайте Пентагона.
СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 00:28Специальная военная операция на Украине
США не станут поставлять Украине истребители F-16, заявил Байден
 
КиевСШАУкраинаДжо БайденЛлойд ОстинЭммануэль МакронНАТОПентагонF-16В мире
 
 
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