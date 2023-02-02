https://ria.ru/20230202/istrebiteli-1849144752.html

Остин ответил на вопрос о передаче Киеву истребителей F-16

Остин ответил на вопрос о передаче Киеву истребителей F-16 - РИА Новости, 02.02.2023

Остин ответил на вопрос о передаче Киеву истребителей F-16

Глава Пентагона Ллойд Остин на вопрос об истребителях F-16 заявил, что США нацелены на передачу Киеву возможностей, которые необходимы, чтобы украинские войска... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T09:49

2023-02-02T09:49

2023-02-02T09:49

киев

сша

украина

джо байден

ллойд остин

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пентагон

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин на вопрос об истребителях F-16 заявил, что США нацелены на передачу Киеву возможностей, которые необходимы, чтобы украинские войска были эффективными при ожидаемом контрнаступлении весной. "Мы сфокусированы на передаче Киеву возможностей, которые нужны (украинским войскам), чтобы быть эффективными при предстоящем, ожидаемом контрнаступлении весной", - заявил Остин на пресс-конференции на Филиппинах, отвечая на вопрос, не хочет ли США пересмотреть свою позицию по передаче Киеву истребителей F-16. Он добавил, что США делают все, чтобы у украинских войск были возможности, которые им необходимы "прямо сейчас", чтобы действовать эффективно на поле боя. Трансляция пресс-конференции велась на сайте Пентагона. СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230201/ukraina-1848876831.html

https://ria.ru/20230131/istrebiteli-1848550911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, сша, украина, джо байден, ллойд остин, эммануэль макрон, нато, пентагон, f-16, в мире