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Глава Минцифры Ирана назвал причину временного отключения интернета - РИА Новости, 02.02.2023
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Глава Минцифры Ирана назвал причину временного отключения интернета
Глава Минцифры Ирана назвал причину временного отключения интернета - РИА Новости, 02.02.2023
Глава Минцифры Ирана назвал причину временного отключения интернета
Отключение интернета в Иране на прошедшей неделе, в среду, произошло из-за крупной кибератаки, заявил министр информационно-коммуникационных технологий страны... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T15:30
2023-02-02T15:30
в мире
технологии
иран
кибератаки
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Отключение интернета в Иране на прошедшей неделе, в среду, произошло из-за крупной кибератаки, заявил министр информационно-коммуникационных технологий страны Иса Зарепур. "Отключение интернета на прошлой неделе произошло из-за крупной кибератаки, которая была отражена благодаря усилиям сотрудников министерства информационных и телекоммуникационных технологий… Предварительное расследование говорит об очень крупной кибератаке, которая вызвала падение трафика", – передает слова министра агентство IRNA. Иранские СМИ сообщали 25 января, что на всей территории страны на несколько минут отключился интернет. Позднее в тот же день отдел по связям с общественностью Компании телекоммуникационной инфраструктуры Ирана сообщил о том, что неполадки устранены.
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в мире, технологии, иран, кибератаки
В мире, Технологии, Иран, Кибератаки
15:30 02.02.2023
 
Глава Минцифры Ирана назвал причину временного отключения интернета

Глава Минцифры Зарепур: кибератака стала причиной отключения интернета в Иране 25 января

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЧеловек за ноутбуком
Человек за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Отключение интернета в Иране на прошедшей неделе, в среду, произошло из-за крупной кибератаки, заявил министр информационно-коммуникационных технологий страны Иса Зарепур.
"Отключение интернета на прошлой неделе произошло из-за крупной кибератаки, которая была отражена благодаря усилиям сотрудников министерства информационных и телекоммуникационных технологий… Предварительное расследование говорит об очень крупной кибератаке, которая вызвала падение трафика", – передает слова министра агентство IRNA.
Иранские СМИ сообщали 25 января, что на всей территории страны на несколько минут отключился интернет. Позднее в тот же день отдел по связям с общественностью Компании телекоммуникационной инфраструктуры Ирана сообщил о том, что неполадки устранены.
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