https://ria.ru/20230202/iran-1849274845.html

Глава Минцифры Ирана назвал причину временного отключения интернета

Глава Минцифры Ирана назвал причину временного отключения интернета - РИА Новости, 02.02.2023

Глава Минцифры Ирана назвал причину временного отключения интернета

Отключение интернета в Иране на прошедшей неделе, в среду, произошло из-за крупной кибератаки, заявил министр информационно-коммуникационных технологий страны... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T15:30

2023-02-02T15:30

2023-02-02T15:30

в мире

технологии

иран

кибератаки

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Отключение интернета в Иране на прошедшей неделе, в среду, произошло из-за крупной кибератаки, заявил министр информационно-коммуникационных технологий страны Иса Зарепур. "Отключение интернета на прошлой неделе произошло из-за крупной кибератаки, которая была отражена благодаря усилиям сотрудников министерства информационных и телекоммуникационных технологий… Предварительное расследование говорит об очень крупной кибератаке, которая вызвала падение трафика", – передает слова министра агентство IRNA. Иранские СМИ сообщали 25 января, что на всей территории страны на несколько минут отключился интернет. Позднее в тот же день отдел по связям с общественностью Компании телекоммуникационной инфраструктуры Ирана сообщил о том, что неполадки устранены.

https://ria.ru/20230202/oruzhie-1849234323.html

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в мире, технологии, иран, кибератаки