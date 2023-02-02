https://ria.ru/20230202/iran-1849150338.html

Тегеран ответит Израилю за атаку на Исфахан, заявил постпред Ирана при ООН

Тегеран ответит Израилю за атаку на Исфахан, заявил постпред Ирана при ООН - РИА Новости, 02.02.2023

Тегеран ответит Израилю за атаку на Исфахан, заявил постпред Ирана при ООН

Исламская республика имеет право ответить Израилю за атаку на объект минобороны в Исфахане "там и тогда, когда посчитает нужным", заявил в четверг постоянный... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T10:16

2023-02-02T10:16

2023-02-02T10:16

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Исламская республика имеет право ответить Израилю за атаку на объект минобороны в Исфахане "там и тогда, когда посчитает нужным", заявил в четверг постоянный представитель Ирана при ООН Саид Иравани. Ранее Иравани в своем письме председателю Совбеза ООН назвал Тель-Авив главным ответственным за атаку на военный объект в Иране. "На основе международного права и Устава ООН Исламская Республика Иран оставляет за собой свое легитимное и неотъемлемое право на защиту своей национальной безопасности и решительный ответ на любую угрозу или неправомерное действие Израиля там и тогда, когда посчитает нужным", - приводит агентство ISNA слова иранского дипломата. В ночь на воскресенье, 29 января, в иранском городе Исфахан, расположенном в центральной части Ирана, прогремел сильный взрыв. Позже минобороны республики сообщило о неудачной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров с взрывчатым зарядом один из его военных объектов с вооружением. Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. СМИ сообщали о возможной причастности США и Израиля к этой атаке.

https://ria.ru/20230202/isfakhan-1849141508.html

https://ria.ru/20230201/iran-1848844223.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, исфахан, оон