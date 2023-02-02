https://ria.ru/20230202/iran-1849150338.html
Тегеран ответит Израилю за атаку на Исфахан, заявил постпред Ирана при ООН
Тегеран ответит Израилю за атаку на Исфахан, заявил постпред Ирана при ООН - РИА Новости, 02.02.2023
Тегеран ответит Израилю за атаку на Исфахан, заявил постпред Ирана при ООН
Исламская республика имеет право ответить Израилю за атаку на объект минобороны в Исфахане "там и тогда, когда посчитает нужным", заявил в четверг постоянный... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T10:16
2023-02-02T10:16
2023-02-02T10:16
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Исламская республика имеет право ответить Израилю за атаку на объект минобороны в Исфахане "там и тогда, когда посчитает нужным", заявил в четверг постоянный представитель Ирана при ООН Саид Иравани. Ранее Иравани в своем письме председателю Совбеза ООН назвал Тель-Авив главным ответственным за атаку на военный объект в Иране. "На основе международного права и Устава ООН Исламская Республика Иран оставляет за собой свое легитимное и неотъемлемое право на защиту своей национальной безопасности и решительный ответ на любую угрозу или неправомерное действие Израиля там и тогда, когда посчитает нужным", - приводит агентство ISNA слова иранского дипломата. В ночь на воскресенье, 29 января, в иранском городе Исфахан, расположенном в центральной части Ирана, прогремел сильный взрыв. Позже минобороны республики сообщило о неудачной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров с взрывчатым зарядом один из его военных объектов с вооружением. Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. СМИ сообщали о возможной причастности США и Израиля к этой атаке.
https://ria.ru/20230202/isfakhan-1849141508.html
https://ria.ru/20230201/iran-1848844223.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, исфахан, оон
В мире, Израиль, Иран, Исфахан, ООН
Тегеран ответит Израилю за атаку на Исфахан, заявил постпред Ирана при ООН
Постпред Ирана Иравани: Тегеран ответит Израилю, когда посчитает нужным