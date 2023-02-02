https://ria.ru/20230202/intervyu-1849081513.html

Большое интервью Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву. Прямая трансляция

Большое интервью Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву. Прямая трансляция - РИА Новости, 02.02.2023

Большое интервью Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву. Прямая трансляция

Министр иностранных дел Сергей Лавров дает большое интервью телеведущему и генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T10:30

2023-02-02T10:30

2023-02-02T10:56

сергей лавров

дмитрий киселев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849164659_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_139b0c7e1d70214d6bc2dfd4b9170599.jpg

Министр иностранных дел Сергей Лавров дает большое интервью телеведущему и генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Интервью Сергея Лаврова LIVE: Интервью Сергея Лаврова 2023-02-02T10:30 true PT79M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей лавров, дмитрий киселев, видео