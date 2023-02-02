https://ria.ru/20230202/intervyu-1849081513.html
Большое интервью Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву. Прямая трансляция
Большое интервью Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву. Прямая трансляция - РИА Новости, 02.02.2023
Большое интервью Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву. Прямая трансляция
Министр иностранных дел Сергей Лавров дает большое интервью телеведущему и генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T10:30
2023-02-02T10:30
2023-02-02T10:56
сергей лавров
дмитрий киселев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849164659_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_139b0c7e1d70214d6bc2dfd4b9170599.jpg
Министр иностранных дел Сергей Лавров дает большое интервью телеведущему и генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849164659_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_55c2250b7e84b89588a7a660a9669f24.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, дмитрий киселев, видео
Сергей Лавров, Дмитрий Киселев
Большое интервью Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву. Прямая трансляция
Министр иностранных дел Сергей Лавров дает большое интервью телеведущему и генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
2023-02-02T10:30
true
PT79M49S
10:30 02.02.2023 (обновлено: 10:56 02.02.2023)
Большое интервью Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву. Прямая трансляция
Министр иностранных дел Сергей Лавров дает большое интервью телеведущему и генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.