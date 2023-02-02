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О целях спецоперации и давлении Запада: Лавров дал интервью Киселеву

О целях спецоперации и давлении Запада: Лавров дал интервью Киселеву - РИА Новости, 02.02.2023

О целях спецоперации и давлении Запада: Лавров дал интервью Киселеву

Министр иностранных дел Сергей Лавров дал большое интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости. Ключевые заявления главы МИД — в материале агентства. РИА Новости, 02.02.2023

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2023-02-02T12:01

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сергей лавров

дмитрий киселев

россия

украина

нато

запад

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров дал большое интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости. Ключевые заявления главы МИД — в материале агентства.О целях спецоперацииЦель России в специальной военной операции — решить "важнейшие задачи обеспечения нашей самостоятельности, обеспечения интересов нашей культуры, тех людей, которые хотят быть частью русской культуры", отметил Лавров.Министр напомнил, что страны Запада заставили президента Украины Владимира Зеленского отказаться от переговоров, несмотря на то, что в самом начале была возможность разрешить ситуацию политическим путем. С тех пор киевский режим подталкивают к продолжению военных действий, постоянно звучат призывы одержать победу на поле боя.В ходе спецоперации Москва стремится отодвинуть украинские войска на расстояние, безопасное для территории России, пояснил дипломат. Чем более дальнобойное оружие поставляет Запад киевскому режиму, тем дальше его необходимо отодвинуть от российских границ.Лавров отметил, что, по оценке специалистов, нельзя за два или три месяца научиться использовать некоторые виды вооружений, которые Украина уже получает или будет получать от стран НАТО. Следовательно, высока вероятность того, что вместе с этими системами в ВСУ поступают иностранные боевые расчеты, которые уходят в отпуск в своих армиях и оформляются наемниками.О причинах спецоперацииСпециальная военная операция на Украине стала неизбежной, а ее причины и цели президент Владимир Путин подробно объяснял, напомнил глава МИД.В то же время в основе киевского режима лежит нацистская идеология, но многие отказываются это замечать, продолжил глава российской дипломатии. Все заявления его поклонников и кукловодов — попытка окончательно решить "русский вопрос". На Западе регулярно звучат призывы нанести стратегическое поражение России, чтобы она "долго не поднялась"Лавров также прокомментировал звучащие в свой адрес обвинения в оскорблении памяти жертв Холокоста. Он подчеркнул, что подобные заявления говорят лишь о том, что у оппонентов нет никаких других аргументов.Россия не отказывается от переговоровГлава МИД отметил, что у российских дипломатов сейчас много работы — они регулярно разъясняют, что происходит, кроме того, им приходится постоянно развенчивать ложь, в особенности насчет отказа России вести переговоры.Кроме того, МИД готовит отчет о том, что происходило в течение года во время спецоперации. Лавров подчеркнул, что Россия за это время получила много различной информации. Она касается не только военно-биологических программ США, от которых они пытаются открещиваться, или прямого участия Вашингтона во взрывах на "Северных потоках".Много о чем нужно вспомнить и показать, какими методами США добиваются своей гегемонии, подчеркнул министр.В отношениях России и Китая нет границГоворя об отношениях с Китаем, глава МИД подчеркнул, что две страны не создают военного союза, но взаимодействие Москвы и Пекина качественно гораздо выше военных союзов в классическом понимании. Хочешь мира — будь готов себя защищатьОтвечая на вопрос, выступает ли он за мир, министр подчеркнул, что это однозначно так. При этом он уточнил, что не разделяет идею "Хочешь мира — готовься к войне". По словам дипломата, ему ближе мысль, которую можно сформулировать так: "Хочешь мира — будь готов себя защищать".Россия выйдет из нынешней геополитической ситуации окрепшей и будет способна постоять за себя еще более эффективно, заключил Лавров.

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