14:54 02.02.2023 (обновлено: 15:49 02.02.2023)
Российские силы уничтожили пусковую установку HIMARS в районе Краматорска
Минобороны: российские силы уничтожили пусковую установку HIMARS в районе Краматорска
© Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-СМ2" в зоне проведения спецоперации
© Министерство обороны РФ
Самоходная артиллерийская установка "Мста-СМ2" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российские авиация и артиллерия ликвидировали две американские пусковые установки возле Краматорска в ДНР, сообщили в Минобороны.
"В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожены пусковые установки М-142 HIMARS и М-270 MLRS производства США", — говорится в сводке.
Кроме того, в Запорожской области силами авиации удалось ликвидировать радиолокационную станцию обнаружения маловысотных целей 35Д6 и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
За сутки оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 78 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 105 районах. Средства противовоздушной обороны сбили четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS и пять украинских беспилотников возле Голиково и Кременной в ЛНР, Берестового в Харьковской области и Песчаного в Херсонской области.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.