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Российские силы уничтожили пусковую установку HIMARS в районе Краматорска

Российские силы уничтожили пусковую установку HIMARS в районе Краматорска - РИА Новости, 02.02.2023

Российские силы уничтожили пусковую установку HIMARS в районе Краматорска

Российские авиация и артиллерия ликвидировали две американские пусковые установки возле Краматорска в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T14:54

2023-02-02T14:54

2023-02-02T15:49

специальная военная операция на украине

краматорск

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российские авиация и артиллерия ликвидировали две американские пусковые установки возле Краматорска в ДНР, сообщили в Минобороны.Кроме того, в Запорожской области силами авиации удалось ликвидировать радиолокационную станцию обнаружения маловысотных целей 35Д6 и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. В районах Малиновки и Авдеевки в ДНР, а также Дружелюбовки в Запорожской области российские подразделения нанесли удары по трем складам ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.За сутки оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 78 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 105 районах. Средства противовоздушной обороны сбили четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS и пять украинских беспилотников возле Голиково и Кременной в ЛНР, Берестового в Харьковской области и Песчаного в Херсонской области.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

краматорск, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, запорожская область, вооруженные силы украины, владимир путин, в мире