https://ria.ru/20230202/gruziya-1849179040.html

Грузию хотят превратить в раздражитель для России, заявил Лавров

Грузию хотят превратить в раздражитель для России, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023

Грузию хотят превратить в раздражитель для России, заявил Лавров

Правительство Грузии в ответ на беспрецедентное давление Запада с требованиями санкций против России руководствуется национальными интересами, Запад хотел бы... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T11:26

2023-02-02T11:26

2023-02-02T11:42

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грузия

сергей лавров

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Правительство Грузии в ответ на беспрецедентное давление Запада с требованиями санкций против России руководствуется национальными интересами, Запад хотел бы превратить Грузию в "раздражитель" для РФ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сейчас в Грузии наряду с президентом... есть правительство, ...которые в ответ на беспрецедентное давление с требованием присоединиться к санкциям, открыть второй фронт, там уже даже такая терминология пошла, они (премьер-министр и правительство Грузии - ред.) говорят: "Вы знаете, мы руководствуемся своими национальными интересами. У нас торговля с Россией, у нас туризм, и энергоносители мы получаем", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.Он добавил, что это "отвечает интересам грузинского государства и грузинского народа"."Но то, что Грузию тоже хотели бы превратить в очередной "раздражитель", вернуть ситуацию к тем саакашвилевским агрессивным временам, у меня сомнений нет", - подчеркнул глава МИД РФ.

https://ria.ru/20230202/lavrov-1849172702.html

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Лавров: Грузию хотят превратить в раздражитель для России ЛАВРОВ: НЕ СОМНЕВАЮСЬ, ЧТО ЗАПАД ХОТЕЛ БЫ ПРЕВРАТИТЬ ГРУЗИЮ В "РАЗДРАЖИТЕЛЬ" ДЛЯ РОССИИ. ПРАВИТЕЛЬСТВО ГРУЗИИ В ОТВЕТ НА ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДАВЛЕНИЕ ЗАПАДА С ТРЕБОВАНИЯМИ САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ РУКОВОДСТВУЕТСЯ НАЦИОНАЛЬНЫМИ ИНТЕРЕСАМИ 2023-02-02T11:26 true PT0M42S

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Варвара Скокшина

в мире, россия, грузия, сергей лавров