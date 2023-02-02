https://ria.ru/20230202/gruziya-1849179040.html
Грузию хотят превратить в раздражитель для России, заявил Лавров
Грузию хотят превратить в раздражитель для России, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
Грузию хотят превратить в раздражитель для России, заявил Лавров
Правительство Грузии в ответ на беспрецедентное давление Запада с требованиями санкций против России руководствуется национальными интересами, Запад хотел бы... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:26
2023-02-02T11:26
2023-02-02T11:42
в мире
россия
грузия
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849186819_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_35c5abd5bffb6ad440176fc5ad77c8c9.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Правительство Грузии в ответ на беспрецедентное давление Запада с требованиями санкций против России руководствуется национальными интересами, Запад хотел бы превратить Грузию в "раздражитель" для РФ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сейчас в Грузии наряду с президентом... есть правительство, ...которые в ответ на беспрецедентное давление с требованием присоединиться к санкциям, открыть второй фронт, там уже даже такая терминология пошла, они (премьер-министр и правительство Грузии - ред.) говорят: "Вы знаете, мы руководствуемся своими национальными интересами. У нас торговля с Россией, у нас туризм, и энергоносители мы получаем", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.Он добавил, что это "отвечает интересам грузинского государства и грузинского народа"."Но то, что Грузию тоже хотели бы превратить в очередной "раздражитель", вернуть ситуацию к тем саакашвилевским агрессивным временам, у меня сомнений нет", - подчеркнул глава МИД РФ.
https://ria.ru/20230202/lavrov-1849172702.html
россия
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849186819_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8939cdad0aad87618279357350f76996.jpg
Лавров: Грузию хотят превратить в раздражитель для России
ЛАВРОВ: НЕ СОМНЕВАЮСЬ, ЧТО ЗАПАД ХОТЕЛ БЫ ПРЕВРАТИТЬ ГРУЗИЮ В "РАЗДРАЖИТЕЛЬ" ДЛЯ РОССИИ. ПРАВИТЕЛЬСТВО ГРУЗИИ В ОТВЕТ НА ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДАВЛЕНИЕ ЗАПАДА С ТРЕБОВАНИЯМИ САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ РУКОВОДСТВУЕТСЯ НАЦИОНАЛЬНЫМИ ИНТЕРЕСАМИ
2023-02-02T11:26
true
PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, грузия, сергей лавров
В мире, Россия, Грузия, Сергей Лавров
11:26 02.02.2023 (обновлено: 11:42 02.02.2023)
Грузию хотят превратить в раздражитель для России, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Запад хотел бы превратить Грузию в раздражитель для России