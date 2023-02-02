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Грузию хотят превратить в раздражитель для России, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
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Грузию хотят превратить в раздражитель для России, заявил Лавров
Грузию хотят превратить в раздражитель для России, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
Грузию хотят превратить в раздражитель для России, заявил Лавров
Правительство Грузии в ответ на беспрецедентное давление Запада с требованиями санкций против России руководствуется национальными интересами, Запад хотел бы... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:26
2023-02-02T11:42
в мире
россия
грузия
сергей лавров
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Правительство Грузии в ответ на беспрецедентное давление Запада с требованиями санкций против России руководствуется национальными интересами, Запад хотел бы превратить Грузию в "раздражитель" для РФ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сейчас в Грузии наряду с президентом... есть правительство, ...которые в ответ на беспрецедентное давление с требованием присоединиться к санкциям, открыть второй фронт, там уже даже такая терминология пошла, они (премьер-министр и правительство Грузии - ред.) говорят: "Вы знаете, мы руководствуемся своими национальными интересами. У нас торговля с Россией, у нас туризм, и энергоносители мы получаем", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.Он добавил, что это "отвечает интересам грузинского государства и грузинского народа"."Но то, что Грузию тоже хотели бы превратить в очередной "раздражитель", вернуть ситуацию к тем саакашвилевским агрессивным временам, у меня сомнений нет", - подчеркнул глава МИД РФ.
https://ria.ru/20230202/lavrov-1849172702.html
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Лавров: Грузию хотят превратить в раздражитель для России
ЛАВРОВ: НЕ СОМНЕВАЮСЬ, ЧТО ЗАПАД ХОТЕЛ БЫ ПРЕВРАТИТЬ ГРУЗИЮ В "РАЗДРАЖИТЕЛЬ" ДЛЯ РОССИИ. ПРАВИТЕЛЬСТВО ГРУЗИИ В ОТВЕТ НА ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДАВЛЕНИЕ ЗАПАДА С ТРЕБОВАНИЯМИ САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ РУКОВОДСТВУЕТСЯ НАЦИОНАЛЬНЫМИ ИНТЕРЕСАМИ
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в мире, россия, грузия, сергей лавров
В мире, Россия, Грузия, Сергей Лавров
11:26 02.02.2023 (обновлено: 11:42 02.02.2023)
 
Грузию хотят превратить в раздражитель для России, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Запад хотел бы превратить Грузию в раздражитель для России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Правительство Грузии в ответ на беспрецедентное давление Запада с требованиями санкций против России руководствуется национальными интересами, Запад хотел бы превратить Грузию в "раздражитель" для РФ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас в Грузии наряду с президентом... есть правительство, ...которые в ответ на беспрецедентное давление с требованием присоединиться к санкциям, открыть второй фронт, там уже даже такая терминология пошла, они (премьер-министр и правительство Грузии - ред.) говорят: "Вы знаете, мы руководствуемся своими национальными интересами. У нас торговля с Россией, у нас туризм, и энергоносители мы получаем", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.
Он добавил, что это "отвечает интересам грузинского государства и грузинского народа".
"Но то, что Грузию тоже хотели бы превратить в очередной "раздражитель", вернуть ситуацию к тем саакашвилевским агрессивным временам, у меня сомнений нет", - подчеркнул глава МИД РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
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