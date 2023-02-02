https://ria.ru/20230202/gretsiya-1849386528.html
Греция поменяет посла в России, сообщили СМИ
Греция поменяет посла в России, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.02.2023
Греция поменяет посла в России, сообщили СМИ
МИД Греции меняет послов в России, Турции и ряде других стран, пишет портал antinews.gr. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T21:51
2023-02-02T21:51
2023-02-02T21:51
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россия
никос дендиас
екатерина насика
в мире
турция
юнеско
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АФИНЫ, 2 фев - РИА Новости. МИД Греции меняет послов в России, Турции и ряде других стран, пишет портал antinews.gr. По его словам, решение главы МИД Никоса Дендиаса сменить послов в нескольких посольствах интерпретируется как чисто предвыборный ход. "Необычно и, бесспорно, некрасиво объявлять об изменениях на постах послов непосредственно перед выборами. Любые решения о назначении других дипломатов на освободившиеся должности будут обязательны для следующего правительства, какое бы ни сформировалось по результатам выборов. В таких случаях принято откладывать любые изменения (в том числе в дипломатическом корпусе) до окончания выборов", - пишет портал. Он публикует документ с именами 25 послов в разных странах и постоянного представителя в ЮНЕСКО, которые покинут свои посты. Среди них посол Греции в Москве Екатерина Насика, а также послы в Анкаре, Брюсселе, Вене, Ереване, Дохе, Дели, Тель-Авиве и других странах. Портал указывает на ухудшение двусторонних отношений между Грецией и Россией. "Интересно, после высылки российских дипломатов из Греции и ответной высылки греческих дипломатов из нашего посольства в России, уверено ли руководство МИД Греции в том, что Москва согласится на замену посла в российской столице другим дипломатом? При таком негативном сценарии в греко-российских отношениях, откуда происходит оптимизм руководства МИД, что новый посол, направленный в Россию, будет принят Москвой?" - пишет портал. Что касается Турции, портал называет посольство Греции в Анкаре "многострадальным", где в последние годы "послы меняются как рубашки". "Три последних посла в турецкой столице не смогли пробыть и двух лет. В отличие от турецкого посольства в Афинах, где последний посол пробыл четыре года", - замечает портал. В опубликованном документе МИД Греции предлагается заинтересованным лицам до 10 февраля подать заявление "с изъявлением интереса" на занятие должностей послов в этих странах.
https://ria.ru/20230129/partiya-1848271133.html
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греция, россия, никос дендиас, екатерина насика, в мире, турция, юнеско
Греция, Россия, Никос Дендиас, Екатерина Насика, В мире, Турция, ЮНЕСКО
Греция поменяет посла в России, сообщили СМИ
Портал antinews.gr: МИД Греции поменяет послов в нескольких странах, включая Россию
АФИНЫ, 2 фев - РИА Новости.
МИД Греции меняет послов в России, Турции и ряде других стран, пишет портал
antinews.gr.
"На алтарь предвыборной целесообразности принесены критически важные посольства и дипломатия. Незадолго до выборов руководство МИД приняло решение заменить ряд послов, в том числе в ключевых дипломатических миссиях", - пишет портал.
По его словам, решение главы МИД Никоса Дендиаса
сменить послов в нескольких посольствах интерпретируется как чисто предвыборный ход.
"Необычно и, бесспорно, некрасиво объявлять об изменениях на постах послов непосредственно перед выборами. Любые решения о назначении других дипломатов на освободившиеся должности будут обязательны для следующего правительства, какое бы ни сформировалось по результатам выборов. В таких случаях принято откладывать любые изменения (в том числе в дипломатическом корпусе) до окончания выборов", - пишет портал.
Он публикует документ с именами 25 послов в разных странах и постоянного представителя в ЮНЕСКО
, которые покинут свои посты.
Среди них посол Греции в Москве Екатерина Насика
, а также послы в Анкаре
, Брюсселе
, Вене
, Ереване
, Дохе
, Дели
, Тель-Авиве
и других странах.
Портал указывает на ухудшение двусторонних отношений между Грецией и Россией.
"Интересно, после высылки российских дипломатов из Греции и ответной высылки греческих дипломатов из нашего посольства в России, уверено ли руководство МИД Греции в том, что Москва согласится на замену посла в российской столице другим дипломатом? При таком негативном сценарии в греко-российских отношениях, откуда происходит оптимизм руководства МИД, что новый посол, направленный в Россию, будет принят Москвой?" - пишет портал.
Что касается Турции, портал называет посольство Греции в Анкаре "многострадальным", где в последние годы "послы меняются как рубашки".
"Три последних посла в турецкой столице не смогли пробыть и двух лет. В отличие от турецкого посольства в Афинах
, где последний посол пробыл четыре года", - замечает портал.
В опубликованном документе МИД Греции предлагается заинтересованным лицам до 10 февраля подать заявление "с изъявлением интереса" на занятие должностей послов в этих странах.