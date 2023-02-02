https://ria.ru/20230202/gretsiya-1849386528.html

Греция поменяет посла в России, сообщили СМИ

Греция поменяет посла в России, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.02.2023

Греция поменяет посла в России, сообщили СМИ

МИД Греции меняет послов в России, Турции и ряде других стран, пишет портал antinews.gr. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T21:51

2023-02-02T21:51

2023-02-02T21:51

греция

россия

никос дендиас

екатерина насика

в мире

турция

юнеско

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АФИНЫ, 2 фев - РИА Новости. МИД Греции меняет послов в России, Турции и ряде других стран, пишет портал antinews.gr. По его словам, решение главы МИД Никоса Дендиаса сменить послов в нескольких посольствах интерпретируется как чисто предвыборный ход. "Необычно и, бесспорно, некрасиво объявлять об изменениях на постах послов непосредственно перед выборами. Любые решения о назначении других дипломатов на освободившиеся должности будут обязательны для следующего правительства, какое бы ни сформировалось по результатам выборов. В таких случаях принято откладывать любые изменения (в том числе в дипломатическом корпусе) до окончания выборов", - пишет портал. Он публикует документ с именами 25 послов в разных странах и постоянного представителя в ЮНЕСКО, которые покинут свои посты. Среди них посол Греции в Москве Екатерина Насика, а также послы в Анкаре, Брюсселе, Вене, Ереване, Дохе, Дели, Тель-Авиве и других странах. Портал указывает на ухудшение двусторонних отношений между Грецией и Россией. "Интересно, после высылки российских дипломатов из Греции и ответной высылки греческих дипломатов из нашего посольства в России, уверено ли руководство МИД Греции в том, что Москва согласится на замену посла в российской столице другим дипломатом? При таком негативном сценарии в греко-российских отношениях, откуда происходит оптимизм руководства МИД, что новый посол, направленный в Россию, будет принят Москвой?" - пишет портал. Что касается Турции, портал называет посольство Греции в Анкаре "многострадальным", где в последние годы "послы меняются как рубашки". "Три последних посла в турецкой столице не смогли пробыть и двух лет. В отличие от турецкого посольства в Афинах, где последний посол пробыл четыре года", - замечает портал. В опубликованном документе МИД Греции предлагается заинтересованным лицам до 10 февраля подать заявление "с изъявлением интереса" на занятие должностей послов в этих странах.

https://ria.ru/20230129/partiya-1848271133.html

https://ria.ru/20230120/sud-1846285761.html

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греция, россия, никос дендиас, екатерина насика, в мире, турция, юнеско