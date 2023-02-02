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Эксперты рассказали о новой схеме мошенничества по WhatsApp - РИА Новости, 02.02.2023
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Эксперты рассказали о новой схеме мошенничества по WhatsApp
Эксперты рассказали о новой схеме мошенничества по WhatsApp - РИА Новости, 02.02.2023
Эксперты рассказали о новой схеме мошенничества по WhatsApp
Мошенники стали обзванивать россиян по WhatsApp от имени "Госуслуг" для того, чтобы под предлогом доставки корреспонденции выманить у потенциальной жертвы... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T03:31
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общество
россия
технологии
евгения лазарева
whatsapp inc.
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Мошенники стали обзванивать россиян по WhatsApp от имени "Госуслуг" для того, чтобы под предлогом доставки корреспонденции выманить у потенциальной жертвы информацию, зарегистрировать ее на финансовом маркетплейсе и оформить на нее кредит, сообщила РИА Новости координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. "Одному из наших сотрудников поступил звонок по WhatsApp от имени "Госуслуг". Звонивший сообщил, что человеку якобы пришло письмо, и поинтересовался, как будет удобнее получить корреспонденцию - в МФЦ или почтой?", - рассказала эксперт. Сотрудник "Мошеловки" сразу понял, что ему звонят аферисты, так как специалисты "Госуслуг" никого не обзванивают, а все сообщения на портале можно прочесть в личном кабинете, отметила Лазарева. При этом он продолжил разговор и ответил, что ему удобнее получить письмо через МФЦ. На это мошенник заявил, что сотруднику сейчас придет смс с кодом, и его нужно будет продиктовать, рассказала эксперт. Специалист "Мошеловки" положил трубку. Эксперты полагают, что в продолжении разговора мошенник запросил бы код из смс еще раз и оформил бы на жертву кредитную заявку в одном из банков-партнеров платформы. "Следующим шагом было бы удаленное подтверждение заявки от имени жертвы, а результатом - необходимость выплачивать кредит, который присвоили бы мошенники", - указала Лазарева. Эксперт призвала проявлять бдительность и напомнила, что просьба назвать код из смс может исходить только от мошенников, даже если сообщение пришло из, казалось бы, доверенного источника.
https://ria.ru/20230201/gosuslugi-1848840108.html
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общество, россия, технологии, евгения лазарева, whatsapp inc.
Общество, Россия, Технологии, Евгения Лазарева, WhatsApp Inc.
03:31 02.02.2023 (обновлено: 03:40 02.02.2023)
 
Эксперты рассказали о новой схеме мошенничества по WhatsApp

"Мошеловка": аферисты стали звонить россиянам по WhatsApp от имени "Госуслуг"

© Depositphotos.com / Diego CervoДевушка набирает текстовое сообщение в WhatsApp
Девушка набирает текстовое сообщение в WhatsApp - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Depositphotos.com / Diego Cervo
Девушка набирает текстовое сообщение в WhatsApp. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Мошенники стали обзванивать россиян по WhatsApp от имени "Госуслуг" для того, чтобы под предлогом доставки корреспонденции выманить у потенциальной жертвы информацию, зарегистрировать ее на финансовом маркетплейсе и оформить на нее кредит, сообщила РИА Новости координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева.
"Одному из наших сотрудников поступил звонок по WhatsApp от имени "Госуслуг". Звонивший сообщил, что человеку якобы пришло письмо, и поинтересовался, как будет удобнее получить корреспонденцию - в МФЦ или почтой?", - рассказала эксперт.
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Сотрудник "Мошеловки" сразу понял, что ему звонят аферисты, так как специалисты "Госуслуг" никого не обзванивают, а все сообщения на портале можно прочесть в личном кабинете, отметила Лазарева. При этом он продолжил разговор и ответил, что ему удобнее получить письмо через МФЦ. На это мошенник заявил, что сотруднику сейчас придет смс с кодом, и его нужно будет продиктовать, рассказала эксперт.
"Нашему сотруднику пришел код от финансового маркетплейса banki.ru. Смс аналогичного содержания портал присылает, когда пользователь регистрирует на нем личный кабинет", - отметила Лазарева.
Специалист "Мошеловки" положил трубку. Эксперты полагают, что в продолжении разговора мошенник запросил бы код из смс еще раз и оформил бы на жертву кредитную заявку в одном из банков-партнеров платформы. "Следующим шагом было бы удаленное подтверждение заявки от имени жертвы, а результатом - необходимость выплачивать кредит, который присвоили бы мошенники", - указала Лазарева.
Эксперт призвала проявлять бдительность и напомнила, что просьба назвать код из смс может исходить только от мошенников, даже если сообщение пришло из, казалось бы, доверенного источника.
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