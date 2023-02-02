https://ria.ru/20230202/gosizmena-1849279475.html

Суд в Москве арестовал россиянина Пешкова за госизмену

Суд в Москве арестовал россиянина Пешкова за госизмену - РИА Новости, 02.02.2023

Суд в Москве арестовал россиянина Пешкова за госизмену

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T15:46

2023-02-02T15:46

2023-02-02T15:49

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Пешкова С.Н. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.По данным суда, ему вменяется статья 275 УК РФ (госизмена), санкция которой предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы. Фабула дела не раскрывается, поскольку оно маркировано грифом "совершенно секретно".

https://ria.ru/20221122/gosizmena-1833446584.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия