https://ria.ru/20230202/gosizmena-1849279475.html
Суд в Москве арестовал россиянина Пешкова за госизмену
Суд в Москве арестовал россиянина Пешкова за госизмену - РИА Новости, 02.02.2023
Суд в Москве арестовал россиянина Пешкова за госизмену
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T15:46
2023-02-02T15:46
2023-02-02T15:49
происшествия
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_cb86a98ddeea3d04ce9e41498dd2fe05.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Пешкова С.Н. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.По данным суда, ему вменяется статья 275 УК РФ (госизмена), санкция которой предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы. Фабула дела не раскрывается, поскольку оно маркировано грифом "совершенно секретно".
https://ria.ru/20221122/gosizmena-1833446584.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_b61ab88c78ad18a4eedade366d17ce42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
15:46 02.02.2023 (обновлено: 15:49 02.02.2023)
Суд в Москве арестовал россиянина Пешкова за госизмену
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Пешкова по делу о госизмене