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Суд в Москве арестовал россиянина Пешкова за госизмену - РИА Новости, 02.02.2023
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Суд в Москве арестовал россиянина Пешкова за госизмену
Суд в Москве арестовал россиянина Пешкова за госизмену - РИА Новости, 02.02.2023
Суд в Москве арестовал россиянина Пешкова за госизмену
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T15:46
2023-02-02T15:49
происшествия
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россия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Пешкова С.Н. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.По данным суда, ему вменяется статья 275 УК РФ (госизмена), санкция которой предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы. Фабула дела не раскрывается, поскольку оно маркировано грифом "совершенно секретно".
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
15:46 02.02.2023 (обновлено: 15:49 02.02.2023)
 
Суд в Москве арестовал россиянина Пешкова за госизмену

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Пешкова по делу о госизмене

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Пешкова С.Н. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
По данным суда, ему вменяется статья 275 УК РФ (госизмена), санкция которой предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы. Фабула дела не раскрывается, поскольку оно маркировано грифом "совершенно секретно".
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