https://ria.ru/20230202/gorlovka-1849139167.html
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Горловке
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Горловке - РИА Новости, 02.02.2023
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Горловке
Украинские войска выпустили по Горловке шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T09:22
2023-02-02T09:22
2023-02-02T09:22
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Плещеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его телеграм-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Горловке
Украинские войска выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке