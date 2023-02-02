https://ria.ru/20230202/gorlovka-1849139167.html

Украинские войска выпустили шесть снарядов по Горловке

Украинские войска выпустили шесть снарядов по Горловке - РИА Новости, 02.02.2023

Украинские войска выпустили шесть снарядов по Горловке

Украинские войска выпустили по Горловке шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T09:22

2023-02-02T09:22

2023-02-02T09:22

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Плещеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его телеграм-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины