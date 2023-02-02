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Путин отметил "выветривание" памяти о борьбе с нацистами у немецких элит - РИА Новости, 02.02.2023
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Путин отметил "выветривание" памяти о борьбе с нацистами у немецких элит
Путин отметил "выветривание" памяти о борьбе с нацистами у немецких элит - РИА Новости, 02.02.2023
Путин отметил "выветривание" памяти о борьбе с нацистами у немецких элит
Память о преступлениях нацистов выветривается у сегодняшних элит в Германии, но простые граждане с уважением относятся к России и к тем героям, которые победили РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T20:06
2023-02-02T20:33
германия
владимир путин
в мире
россия
тульская область
украина
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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Память о преступлениях нацистов выветривается у сегодняшних элит в Германии, но простые граждане с уважением относятся к России и к тем героям, которые победили нацизм, заявил в четверг президент России Владимир Путин.Один из участников встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций рассказал Путину о найденной и переданной в РФ гражданином Германии медали тульского красноармейца. Молодой человек выразил надежду, что на церемонии передачи медали родственникам героя будет присутствовать губернатор Тульской области. В свою очередь, Путин отметил, что простой гражданин ФРГ с уважением относится к России и к тем героям, которые победили нацизм.Глава государства также отреагировал на рассказанную ему историю, когда немецкий фермер нашел в проданной ему Украиной почве награду времен Великой Отечественной войны. "Я не могу себе представить, что землю продают вместе с останками человеческими. Это просто в голове не укладывается", - сказал он.Также президент выразил уверенность, что губернатор Тульской области примет участие в торжественном мероприятии."Я уверен, что губернатор Тульской области примет участие в мероприятиях подобного рода, я попрошу его об этом. Алексей Геннадьевич сам офицер, он сын офицера и дед его принимал участие в Великой Отечественной войне. Даже не сомневаюсь, это будет сделано, организованно, как вы сказали, на высоком уровне", - сказал президент.
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германия, владимир путин, в мире, россия, тульская область, украина
Германия, Владимир Путин, В мире, Россия, Тульская область, Украина
20:06 02.02.2023 (обновлено: 20:33 02.02.2023)
 
Путин отметил "выветривание" памяти о борьбе с нацистами у немецких элит

Путин отметил "выветривание" памяти о преступлениях нацистов у немецких элит

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Память о преступлениях нацистов выветривается у сегодняшних элит в Германии, но простые граждане с уважением относятся к России и к тем героям, которые победили нацизм, заявил в четверг президент России Владимир Путин.
Один из участников встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций рассказал Путину о найденной и переданной в РФ гражданином Германии медали тульского красноармейца. Молодой человек выразил надежду, что на церемонии передачи медали родственникам героя будет присутствовать губернатор Тульской области. В свою очередь, Путин отметил, что простой гражданин ФРГ с уважением относится к России и к тем героям, которые победили нацизм.
"В этой связи хотел бы сказать, и в Германии помнят об этом, и что первыми жертвами немецкого фашизма были как раз немецкие антифашисты, и то, что такая память сохраняется - это очень хорошо у простых граждан. К сожалению, у сегодняшних элит, судя по всему, память эта выветривается", - сказал Путин.
Глава государства также отреагировал на рассказанную ему историю, когда немецкий фермер нашел в проданной ему Украиной почве награду времен Великой Отечественной войны. "Я не могу себе представить, что землю продают вместе с останками человеческими. Это просто в голове не укладывается", - сказал он.
Также президент выразил уверенность, что губернатор Тульской области примет участие в торжественном мероприятии.
"Я уверен, что губернатор Тульской области примет участие в мероприятиях подобного рода, я попрошу его об этом. Алексей Геннадьевич сам офицер, он сын офицера и дед его принимал участие в Великой Отечественной войне. Даже не сомневаюсь, это будет сделано, организованно, как вы сказали, на высоком уровне", - сказал президент.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
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