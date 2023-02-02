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В OMV заявили, что не получают газ из России по контракту для Германии - РИА Новости, 02.02.2023
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В OMV заявили, что не получают газ из России по контракту для Германии
В OMV заявили, что не получают газ из России по контракту для Германии - РИА Новости, 02.02.2023
В OMV заявили, что не получают газ из России по контракту для Германии
OMV в настоящий момент не получает от "Газпрома" газ по контракту для Германии, поставки в Австрию нестабильны, но пока идут на 100% от объёма в рамках... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T16:46
2023-02-02T16:46
природный газ
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. OMV в настоящий момент не получает от "Газпрома" газ по контракту для Германии, поставки в Австрию нестабильны, но пока идут на 100% от объёма в рамках контракта, сообщил на пресс-конференции финансовый директор австрийской компании Райнхард Флори. В начале сентября OMV сообщала, что получает от "Газпрома" около 30% заказанного для Австрии газа. Поставки сократились сначала после снижения мощности газопровода "Северный поток", а затем его остановки из-за технических проблем с обслуживанием турбин Siemens и вывода из строя после аварии. В конце октября поставки российского газа выросли до 65%. OMV – одна из крупнейших в Австрии компаний. Занимается разведкой и добычей углеводородов в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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природный газ, австрия, экономика, германия, европа, газпром, omv, в мире, россия
Природный газ, Австрия, Экономика, Германия, Европа, Газпром, OMV, В мире, Россия
16:46 02.02.2023
 
В OMV заявили, что не получают газ из России по контракту для Германии

Финдиректор OMV Флори: компания не получает от "Газпрома" газ по контракту для Германии

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛоготип нефтяной компании OMV на здании штаб-квартиры в Вене
Логотип нефтяной компании OMV на здании штаб-квартиры в Вене - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Логотип нефтяной компании OMV на здании штаб-квартиры в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. OMV в настоящий момент не получает от "Газпрома" газ по контракту для Германии, поставки в Австрию нестабильны, но пока идут на 100% от объёма в рамках контракта, сообщил на пресс-конференции финансовый директор австрийской компании Райнхард Флори.
"У нас есть два контракта на поставку газа с "Газпромом": один для Германии, второй для Австрии. "Газпром" не поставляет ничего в Германию, так что там ноль, и поставки в Австрию очень сильно колеблются. Сейчас это временно 100%, но ранее было 30% или даже ниже. В настоящий момент это очень ненадёжный... путь, которым газ поставляется в Европу", – отметил он.
В начале сентября OMV сообщала, что получает от "Газпрома" около 30% заказанного для Австрии газа. Поставки сократились сначала после снижения мощности газопровода "Северный поток", а затем его остановки из-за технических проблем с обслуживанием турбин Siemens и вывода из строя после аварии. В конце октября поставки российского газа выросли до 65%.
OMV – одна из крупнейших в Австрии компаний. Занимается разведкой и добычей углеводородов в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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