В OMV заявили, что не получают газ из России по контракту для Германии
Финдиректор OMV Флори: компания не получает от "Газпрома" газ по контракту для Германии
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛоготип нефтяной компании OMV на здании штаб-квартиры в Вене
Логотип нефтяной компании OMV на здании штаб-квартиры в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. OMV в настоящий момент не получает от "Газпрома" газ по контракту для Германии, поставки в Австрию нестабильны, но пока идут на 100% от объёма в рамках контракта, сообщил на пресс-конференции финансовый директор австрийской компании Райнхард Флори.
"У нас есть два контракта на поставку газа с "Газпромом": один для Германии, второй для Австрии. "Газпром" не поставляет ничего в Германию, так что там ноль, и поставки в Австрию очень сильно колеблются. Сейчас это временно 100%, но ранее было 30% или даже ниже. В настоящий момент это очень ненадёжный... путь, которым газ поставляется в Европу", – отметил он.
В начале сентября OMV сообщала, что получает от "Газпрома" около 30% заказанного для Австрии газа. Поставки сократились сначала после снижения мощности газопровода "Северный поток", а затем его остановки из-за технических проблем с обслуживанием турбин Siemens и вывода из строя после аварии. В конце октября поставки российского газа выросли до 65%.
OMV – одна из крупнейших в Австрии компаний. Занимается разведкой и добычей углеводородов в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе.