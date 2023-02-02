https://ria.ru/20230202/gaz-1849304940.html

В OMV заявили, что не получают газ из России по контракту для Германии

В OMV заявили, что не получают газ из России по контракту для Германии - РИА Новости, 02.02.2023

В OMV заявили, что не получают газ из России по контракту для Германии

OMV в настоящий момент не получает от "Газпрома" газ по контракту для Германии, поставки в Австрию нестабильны, но пока идут на 100% от объёма в рамках... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T16:46

2023-02-02T16:46

2023-02-02T16:46

природный газ

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экономика

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. OMV в настоящий момент не получает от "Газпрома" газ по контракту для Германии, поставки в Австрию нестабильны, но пока идут на 100% от объёма в рамках контракта, сообщил на пресс-конференции финансовый директор австрийской компании Райнхард Флори. В начале сентября OMV сообщала, что получает от "Газпрома" около 30% заказанного для Австрии газа. Поставки сократились сначала после снижения мощности газопровода "Северный поток", а затем его остановки из-за технических проблем с обслуживанием турбин Siemens и вывода из строя после аварии. В конце октября поставки российского газа выросли до 65%. OMV – одна из крупнейших в Австрии компаний. Занимается разведкой и добычей углеводородов в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

https://ria.ru/20230130/neft-1848456075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

природный газ, австрия, экономика, германия, европа, газпром, omv, в мире, россия