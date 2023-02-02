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Европейские компании уменьшили отбор газа из ПХГ - РИА Новости, 02.02.2023
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Европейские компании уменьшили отбор газа из ПХГ
Европейские компании уменьшили отбор газа из ПХГ - РИА Новости, 02.02.2023
Европейские компании уменьшили отбор газа из ПХГ
Европейские компании немного снизили темпы отбора из подземных хранилищ газа (ПХГ), заявка на транзит газа через украинскую территорию сохраняется на уровне... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T09:37
2023-02-02T09:37
экономика
украина
россия
европа
оператор гтс украины
газпром
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Европейские компании немного снизили темпы отбора из подземных хранилищ газа (ПХГ), заявка на транзит газа через украинскую территорию сохраняется на уровне предыдущего дня, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) и "Оператора ГТС Украины". Согласно данным GIE, по итогам газовых суток 31 января (завершились в 8.00 мск 1 февраля) запасы газа в европейских ПХГ составляют около 78,5 миллиарда кубометров. Отбор снизился до 0,52 процентного пункта (п.п.) за сутки по сравнению с 0,58 в предшествующий день. Пока это предварительная оценка GIE, позднее она может быть пересмотрена. Сейчас европейские ПХГ заполнены на 72,09%, что примерно на 20 п.п. выше средних значений на начало февраля в предшествующие пять лет и почти на 35 п.п. выше показателя 31 января прошлого года. Заявка на прокачку газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 2 февраля составляет 29,3 миллиона кубометров по сравнению с 29,4 миллиона кубометров днем ранее. Показатель 1 февраля вырос на 20%. Аналитики связывали это со сближением цен контрактного газа "Газпрома" с ценами на рынке с немедленной поставкой, на следующий день или через несколько дней (спот). С конца мая прошлого года поставки газа из России через Украину в Европу держались на уровне 40–43 миллиона кубометров в сутки. Однако с 4 января этого года показатель опустился ниже 38 миллионов кубометров, 18 января он составил 32,6 миллиона кубометров, на следующий день снизился еще на 23% - до 25,1 миллиона, а с 20 января - до 24,4 миллиона кубометров и оставался примерно на этом уровне. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.
https://ria.ru/20230130/neft-1848456075.html
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экономика, украина, россия, европа, оператор гтс украины, газпром
Экономика, Украина, Россия, Европа, Оператор ГТС Украины, Газпром
09:37 02.02.2023
 
Европейские компании уменьшили отбор газа из ПХГ

Европейские компании немного уменьшили темпы отбора газа из подземных хранилищ

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Европейские компании немного снизили темпы отбора из подземных хранилищ газа (ПХГ), заявка на транзит газа через украинскую территорию сохраняется на уровне предыдущего дня, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) и "Оператора ГТС Украины".
Согласно данным GIE, по итогам газовых суток 31 января (завершились в 8.00 мск 1 февраля) запасы газа в европейских ПХГ составляют около 78,5 миллиарда кубометров. Отбор снизился до 0,52 процентного пункта (п.п.) за сутки по сравнению с 0,58 в предшествующий день. Пока это предварительная оценка GIE, позднее она может быть пересмотрена.
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Сейчас европейские ПХГ заполнены на 72,09%, что примерно на 20 п.п. выше средних значений на начало февраля в предшествующие пять лет и почти на 35 п.п. выше показателя 31 января прошлого года.
Заявка на прокачку газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 2 февраля составляет 29,3 миллиона кубометров по сравнению с 29,4 миллиона кубометров днем ранее. Показатель 1 февраля вырос на 20%. Аналитики связывали это со сближением цен контрактного газа "Газпрома" с ценами на рынке с немедленной поставкой, на следующий день или через несколько дней (спот).
С конца мая прошлого года поставки газа из России через Украину в Европу держались на уровне 40–43 миллиона кубометров в сутки. Однако с 4 января этого года показатель опустился ниже 38 миллионов кубометров, 18 января он составил 32,6 миллиона кубометров, на следующий день снизился еще на 23% - до 25,1 миллиона, а с 20 января - до 24,4 миллиона кубометров и оставался примерно на этом уровне. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.
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ЭкономикаУкраинаРоссияЕвропаОператор ГТС УкраиныГазпром
 
 
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