https://ria.ru/20230202/furgal-1849382914.html

Суд назначил дату обсуждения вердикта присяжных по делу Фургала

Суд назначил дату обсуждения вердикта присяжных по делу Фургала - РИА Новости, 02.02.2023

Суд назначил дату обсуждения вердикта присяжных по делу Фургала

Суд 6 февраля будет обсуждать последствия обвинительного вердикта присяжных по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент РИА РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T21:19

2023-02-02T21:19

2023-02-02T21:19

происшествия

хабаровский край

сергей фургал

московский областной суд

уголовное дело сергея фургала

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КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 2 фев - РИА Новости. Суд 6 февраля будет обсуждать последствия обвинительного вердикта присяжных по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент РИА Новости из здания Мособлсуда. "Обсуждение вердикта присяжных назначено на 6 февраля", - заявил судья. Заседатели признали Фургала в четверг виновным по всем трем эпизодам - организации двух убийств и одного покушения. Также суд признал Фургала виновным в обороте оружия, однако по данному эпизоду вышел срок давности. Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Также на скамье подсудимых - его предполагаемые сообщники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей. Санкции вменяемых Фургалу статей Уголовного кодекса предусматривают, в частности, пожизненное лишение свободы, однако оно ему не грозит, так как по делам ранее были пропущены сроки давности.

https://ria.ru/20230201/furgal-1848953477.html

https://ria.ru/20210927/bankrotstvo-1751983748.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

происшествия, хабаровский край, сергей фургал, московский областной суд, уголовное дело сергея фургала