https://ria.ru/20230202/furgal-1849382914.html
Суд назначил дату обсуждения вердикта присяжных по делу Фургала
Суд назначил дату обсуждения вердикта присяжных по делу Фургала - РИА Новости, 02.02.2023
Суд назначил дату обсуждения вердикта присяжных по делу Фургала
Суд 6 февраля будет обсуждать последствия обвинительного вердикта присяжных по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент РИА РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T21:19
2023-02-02T21:19
2023-02-02T21:19
происшествия
хабаровский край
сергей фургал
московский областной суд
уголовное дело сергея фургала
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КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 2 фев - РИА Новости. Суд 6 февраля будет обсуждать последствия обвинительного вердикта присяжных по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент РИА Новости из здания Мособлсуда. "Обсуждение вердикта присяжных назначено на 6 февраля", - заявил судья. Заседатели признали Фургала в четверг виновным по всем трем эпизодам - организации двух убийств и одного покушения. Также суд признал Фургала виновным в обороте оружия, однако по данному эпизоду вышел срок давности. Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Также на скамье подсудимых - его предполагаемые сообщники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей. Санкции вменяемых Фургалу статей Уголовного кодекса предусматривают, в частности, пожизненное лишение свободы, однако оно ему не грозит, так как по делам ранее были пропущены сроки давности.
https://ria.ru/20230201/furgal-1848953477.html
https://ria.ru/20210927/bankrotstvo-1751983748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровский край, сергей фургал, московский областной суд, уголовное дело сергея фургала
Происшествия, Хабаровский край, Сергей Фургал, Московский областной суд, Уголовное дело Сергея Фургала
Суд назначил дату обсуждения вердикта присяжных по делу Фургала
Суд 6 февраля обсудит последствия обвинительного вердикта присяжных по делу Фургала
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 2 фев - РИА Новости. Суд 6 февраля будет обсуждать последствия обвинительного вердикта присяжных по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент РИА Новости из здания Мособлсуда.
"Обсуждение вердикта присяжных назначено на 6 февраля", - заявил судья.
Заседатели признали Фургала в четверг виновным по всем трем эпизодам - организации двух убийств и одного покушения. Также суд признал Фургала виновным в обороте оружия, однако по данному эпизоду вышел срок давности.
Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал
не признает. Также на скамье подсудимых - его предполагаемые сообщники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.
Санкции вменяемых Фургалу статей Уголовного кодекса предусматривают, в частности, пожизненное лишение свободы, однако оно ему не грозит, так как по делам ранее были пропущены сроки давности.