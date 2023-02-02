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Суд назначил дату обсуждения вердикта присяжных по делу Фургала - РИА Новости, 02.02.2023
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Суд назначил дату обсуждения вердикта присяжных по делу Фургала
Суд назначил дату обсуждения вердикта присяжных по делу Фургала - РИА Новости, 02.02.2023
Суд назначил дату обсуждения вердикта присяжных по делу Фургала
Суд 6 февраля будет обсуждать последствия обвинительного вердикта присяжных по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент РИА РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T21:19
2023-02-02T21:19
происшествия
хабаровский край
сергей фургал
московский областной суд
уголовное дело сергея фургала
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КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 2 фев - РИА Новости. Суд 6 февраля будет обсуждать последствия обвинительного вердикта присяжных по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент РИА Новости из здания Мособлсуда. "Обсуждение вердикта присяжных назначено на 6 февраля", - заявил судья. Заседатели признали Фургала в четверг виновным по всем трем эпизодам - организации двух убийств и одного покушения. Также суд признал Фургала виновным в обороте оружия, однако по данному эпизоду вышел срок давности. Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Также на скамье подсудимых - его предполагаемые сообщники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей. Санкции вменяемых Фургалу статей Уголовного кодекса предусматривают, в частности, пожизненное лишение свободы, однако оно ему не грозит, так как по делам ранее были пропущены сроки давности.
https://ria.ru/20230201/furgal-1848953477.html
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происшествия, хабаровский край, сергей фургал, московский областной суд, уголовное дело сергея фургала
Происшествия, Хабаровский край, Сергей Фургал, Московский областной суд, Уголовное дело Сергея Фургала
21:19 02.02.2023
 
Суд назначил дату обсуждения вердикта присяжных по делу Фургала

Суд 6 февраля обсудит последствия обвинительного вердикта присяжных по делу Фургала

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в медиабанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде. Архивное фото
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КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 2 фев - РИА Новости. Суд 6 февраля будет обсуждать последствия обвинительного вердикта присяжных по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент РИА Новости из здания Мособлсуда.
"Обсуждение вердикта присяжных назначено на 6 февраля", - заявил судья.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 13:59
Последнее слово Фургала в суде обернулось препирательствами с судьей
Заседатели признали Фургала в четверг виновным по всем трем эпизодам - организации двух убийств и одного покушения. Также суд признал Фургала виновным в обороте оружия, однако по данному эпизоду вышел срок давности.
Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Также на скамье подсудимых - его предполагаемые сообщники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.
Санкции вменяемых Фургалу статей Уголовного кодекса предусматривают, в частности, пожизненное лишение свободы, однако оно ему не грозит, так как по делам ранее были пропущены сроки давности.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября 2021, 13:03
Компанию "Торэкс" жены экс-губернатора Фургала признали банкротом
 
ПроисшествияХабаровский крайСергей ФургалМосковский областной судУголовное дело Сергея Фургала
 
 
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