https://ria.ru/20230202/furgal-1849375535.html

Присяжные признали Фургала виновным в организации убийства предпринимателя

Присяжные признали Фургала виновным в организации убийства предпринимателя - РИА Новости, 02.02.2023

Присяжные признали Фургала виновным в организации убийства предпринимателя

Присяжные по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала признали его виновным по эпизоду организации убийства предпринимателя Евгения Зори, передает... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T20:27

2023-02-02T20:27

2023-02-02T20:40

происшествия

хабаровский край

московская область (подмосковье)

красногорск

сергей фургал

московский областной суд

уголовное дело сергея фургала

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КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 2 фев — РИА Новости. Присяжные по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала признали его виновным по эпизоду организации убийства предпринимателя Евгения Зори, передает корреспондент РИА Новости из здания Мособлсуда.Он также подчеркнул, что бывший губернатор не заслуживает снисхождения. Оглашение вердикта продолжается.Дело слушает Люберецкий суд Подмосковья с участием присяжных в выездном формате в здании Мособлсуда в Красногорске. Ранее во время прений сторон прокуроры попросили заседателей признать всех фигурантов виновными и не заслуживающими снисхождения. Защита же настаивала на оправдании подсудимых.Фургала задержали 9 июля 2020-го. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийство предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину экс-губернатор не признает. Также на скамье подсудимых оказались его предполагаемые сообщники: Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.Санкции вменяемых Фургалу статей Уголовного кодекса предусматривают, в частности, пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20230201/furgal-1848953477.html

https://ria.ru/20210527/furgal-1734346207.html

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московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, хабаровский край, московская область (подмосковье), красногорск, сергей фургал, московский областной суд, уголовное дело сергея фургала