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Присяжные признали Фургала виновным в организации убийства предпринимателя - РИА Новости, 02.02.2023
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Присяжные признали Фургала виновным в организации убийства предпринимателя
Присяжные признали Фургала виновным в организации убийства предпринимателя - РИА Новости, 02.02.2023
Присяжные признали Фургала виновным в организации убийства предпринимателя
Присяжные по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала признали его виновным по эпизоду организации убийства предпринимателя Евгения Зори, передает... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T20:27
2023-02-02T20:40
происшествия
хабаровский край
московская область (подмосковье)
красногорск
сергей фургал
московский областной суд
уголовное дело сергея фургала
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КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 2 фев — РИА Новости. Присяжные по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала признали его виновным по эпизоду организации убийства предпринимателя Евгения Зори, передает корреспондент РИА Новости из здания Мособлсуда.Он также подчеркнул, что бывший губернатор не заслуживает снисхождения. Оглашение вердикта продолжается.Дело слушает Люберецкий суд Подмосковья с участием присяжных в выездном формате в здании Мособлсуда в Красногорске. Ранее во время прений сторон прокуроры попросили заседателей признать всех фигурантов виновными и не заслуживающими снисхождения. Защита же настаивала на оправдании подсудимых.Фургала задержали 9 июля 2020-го. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийство предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину экс-губернатор не признает. Также на скамье подсудимых оказались его предполагаемые сообщники: Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.Санкции вменяемых Фургалу статей Уголовного кодекса предусматривают, в частности, пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20230201/furgal-1848953477.html
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хабаровский край
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происшествия, хабаровский край, московская область (подмосковье), красногорск, сергей фургал, московский областной суд, уголовное дело сергея фургала
Происшествия, Хабаровский край, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Сергей Фургал, Московский областной суд, Уголовное дело Сергея Фургала
20:27 02.02.2023 (обновлено: 20:40 02.02.2023)
 
Присяжные признали Фургала виновным в организации убийства предпринимателя

Присяжные признали Фургала виновным в организации убийства и не заслуживающим снисхождения

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в медиабанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Архивное фото
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КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 2 фев — РИА Новости. Присяжные по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала признали его виновным по эпизоду организации убийства предпринимателя Евгения Зори, передает корреспондент РИА Новости из здания Мособлсуда.
"Виновен", — заявил присяжный-старшина, отвечая на соответствующий вопрос.
Он также подчеркнул, что бывший губернатор не заслуживает снисхождения. Оглашение вердикта продолжается.
Дело слушает Люберецкий суд Подмосковья с участием присяжных в выездном формате в здании Мособлсуда в Красногорске. Ранее во время прений сторон прокуроры попросили заседателей признать всех фигурантов виновными и не заслуживающими снисхождения. Защита же настаивала на оправдании подсудимых.
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Фургала задержали 9 июля 2020-го. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийство предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину экс-губернатор не признает. Также на скамье подсудимых оказались его предполагаемые сообщники: Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.
Санкции вменяемых Фургалу статей Уголовного кодекса предусматривают, в частности, пожизненное лишение свободы.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
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ПроисшествияХабаровский крайМосковская область (Подмосковье)КрасногорскСергей ФургалМосковский областной судУголовное дело Сергея Фургала
 
 
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