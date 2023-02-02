https://ria.ru/20230202/frt-1849256240.html

ФРТ: за четыре года из аварийного жилья переселили полмиллиона россиян

ФРТ: за четыре года из аварийного жилья переселили полмиллиона россиян - РИА Новости, 02.02.2023

ФРТ: за четыре года из аварийного жилья переселили полмиллиона россиян

В России за четыре года из аварийного жилья площадью около 8 миллионов квадратных метров пересилили почти полмиллиона человек, сообщил гендиректор Фонда... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T14:40

2023-02-02T14:40

2023-02-02T14:40

россия

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

жилье

ильшат шагиахметов

марат хуснуллин

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В России за четыре года из аварийного жилья площадью около 8 миллионов квадратных метров пересилили почти полмиллиона человек, сообщил гендиректор Фонда развития территорий (ФРТ) Ильшат Шагиахметов."В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" с 2019 до 2024 года планируется переселение 536,56 тысячи граждан из аварийного жилищного фонда площадью 9,53 миллиона квадратных метров. К настоящему времени новоселье в новостройках уже отметили 464,51 тысячи человек, из которых 113,83 тысячи человек обеспечены жильем за счет собственных средств субъектов РФ. В том числе 4,89 тысячи граждан переселены по новой программе", - цитирует Шагиахметова пресс-служба ФРТ.По словам гендиректора фонда, это колоссальный показатель, сопоставимый с населением Сочи, Тулы или Кирова. "Таких результатов удалось достичь как за счет средств федерального проекта, так и с учетом программ, финансируемых субъектами РФ за собственный счет", - уточняется в сообщении.Благодаря реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" наибольшее количество граждан переселено в Ханты-Мансийском автономном округе (34,7 тысячи человек), Пермском крае (32,3 тысячи), Ямало-Ненецком автономном округе (31 тысяча). Также в лидерах - Якутия, Иркутская, Кемеровская и Свердловская области.Бюджет федерального проекта составляет около 555 миллиардов рублей, напоминается в сообщении ФРТ."Всего по заявкам, представленным субъектами РФ, одобрено финансирование на 426,21 миллиарда рублей. Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в субъекты РФ направлено 342,64 миллиарда рублей. В том числе 18,35 миллиарда рублей направлены шести регионам для реализации новой программы, по которой расселяется жилье, признанное непригодным для проживания с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года", - добавляет пресс-служба.При этом наибольший объем аварийного жилья расселен в Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что только в декабре прошлого года из аварийного площадью порядка 635 тысяч "квадратов" переехали в новое жилье 40,04 тысячи граждан.В действующую программу расселения аварийного жилья, рассчитанную до 2024 года, входят здания, признанные аварийными до 1 января 2017 года. В то же время в середине прошлого года стартовала новая программа переселения из аварийного жилья - в нее включены многоэтажки, признанные непригодными с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года.

https://ria.ru/20230118/stroitelstvo-1845689698.html

https://ria.ru/20230116/dolschiki-1845195555.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), жилье, ильшат шагиахметов, марат хуснуллин