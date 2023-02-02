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Отставной следователь-криминалист СК погиб в зоне спецоперации
Отставной следователь-криминалист СК погиб в зоне спецоперации - РИА Новости, 02.02.2023
Отставной следователь-криминалист СК погиб в зоне спецоперации
Старший следователь-криминалист СК РФ в отставке Андрей Фризен, который весной отправился добровольцем в зону спецоперации, погиб при выполнении боевой задачи,... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T17:10
2023-02-02T17:10
2023-02-02T17:10
специальная военная операция на украине
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Старший следователь-криминалист СК РФ в отставке Андрей Фризен, который весной отправился добровольцем в зону спецоперации, погиб при выполнении боевой задачи, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. "При выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции трагически погиб наш товарищ – старший следователь-криминалист в отставке полковник юстиции Андрей Абрамович Фризен", - говорится в телеграм-канале ведомства. В СК сообщили, что Фризен весной 2022 года был добровольцем зачислен на службу в ВС РФ. В дальнейшем он получил ранение, после лечения осенью вновь вернулся в строй. В ведомстве выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что его пример чистого, бескорыстного, самоотверженного служения России станет высоким нравственным ориентиром для офицеров СК РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Отставной следователь-криминалист СК погиб в зоне спецоперации
Полковник юстиции Фризен, воевавший добровольцем, погиб в зоне спецоперации
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости.
Старший следователь-криминалист СК РФ в отставке Андрей Фризен, который весной отправился добровольцем в зону спецоперации, погиб при выполнении боевой задачи, сообщила пресс-служба
Следственного комитета России.
"При выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции трагически погиб наш товарищ – старший следователь-криминалист в отставке полковник юстиции Андрей Абрамович Фризен", - говорится в телеграм-канале ведомства.
В СК сообщили, что Фризен весной 2022 года был добровольцем зачислен на службу в ВС РФ. В дальнейшем он получил ранение, после лечения осенью вновь вернулся в строй.
В ведомстве выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что его пример чистого, бескорыстного, самоотверженного служения России станет высоким нравственным ориентиром для офицеров СК РФ.