https://ria.ru/20230202/frizen-1849316024.html

Отставной следователь-криминалист СК погиб в зоне спецоперации

Отставной следователь-криминалист СК погиб в зоне спецоперации - РИА Новости, 02.02.2023

Отставной следователь-криминалист СК погиб в зоне спецоперации

Старший следователь-криминалист СК РФ в отставке Андрей Фризен, который весной отправился добровольцем в зону спецоперации, погиб при выполнении боевой задачи,... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T17:10

2023-02-02T17:10

2023-02-02T17:10

специальная военная операция на украине

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849314893_0:162:984:716_1920x0_80_0_0_cf7f3779df8fb972129e6d11e3c5626a.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Старший следователь-криминалист СК РФ в отставке Андрей Фризен, который весной отправился добровольцем в зону спецоперации, погиб при выполнении боевой задачи, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. "При выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции трагически погиб наш товарищ – старший следователь-криминалист в отставке полковник юстиции Андрей Абрамович Фризен", - говорится в телеграм-канале ведомства. В СК сообщили, что Фризен весной 2022 года был добровольцем зачислен на службу в ВС РФ. В дальнейшем он получил ранение, после лечения осенью вновь вернулся в строй. В ведомстве выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что его пример чистого, бескорыстного, самоотверженного служения России станет высоким нравственным ориентиром для офицеров СК РФ.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, ситуация в днр и лнр