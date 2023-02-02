Рейтинг@Mail.ru
Отставной следователь-криминалист СК погиб в зоне спецоперации - РИА Новости, 02.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230202/frizen-1849316024.html
Отставной следователь-криминалист СК погиб в зоне спецоперации
Отставной следователь-криминалист СК погиб в зоне спецоперации - РИА Новости, 02.02.2023
Отставной следователь-криминалист СК погиб в зоне спецоперации
Старший следователь-криминалист СК РФ в отставке Андрей Фризен, который весной отправился добровольцем в зону спецоперации, погиб при выполнении боевой задачи,... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T17:10
2023-02-02T17:10
специальная военная операция на украине
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849314893_0:162:984:716_1920x0_80_0_0_cf7f3779df8fb972129e6d11e3c5626a.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Старший следователь-криминалист СК РФ в отставке Андрей Фризен, который весной отправился добровольцем в зону спецоперации, погиб при выполнении боевой задачи, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. "При выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции трагически погиб наш товарищ – старший следователь-криминалист в отставке полковник юстиции Андрей Абрамович Фризен", - говорится в телеграм-канале ведомства. В СК сообщили, что Фризен весной 2022 года был добровольцем зачислен на службу в ВС РФ. В дальнейшем он получил ранение, после лечения осенью вновь вернулся в строй. В ведомстве выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что его пример чистого, бескорыстного, самоотверженного служения России станет высоким нравственным ориентиром для офицеров СК РФ.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849314893_0:70:984:808_1920x0_80_0_0_957cb35d4b0c578e2be81baa3d3447cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:10 02.02.2023
 
Отставной следователь-криминалист СК погиб в зоне спецоперации

Полковник юстиции Фризен, воевавший добровольцем, погиб в зоне спецоперации

© Фото : Следственный комитет Российской Федерации Полковник юстиции Андрей Фризен
Полковник юстиции Андрей Фризен - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Полковник юстиции Андрей Фризен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Старший следователь-криминалист СК РФ в отставке Андрей Фризен, который весной отправился добровольцем в зону спецоперации, погиб при выполнении боевой задачи, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
"При выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции трагически погиб наш товарищ – старший следователь-криминалист в отставке полковник юстиции Андрей Абрамович Фризен", - говорится в телеграм-канале ведомства.
В СК сообщили, что Фризен весной 2022 года был добровольцем зачислен на службу в ВС РФ. В дальнейшем он получил ранение, после лечения осенью вновь вернулся в строй.
В ведомстве выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что его пример чистого, бескорыстного, самоотверженного служения России станет высоким нравственным ориентиром для офицеров СК РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала