https://ria.ru/20230202/fosagro-1849349789.html

Инвестиции "Фосагро" в 2023 году вырастут на 6%, до почти 67 млрд рублей

Инвестиции "Фосагро" в 2023 году вырастут на 6%, до почти 67 млрд рублей - РИА Новости, 02.02.2023

Инвестиции "Фосагро" в 2023 году вырастут на 6%, до почти 67 млрд рублей

Инвестиции группы "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в 2023 году вырастут почти на 6%, до 67 миллиардов рублей,... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T18:46

2023-02-02T18:46

2023-02-02T18:46

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КИРОВСК, 2 фев - РИА Новости. Инвестиции группы "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в 2023 году вырастут почти на 6%, до 67 миллиардов рублей, сообщил журналистам генеральный директор компании Михаил Рыбников. "В ближайшие пять лет "Фосагро" намерена направить на инвестиции более 250 миллиардов рублей, в том числе почти 67 миллиардов в 2023 году – на 6% больше, чем рекордные капвложения прошлого года", - сказал он. В конце декабря компания сообщала, что прогнозирует рост капитальных вложений в 2023 году до более 66 миллиардов рублей. "Важнейшим событием 2023 года для "Фосагро" станет выход на проектную мощность современного комплекса по производству фосфорсодержащих удобрений в Волхове, который станет на годы вперёд инновационным лидером отрасли", - отметил Рыбников. "В четыре раза по сравнению с 2019 годом увеличится выпуск готовой продукции. Вырастет также и переработка апатитового концентрата - основного сырья для производства удобрений. Именно в Волхове будет локализовано производство водорастворимого аммофоса, инновационного продукта, высоко востребованного аграриями и широко используемого в технологиях листовых подкормок и в фертигации", - добавил он. По его словам, в Кировске продолжится реализация программы развития рудно-сырьевой базы. "В Череповце помимо проектов поддержания мощностей по производству аммиака, фосфорной кислоты и сернокислотного производства планируем наращивать переработку апатитового концентрата. В Балакове до конца года завершаем проекты по увеличению выпуска кормовых фосфатов и серной кислоты, а также начинаем третий этап развития производственного комплекса с созданием гибкой схемы выпуска удобрений", - рассказал топ-менеджер. Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров - супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна Литвиненко (20,6%). Free float составляет 30,5%.

https://ria.ru/20221219/investitsii-1839662121.html

https://ria.ru/20221202/fosagro-1835787106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, фосагро, россия, андрей гурьев