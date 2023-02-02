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Инвестиции "Фосагро" в 2023 году вырастут на 6%, до почти 67 млрд рублей - РИА Новости, 02.02.2023
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Инвестиции "Фосагро" в 2023 году вырастут на 6%, до почти 67 млрд рублей
Инвестиции "Фосагро" в 2023 году вырастут на 6%, до почти 67 млрд рублей - РИА Новости, 02.02.2023
Инвестиции "Фосагро" в 2023 году вырастут на 6%, до почти 67 млрд рублей
Инвестиции группы "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в 2023 году вырастут почти на 6%, до 67 миллиардов рублей,... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T18:46
2023-02-02T18:46
новости компаний - экономика
фосагро
россия
андрей гурьев
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КИРОВСК, 2 фев - РИА Новости. Инвестиции группы "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в 2023 году вырастут почти на 6%, до 67 миллиардов рублей, сообщил журналистам генеральный директор компании Михаил Рыбников. "В ближайшие пять лет "Фосагро" намерена направить на инвестиции более 250 миллиардов рублей, в том числе почти 67 миллиардов в 2023 году – на 6% больше, чем рекордные капвложения прошлого года", - сказал он. В конце декабря компания сообщала, что прогнозирует рост капитальных вложений в 2023 году до более 66 миллиардов рублей. "Важнейшим событием 2023 года для "Фосагро" станет выход на проектную мощность современного комплекса по производству фосфорсодержащих удобрений в Волхове, который станет на годы вперёд инновационным лидером отрасли", - отметил Рыбников. "В четыре раза по сравнению с 2019 годом увеличится выпуск готовой продукции. Вырастет также и переработка апатитового концентрата - основного сырья для производства удобрений. Именно в Волхове будет локализовано производство водорастворимого аммофоса, инновационного продукта, высоко востребованного аграриями и широко используемого в технологиях листовых подкормок и в фертигации", - добавил он. По его словам, в Кировске продолжится реализация программы развития рудно-сырьевой базы. "В Череповце помимо проектов поддержания мощностей по производству аммиака, фосфорной кислоты и сернокислотного производства планируем наращивать переработку апатитового концентрата. В Балакове до конца года завершаем проекты по увеличению выпуска кормовых фосфатов и серной кислоты, а также начинаем третий этап развития производственного комплекса с созданием гибкой схемы выпуска удобрений", - рассказал топ-менеджер. Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров - супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна Литвиненко (20,6%). Free float составляет 30,5%.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости компаний - экономика, фосагро, россия, андрей гурьев
Новости компаний - Экономика, ФосАгро, Россия, Андрей Гурьев
18:46 02.02.2023
 

Инвестиции "Фосагро" в 2023 году вырастут на 6%, до почти 67 млрд рублей

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КИРОВСК, 2 фев - РИА Новости. Инвестиции группы "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в 2023 году вырастут почти на 6%, до 67 миллиардов рублей, сообщил журналистам генеральный директор компании Михаил Рыбников.
"В ближайшие пять лет "Фосагро" намерена направить на инвестиции более 250 миллиардов рублей, в том числе почти 67 миллиардов в 2023 году – на 6% больше, чем рекордные капвложения прошлого года", - сказал он.
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В конце декабря компания сообщала, что прогнозирует рост капитальных вложений в 2023 году до более 66 миллиардов рублей.
"Важнейшим событием 2023 года для "Фосагро" станет выход на проектную мощность современного комплекса по производству фосфорсодержащих удобрений в Волхове, который станет на годы вперёд инновационным лидером отрасли", - отметил Рыбников.
"В четыре раза по сравнению с 2019 годом увеличится выпуск готовой продукции. Вырастет также и переработка апатитового концентрата - основного сырья для производства удобрений. Именно в Волхове будет локализовано производство водорастворимого аммофоса, инновационного продукта, высоко востребованного аграриями и широко используемого в технологиях листовых подкормок и в фертигации", - добавил он.
По его словам, в Кировске продолжится реализация программы развития рудно-сырьевой базы. "В Череповце помимо проектов поддержания мощностей по производству аммиака, фосфорной кислоты и сернокислотного производства планируем наращивать переработку апатитового концентрата. В Балакове до конца года завершаем проекты по увеличению выпуска кормовых фосфатов и серной кислоты, а также начинаем третий этап развития производственного комплекса с созданием гибкой схемы выпуска удобрений", - рассказал топ-менеджер.
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Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров - супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна Литвиненко (20,6%). Free float составляет 30,5%.
 
Новости компаний - ЭкономикаФосАгроРоссияАндрей Гурьев
 
 
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