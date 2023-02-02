https://ria.ru/20230202/filippiny-1849138558.html

Филиппины расширят доступ к военным базам для американской армии

Филиппины расширят доступ к военным базам для американской армии - РИА Новости, 02.02.2023

Филиппины расширят доступ к военным базам для американской армии

США и Филиппины объявили о планах, предусматривающих получение американскими военными доступа к четырем новым базам страны, говорится в заявлении,... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T09:20

2023-02-02T09:20

2023-02-02T09:21

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филиппины

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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. США и Филиппины объявили о планах, предусматривающих получение американскими военными доступа к четырем новым базам страны, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Пентагона. Согласно заявлению, речь идет о планах по "ускорению полной реализации" соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA) между двумя странами. Отмечается, что достигнуто соглашение о назначении четырех новых баз "в стратегических районах страны" в дополнение к пяти уже согласованным ранее базам. "Включение этих новых объектов в рамках EDCA позволит более оперативно оказывать поддержку в случае гуманитарных и климатических катастроф на Филиппинах, а также реагировать на другие общие вызовы", - говорится в пресс-релизе. В Пентагоне отметили, что "филиппино-американский альянс выдержал испытание временем и остается нерушимым". Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA) между США и Филиппинами было заключено в 2014 году и позволяет американским военным использовать объекты на филиппинских базах.

https://ria.ru/20230202/podderzhka-1849136288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, филиппины, сша, министерство обороны сша