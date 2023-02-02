13:32 02.02.2023 (обновлено: 16:26 02.02.2023)
Польские фермеры заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной
Польские фермеры перекрыли дороги на границе с Украиной, блокируя поставки зерна
© фото очевидцаАкция протеста польских фермеров против ввоза зерна на границе с Украиной
© фото очевидца
Акция протеста польских фермеров против ввоза зерна на границе с Украиной
ВАРШАВА, 2 фев — РИА Новости. Польские фермеры заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной, протестуя против ввоза зерна, сообщает издание Tygodnik Zamojski.
В частности, перекрыт погранпереход в Хребенном.
Издание публикует фото с пункта пропуска, на которых видно, что фермеры заблокировали дорогу с помощью тракторов. Они развернули лозунги "Польские продукты — здоровые, техническое зерно — символ лжи и извращенности власть имущих".
Фермеры планируют протестовать до полуночи.
Ранее ряд польских организаций, объединяющих фермеров, в частности "Агроуния", выразили протест против украинского зерна. Как объяснили в компании, в Польшу ввозится сельхозпродукция, предназначенная на экспорт, но она оседает в республике. При этом, как утверждают организации, зерно ненадлежащего качества. По официальным данным польской стороны, за минувший год в Польшу ввезено с Украины около двух миллионов тонн зерна.
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