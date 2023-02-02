https://ria.ru/20230202/fermery-1849230351.html

Польские фермеры заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной

Польские фермеры заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной - РИА Новости, 02.02.2023

Польские фермеры заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной

Польские фермеры заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной, протестуя против ввоза зерна, сообщает издание Tygodnik Zamojski. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T13:32

2023-02-02T13:32

2023-02-02T16:26

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ВАРШАВА, 2 фев — РИА Новости. Польские фермеры заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной, протестуя против ввоза зерна, сообщает издание Tygodnik Zamojski.В частности, перекрыт погранпереход в Хребенном.Издание публикует фото с пункта пропуска, на которых видно, что фермеры заблокировали дорогу с помощью тракторов. Они развернули лозунги "Польские продукты — здоровые, техническое зерно — символ лжи и извращенности власть имущих". Фермеры планируют протестовать до полуночи. Ранее ряд польских организаций, объединяющих фермеров, в частности "Агроуния", выразили протест против украинского зерна. Как объяснили в компании, в Польшу ввозится сельхозпродукция, предназначенная на экспорт, но она оседает в республике. При этом, как утверждают организации, зерно ненадлежащего качества. По официальным данным польской стороны, за минувший год в Польшу ввезено с Украины около двух миллионов тонн зерна.

https://ria.ru/20230131/zerno-1848693716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, польша