https://ria.ru/20230202/fapy-1849328456.html

В Тверской области открыты два фельдшерско-акушерских пункта

В Тверской области открыты два фельдшерско-акушерских пункта - РИА Новости, 02.02.2023

В Тверской области открыты два фельдшерско-акушерских пункта

В Тверской области начали работу два новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) – в деревне Топалки Сандовского муниципального округа и поселке Восток... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T17:39

2023-02-02T17:39

2023-02-02T17:39

тверская область

игорь руденя

калининский район

тверская область

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ТВЕРЬ, 2 фев – РИА Новости. В Тверской области начали работу два новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) – в деревне Топалки Сандовского муниципального округа и поселке Восток Калининского района, сообщает пресс-служба регионального правительства.ФАПы построены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения и национального проекта "Здравоохранение".Как заявлял губернатор региона Игорь Руденя, обеспечение доступной и качественной медицинской помощи для жителей сельских территорий является одним из приоритетов отрасли здравоохранения.ФАПы в Топалках и Востоке –современные медицинские учреждения модульного типа. Общая площадь каждого составляет 100 квадратных метров. Здесь обустроены приемный и смотровой кабинеты, процедурная, прививочная и стерилизационная, комнаты для отдыха персонала, хранения лекарственных препаратов и другие помещения.В 2022 году в Тверской области было установлено 22 ФАПа, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230116/meduchrezhdeniya-1845186622.html

калининский район

тверская область

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Алёна Пава

игорь руденя, калининский район, тверская область