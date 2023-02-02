https://ria.ru/20230202/fapy-1849328456.html
В Тверской области открыты два фельдшерско-акушерских пункта
В Тверской области открыты два фельдшерско-акушерских пункта - РИА Новости, 02.02.2023
В Тверской области открыты два фельдшерско-акушерских пункта
В Тверской области начали работу два новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) – в деревне Топалки Сандовского муниципального округа и поселке Восток... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T17:39
2023-02-02T17:39
2023-02-02T17:39
тверская область
игорь руденя
калининский район
тверская область
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ТВЕРЬ, 2 фев – РИА Новости. В Тверской области начали работу два новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) – в деревне Топалки Сандовского муниципального округа и поселке Восток Калининского района, сообщает пресс-служба регионального правительства.ФАПы построены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения и национального проекта "Здравоохранение".Как заявлял губернатор региона Игорь Руденя, обеспечение доступной и качественной медицинской помощи для жителей сельских территорий является одним из приоритетов отрасли здравоохранения.ФАПы в Топалках и Востоке –современные медицинские учреждения модульного типа. Общая площадь каждого составляет 100 квадратных метров. Здесь обустроены приемный и смотровой кабинеты, процедурная, прививочная и стерилизационная, комнаты для отдыха персонала, хранения лекарственных препаратов и другие помещения.В 2022 году в Тверской области было установлено 22 ФАПа, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230116/meduchrezhdeniya-1845186622.html
калининский район
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, калининский район, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Калининский район, Тверская область
ТВЕРЬ, 2 фев – РИА Новости. В Тверской области начали работу два новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) – в деревне Топалки Сандовского муниципального округа и поселке Восток Калининского района, сообщает пресс-служба регионального правительства.
ФАПы построены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения и национального проекта "Здравоохранение".
Как заявлял губернатор региона Игорь Руденя
, обеспечение доступной и качественной медицинской помощи для жителей сельских территорий является одним из приоритетов отрасли здравоохранения.
ФАПы в Топалках и Востоке –современные медицинские учреждения модульного типа. Общая площадь каждого составляет 100 квадратных метров. Здесь обустроены приемный и смотровой кабинеты, процедурная, прививочная и стерилизационная, комнаты для отдыха персонала, хранения лекарственных препаратов и другие помещения.
В 2022 году в Тверской области было установлено 22 ФАПа, добавили в пресс-службе.