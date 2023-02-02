Рейтинг@Mail.ru
В Тверской области открыты два фельдшерско-акушерских пункта - РИА Новости, 02.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20230202/fapy-1849328456.html
В Тверской области открыты два фельдшерско-акушерских пункта
В Тверской области открыты два фельдшерско-акушерских пункта - РИА Новости, 02.02.2023
В Тверской области открыты два фельдшерско-акушерских пункта
В Тверской области начали работу два новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) – в деревне Топалки Сандовского муниципального округа и поселке Восток... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T17:39
2023-02-02T17:39
тверская область
игорь руденя
калининский район
тверская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849327247_0:94:1600:994_1920x0_80_0_0_2a99ee886127be068121ffc8debb526b.jpg
ТВЕРЬ, 2 фев – РИА Новости. В Тверской области начали работу два новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) – в деревне Топалки Сандовского муниципального округа и поселке Восток Калининского района, сообщает пресс-служба регионального правительства.ФАПы построены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения и национального проекта "Здравоохранение".Как заявлял губернатор региона Игорь Руденя, обеспечение доступной и качественной медицинской помощи для жителей сельских территорий является одним из приоритетов отрасли здравоохранения.ФАПы в Топалках и Востоке –современные медицинские учреждения модульного типа. Общая площадь каждого составляет 100 квадратных метров. Здесь обустроены приемный и смотровой кабинеты, процедурная, прививочная и стерилизационная, комнаты для отдыха персонала, хранения лекарственных препаратов и другие помещения.В 2022 году в Тверской области было установлено 22 ФАПа, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230116/meduchrezhdeniya-1845186622.html
калининский район
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849327247_235:0:1600:1024_1920x0_80_0_0_979bd11b2483ec70c5d6fcaaa4febf35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь руденя, калининский район, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Калининский район, Тверская область
17:39 02.02.2023
 

В Тверской области открыты два фельдшерско-акушерских пункта

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВ Тверской области открыты два фельдшерско-акушерских пункта
В Тверской области открыты два фельдшерско-акушерских пункта - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
В Тверской области открыты два фельдшерско-акушерских пункта
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 2 фев – РИА Новости. В Тверской области начали работу два новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) – в деревне Топалки Сандовского муниципального округа и поселке Восток Калининского района, сообщает пресс-служба регионального правительства.
ФАПы построены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения и национального проекта "Здравоохранение".
Как заявлял губернатор региона Игорь Руденя, обеспечение доступной и качественной медицинской помощи для жителей сельских территорий является одним из приоритетов отрасли здравоохранения.
ФАПы в Топалках и Востоке –современные медицинские учреждения модульного типа. Общая площадь каждого составляет 100 квадратных метров. Здесь обустроены приемный и смотровой кабинеты, процедурная, прививочная и стерилизационная, комнаты для отдыха персонала, хранения лекарственных препаратов и другие помещения.
В 2022 году в Тверской области было установлено 22 ФАПа, добавили в пресс-службе.
В медучреждения Тверской области придут работать 137 врачей-целевиков - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 14:11Тверская область
В медучреждения Тверской области придут работать 137 врачей-целевиков
 
Тверская областьИгорь РуденяКалининский районТверская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала