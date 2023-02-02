19:29 02.02.2023 (обновлено: 19:41 02.02.2023)
Евроюст приступит к созданию центра для расследования событий на Украине
Евроюст заявил, что скоро приступит к созданию центра для расследования событий на Украине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
ПАРИЖ, 2 фев - РИА Новости, Анастасия Иванова. Евроюст в скором времени приступит к созданию в Гааге центра для расследования событий в связи с конфликтом на Украине, сообщил РИА Новости пресс-секретарь агентства Тон ван Лироп.
"Этот центр станет частью существующей структуры поддержки Совместной следственной группы (ССГ), созданной в марте 2022 года, по предполагаемым основным международным преступлениям, совершенным на Украине", - рассказал агентству ван Лироп.
По его словам, это позволит оптимально согласовать существующие расследования основных международных преступлений с расследованием событий в ходе конфликта на Украине.
"Евроюст намерен в скором времени приступить к созданию такого центра. Все заинтересованные стороны будут регулярно информироваться о ходе работы", - добавили в Евроюсте.