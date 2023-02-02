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Евроюст приступит к созданию центра для расследования событий на Украине - РИА Новости, 02.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230202/evroyust-1849361483.html
Евроюст приступит к созданию центра для расследования событий на Украине
Евроюст приступит к созданию центра для расследования событий на Украине - РИА Новости, 02.02.2023
Евроюст приступит к созданию центра для расследования событий на Украине
Евроюст в скором времени приступит к созданию в Гааге центра для расследования событий в связи с конфликтом на Украине, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T19:29
2023-02-02T19:41
украина
специальная военная операция на украине
в мире
россия
европа
евросоюз
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ПАРИЖ, 2 фев - РИА Новости, Анастасия Иванова. Евроюст в скором времени приступит к созданию в Гааге центра для расследования событий в связи с конфликтом на Украине, сообщил РИА Новости пресс-секретарь агентства Тон ван Лироп.По его словам, это позволит оптимально согласовать существующие расследования основных международных преступлений с расследованием событий в ходе конфликта на Украине."Евроюст намерен в скором времени приступить к созданию такого центра. Все заинтересованные стороны будут регулярно информироваться о ходе работы", - добавили в Евроюсте.
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украина, в мире, россия, европа, евросоюз
Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Европа, Евросоюз
19:29 02.02.2023 (обновлено: 19:41 02.02.2023)
 
Евроюст приступит к созданию центра для расследования событий на Украине

Евроюст заявил, что скоро приступит к созданию центра для расследования событий на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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ПАРИЖ, 2 фев - РИА Новости, Анастасия Иванова. Евроюст в скором времени приступит к созданию в Гааге центра для расследования событий в связи с конфликтом на Украине, сообщил РИА Новости пресс-секретарь агентства Тон ван Лироп.
"Этот центр станет частью существующей структуры поддержки Совместной следственной группы (ССГ), созданной в марте 2022 года, по предполагаемым основным международным преступлениям, совершенным на Украине", - рассказал агентству ван Лироп.
По его словам, это позволит оптимально согласовать существующие расследования основных международных преступлений с расследованием событий в ходе конфликта на Украине.
"Евроюст намерен в скором времени приступить к созданию такого центра. Все заинтересованные стороны будут регулярно информироваться о ходе работы", - добавили в Евроюсте.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
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