https://ria.ru/20230202/evroyust-1849361483.html

Евроюст приступит к созданию центра для расследования событий на Украине

Евроюст приступит к созданию центра для расследования событий на Украине - РИА Новости, 02.02.2023

Евроюст приступит к созданию центра для расследования событий на Украине

Евроюст в скором времени приступит к созданию в Гааге центра для расследования событий в связи с конфликтом на Украине, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T19:29

2023-02-02T19:29

2023-02-02T19:41

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ПАРИЖ, 2 фев - РИА Новости, Анастасия Иванова. Евроюст в скором времени приступит к созданию в Гааге центра для расследования событий в связи с конфликтом на Украине, сообщил РИА Новости пресс-секретарь агентства Тон ван Лироп.По его словам, это позволит оптимально согласовать существующие расследования основных международных преступлений с расследованием событий в ходе конфликта на Украине."Евроюст намерен в скором времени приступить к созданию такого центра. Все заинтересованные стороны будут регулярно информироваться о ходе работы", - добавили в Евроюсте.

https://ria.ru/20230202/sanktsii-1849258149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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