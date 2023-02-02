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Лавров признался, что перестал следить за саммитами Евросоюза - РИА Новости, 02.02.2023
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Лавров признался, что перестал следить за саммитами Евросоюза
Лавров признался, что перестал следить за саммитами Евросоюза - РИА Новости, 02.02.2023
Лавров признался, что перестал следить за саммитами Евросоюза
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости, что перестал следить за саммитами Евросоюза, так как страны ЕС... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:55
2023-02-02T11:55
в мире
россия
сергей лавров
евросоюз
нато
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости, что перестал следить за саммитами Евросоюза, так как страны ЕС занимаются "самоедством". Он добавил, что Евросоюз занимается "самоедством". "Уже все те, кто будет принимать решения, объявлены. И они подписались под декларацией о сотрудничестве с НАТО, где сказано: "Всё, что нужно НАТО, мы будем предоставлять, будем предоставлять территорию стран, которые не входят в НАТО, если надо перебросить вооружения любого вида поближе к российским границам". Всё это сказано", - добавил глава МИД РФ.
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в мире, россия, сергей лавров, евросоюз, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:55 02.02.2023
 
Лавров признался, что перестал следить за саммитами Евросоюза

Лавров заявил, что перестал следить за саммитами ЕС, так как союз занимается "самоедством"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости, что перестал следить за саммитами Евросоюза, так как страны ЕС занимаются "самоедством".
"Я перестал следить за саммитами Евросоюза", - сказал Лавров.
Он добавил, что Евросоюз занимается "самоедством".
"Уже все те, кто будет принимать решения, объявлены. И они подписались под декларацией о сотрудничестве с НАТО, где сказано: "Всё, что нужно НАТО, мы будем предоставлять, будем предоставлять территорию стран, которые не входят в НАТО, если надо перебросить вооружения любого вида поближе к российским границам". Всё это сказано", - добавил глава МИД РФ.
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Вчера, 11:06
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