https://ria.ru/20230202/evrosoyuz-1849193642.html
Лавров признался, что перестал следить за саммитами Евросоюза
Лавров признался, что перестал следить за саммитами Евросоюза - РИА Новости, 02.02.2023
Лавров признался, что перестал следить за саммитами Евросоюза
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости, что перестал следить за саммитами Евросоюза, так как страны ЕС... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:55
2023-02-02T11:55
2023-02-02T11:55
в мире
россия
сергей лавров
евросоюз
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости, что перестал следить за саммитами Евросоюза, так как страны ЕС занимаются "самоедством". Он добавил, что Евросоюз занимается "самоедством". "Уже все те, кто будет принимать решения, объявлены. И они подписались под декларацией о сотрудничестве с НАТО, где сказано: "Всё, что нужно НАТО, мы будем предоставлять, будем предоставлять территорию стран, которые не входят в НАТО, если надо перебросить вооружения любого вида поближе к российским границам". Всё это сказано", - добавил глава МИД РФ.
https://ria.ru/20230202/evrosoyuz-1849170131.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей лавров, евросоюз, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров признался, что перестал следить за саммитами Евросоюза
Лавров заявил, что перестал следить за саммитами ЕС, так как союз занимается "самоедством"