https://ria.ru/20230202/evrosoyuz-1849193642.html

Лавров признался, что перестал следить за саммитами Евросоюза

Лавров признался, что перестал следить за саммитами Евросоюза - РИА Новости, 02.02.2023

Лавров признался, что перестал следить за саммитами Евросоюза

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости, что перестал следить за саммитами Евросоюза, так как страны ЕС... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T11:55

2023-02-02T11:55

2023-02-02T11:55

в мире

россия

сергей лавров

евросоюз

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости, что перестал следить за саммитами Евросоюза, так как страны ЕС занимаются "самоедством". Он добавил, что Евросоюз занимается "самоедством". "Уже все те, кто будет принимать решения, объявлены. И они подписались под декларацией о сотрудничестве с НАТО, где сказано: "Всё, что нужно НАТО, мы будем предоставлять, будем предоставлять территорию стран, которые не входят в НАТО, если надо перебросить вооружения любого вида поближе к российским границам". Всё это сказано", - добавил глава МИД РФ.

https://ria.ru/20230202/evrosoyuz-1849170131.html

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

в мире, россия, сергей лавров, евросоюз, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)