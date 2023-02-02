https://ria.ru/20230202/evrosoyuz-1849170131.html
США подмяли под себя Евросоюз, заявил Лавров
США подмяли под себя Евросоюз, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023
США подмяли под себя Евросоюз, заявил Лавров
США "подмяли" под себя Евросоюз, лишив его последних признаков самостоятельности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:06
2023-02-02T11:06
2023-02-02T11:57
в мире
сша
евросоюз
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. США "подмяли" под себя Евросоюз, лишив его последних признаков самостоятельности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."США и все западники, которых США подмяли под себя, лишив Евросоюз последних признаков хоть какой-то самостоятельности, они большие демократы, как известно, но демократию они понимают как свое право навязывать всем остальным свое понимание демократии", - заявил Лавров в интервью телеканалу Россия 24 и агентству РИА Новости.
https://ria.ru/20230131/evrosoyuz-1848773774.html
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Лавров: "США лишили Евросоюз последних признаков самостоятельности"
США подмяли под себя Евросоюз и лишили его каких-либо признаков самостоятельности, демократию там понимают тоталитарно, заявил Лавров в интервью "России 24" и РИА Новости.
2023-02-02T11:06
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PT0M25S
РИА Новости
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в мире, сша, евросоюз, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
В мире, США, Евросоюз, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров
11:06 02.02.2023 (обновлено: 11:57 02.02.2023)
США подмяли под себя Евросоюз, заявил Лавров
Лавров: США подмяли под себя Евросоюз и лишили его последних признаков самостоятельности