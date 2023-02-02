https://ria.ru/20230202/evrosoyuz-1849170131.html

США подмяли под себя Евросоюз, заявил Лавров

США подмяли под себя Евросоюз, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023

США подмяли под себя Евросоюз, заявил Лавров

США "подмяли" под себя Евросоюз, лишив его последних признаков самостоятельности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T11:06

2023-02-02T11:06

2023-02-02T11:57

в мире

сша

евросоюз

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. США "подмяли" под себя Евросоюз, лишив его последних признаков самостоятельности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."США и все западники, которых США подмяли под себя, лишив Евросоюз последних признаков хоть какой-то самостоятельности, они большие демократы, как известно, но демократию они понимают как свое право навязывать всем остальным свое понимание демократии", - заявил Лавров в интервью телеканалу Россия 24 и агентству РИА Новости.

https://ria.ru/20230131/evrosoyuz-1848773774.html

сша

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Лавров: "США лишили Евросоюз последних признаков самостоятельности" США подмяли под себя Евросоюз и лишили его каких-либо признаков самостоятельности, демократию там понимают тоталитарно, заявил Лавров в интервью "России 24" и РИА Новости. 2023-02-02T11:06 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, евросоюз, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров