Европарламент лишил неприкосновенности двух депутатов
Европарламент лишил неприкосновенности двух депутатов, замешанных в коррупции
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга
Здание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Брюсселе одобрили лишение депутатской неприкосновенности двух парламентариев - бельгийца Марка Тарабеллу и итальянца Андреа Коццолино, которые проходят по громкому делу о коррупции.
За решение проголосовали большинство парламентариев. Трансляция голосования велась на сайте ЕП.
Ранее комитет Европарламента по правовым вопросам единогласно поддержал лишение этих депутатов неприкосновенности.
В начале декабря прошлого года полиция и прокуратура Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе, где располагается Европейский парламент, из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. В частности, полиция задержала заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и ее партнера, по месту жительства проведен обыск.
Речь идет о возможном получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку заявки Катара, который готовился принять чемпионат мира по футболу. Позже стало известно, что бельгийские следователи изъяли у подозреваемых более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки. Также бельгийские СМИ утверждают, что помимо Катара на евродепутатов пытались повлиять и со стороны Марокко.
9 декабря 2022, 22:39СМИ сообщили о задержании замглавы Европарламента по делу о коррупции