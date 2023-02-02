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Европарламент лишил неприкосновенности двух депутатов - РИА Новости, 02.02.2023
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Европарламент лишил неприкосновенности двух депутатов
Европарламент лишил неприкосновенности двух депутатов - РИА Новости, 02.02.2023
Европарламент лишил неприкосновенности двух депутатов
Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Брюсселе одобрили лишение депутатской неприкосновенности двух парламентариев - бельгийца Марка Тарабеллу и... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T13:34
2023-02-02T13:34
в мире
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брюссель
бельгия
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Брюсселе одобрили лишение депутатской неприкосновенности двух парламентариев - бельгийца Марка Тарабеллу и итальянца Андреа Коццолино, которые проходят по громкому делу о коррупции. За решение проголосовали большинство парламентариев. Трансляция голосования велась на сайте ЕП. Ранее комитет Европарламента по правовым вопросам единогласно поддержал лишение этих депутатов неприкосновенности. В начале декабря прошлого года полиция и прокуратура Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе, где располагается Европейский парламент, из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. В частности, полиция задержала заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и ее партнера, по месту жительства проведен обыск. Речь идет о возможном получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку заявки Катара, который готовился принять чемпионат мира по футболу. Позже стало известно, что бельгийские следователи изъяли у подозреваемых более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки. Также бельгийские СМИ утверждают, что помимо Катара на евродепутатов пытались повлиять и со стороны Марокко.
https://ria.ru/20230118/evroparlament-1845731671.html
https://ria.ru/20221209/zaderzhanie-1837649008.html
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в мире, катар, брюссель, бельгия, европарламент
В мире, Катар, Брюссель, Бельгия, Европарламент
13:34 02.02.2023
 
Европарламент лишил неприкосновенности двух депутатов

Европарламент лишил неприкосновенности двух депутатов, замешанных в коррупции

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга
Здание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Брюсселе одобрили лишение депутатской неприкосновенности двух парламентариев - бельгийца Марка Тарабеллу и итальянца Андреа Коццолино, которые проходят по громкому делу о коррупции.
За решение проголосовали большинство парламентариев. Трансляция голосования велась на сайте ЕП.
Марк Ангель после избрания его вице-президентом Европейского парламента - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 14:35
Европарламент выбрал нового зампреда после коррупционного скандала
Ранее комитет Европарламента по правовым вопросам единогласно поддержал лишение этих депутатов неприкосновенности.
В начале декабря прошлого года полиция и прокуратура Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе, где располагается Европейский парламент, из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. В частности, полиция задержала заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и ее партнера, по месту жительства проведен обыск.
Речь идет о возможном получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку заявки Катара, который готовился принять чемпионат мира по футболу. Позже стало известно, что бельгийские следователи изъяли у подозреваемых более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки. Также бельгийские СМИ утверждают, что помимо Катара на евродепутатов пытались повлиять и со стороны Марокко.
Ева Кайли - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря 2022, 22:39
СМИ сообщили о задержании замглавы Европарламента по делу о коррупции
 
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