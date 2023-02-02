https://ria.ru/20230202/evroparlament-1849231040.html

Европарламент лишил неприкосновенности двух депутатов

Европарламент лишил неприкосновенности двух депутатов - РИА Новости, 02.02.2023

Европарламент лишил неприкосновенности двух депутатов

Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Брюсселе одобрили лишение депутатской неприкосновенности двух парламентариев - бельгийца Марка Тарабеллу и... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T13:34

2023-02-02T13:34

2023-02-02T13:34

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БРЮССЕЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Брюсселе одобрили лишение депутатской неприкосновенности двух парламентариев - бельгийца Марка Тарабеллу и итальянца Андреа Коццолино, которые проходят по громкому делу о коррупции. За решение проголосовали большинство парламентариев. Трансляция голосования велась на сайте ЕП. Ранее комитет Европарламента по правовым вопросам единогласно поддержал лишение этих депутатов неприкосновенности. В начале декабря прошлого года полиция и прокуратура Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе, где располагается Европейский парламент, из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. В частности, полиция задержала заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и ее партнера, по месту жительства проведен обыск. Речь идет о возможном получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку заявки Катара, который готовился принять чемпионат мира по футболу. Позже стало известно, что бельгийские следователи изъяли у подозреваемых более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки. Также бельгийские СМИ утверждают, что помимо Катара на евродепутатов пытались повлиять и со стороны Марокко.

https://ria.ru/20230118/evroparlament-1845731671.html

https://ria.ru/20221209/zaderzhanie-1837649008.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, катар, брюссель, бельгия, европарламент