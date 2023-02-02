https://ria.ru/20230202/evropa-1849190526.html

В планы США входит экономическое подавление Европы, заявил Лавров

В планы США входит экономическое подавление Европы, заявил Лавров - РИА Новости, 02.02.2023

В планы США входит экономическое подавление Европы, заявил Лавров

В планы США входит экономическое подавление Европы, процесс уже пошел, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T11:46

2023-02-02T11:46

2023-02-02T11:47

в мире

сергей лавров

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В планы США входит экономическое подавление Европы, процесс уже пошел, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Параллельно экономически подавить Европу, нет сомнений, это входило в планы тех, кто живет осознанием исключительности своей страны и необходимости ее делать и оставлять сувереном во всем мире. Как только сейчас (президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон, (канцлер ФРГ Олаф - ред.) Шольц стали публично высказывать озабоченность по поводу тех законов, которые американцы приняли для борьбы с инфляцией, которые на деле нацелены на то, чтобы перетащить производство в США, и такой процесс уже идет", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости. "Германская промышленность бежит туда, где есть льготы, а льготы эти однозначно дискриминационные и однозначно направлены на подрыв европейской промышленности. Вот исключительность работает", - добавил министр.

https://ria.ru/20230202/odkb-1849189832.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров