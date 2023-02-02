https://ria.ru/20230202/evropa-1849087683.html

Европу может спасти только российская ПВО

Европу может спасти только российская ПВО - РИА Новости, 02.02.2023

Европу может спасти только российская ПВО

Вчера в привычную сводку фронтовых новостей прокралось сообщение, что украинские вооруженные формирования нанесли ракетный удар по приграничной полосе в... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T08:00

2023-02-02T08:00

2023-02-02T10:01

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Вчера в привычную сводку фронтовых новостей прокралось сообщение, что украинские вооруженные формирования нанесли ракетный удар по приграничной полосе в Брянской области. Там расположена компрессорная станция "Новозыбков", являющаяся частью нефтепровода "Дружба", который именно в этой точке раздваивается на северную и южную ветки. Последняя уходит на Украину и тянется далее через Чехию, Словакию и Венгрию, щедро одаривая всех желающих черным золотом.Может показаться, что перед нами рядовое событие: то ли новое проявление криворукости украинских военных, то ли попытка провести очередной теракт в рамках излюбленной киевской тактики повального террора. Истинные причины знают только непосредственные участники, запустившие в сторону поселка Мамай ракету "Точка-У", мы же осмелимся сделать ряд предположений.По традиции начнем с базы.Россия является одним из крупнейших игроков на мировом рынке нефти и нефтепродуктов. По объемам производства мы занимаем третье, а по объему экспорта — второе место в мире. Если говорить детальнее, то ежесуточно российские нефтяники добывают порядка десяти-одиннадцати миллионов баррелей черной жидкости, а за рубеж мы продаем порядка 230 миллионов тонн в год.Минувший год прошел в бесконечных нападках на российский нефтяной сектор, когда Евросоюз натужно пытался выложить слово "вечность" из взлетающих биржевых котировок, вводя новые санкции и ограничения. На протяжении одиннадцати месяцев западные союзники, как зомби, повторяли заклинание, что эмбарго и потолок цен на российскую нефть обрушат российскую экономику, приведут к гиперинфляции, бедности и, как следствие, заставят наши вооруженные силы покинуть территорию Украины. В году новом уже пронзительно понятно, что ничего подобного не произошло, а потому европейские лидеры, надеясь на кратковременность массовой памяти, резко сменили риторику и теперь уверяют, что санкции имеют пролонгированный эффект и лет через пять-десять России совершенно точно крышка.Это крайне слабо соотносится со статистическими итогами ушедшего года, но, как говорится, если правда не стыкуется с политической повесткой Запада, то тем хуже для правды. Мы же вновь обратимся к цифрам и фактам.Год назад, на момент начала СВО, экспортная сетка России выглядела следующим образом.Главным покупателем с 2017 года традиционно выступает Китай, который в 2021 году импортировал 70 миллионов тонн нефти, что составило треть всей профильной торговли. А вот дальше плотным строем стояли страны Евросоюза. В частности, на второй строчке были Нидерланды с показателем 37,4 миллиона баррелей, за которые российские поставщики получили 17,3 миллиарда долларов. На третьей позиции отметилась Германия — немцы купили 19,2 миллиона тонн, за что им пришлось заплатить 9,3 миллиарда. Четвертой в списке (и третьей из числа европейских стран) была Италия, куда также поступали значительные объемы. Всего же в структуре российского экспорта в Евросоюз уходило 45-47 процентов. Отдельные страны ЕС вроде Болгарии были вообще на сто процентов зависимы от российских поставок.Еще немного цифр для полноты картины.В 2020 году экспорт российской нефти составил 238,6 миллиона тонн. Черное золото поставлялось в 39 стран, которые в сумме заплатили отечественным производителям 72,4 миллиарда долларов.В 2021-м показатель снизился до 230 миллионов тонн, список покупателей усох до 36 стран, правда, кубышка российских нефтяников пополнилась на 110,1 миллиарда долларов. Продали меньше, а заработали почти на треть больше.А только за первое полугодие 2022-го Россия выручила от продажи нефти 97,7 миллиарда долларов, то есть на счета российских трейдов заходило около полумиллиарда долларов в сутки.Конечно, в целом все было не столь радужно и победно. Осенью начался парад показательных отказов от закупок российской нефти, первыми отметились страны Евросоюза. Недруги радостно потирали потные ладошки и обещали, что с этого момента спасти российскую экономику не сможет никто и ничто. После введения потолка цен и запрета на страхование судов, перевозящих российскую нефть, действительно начался период сложностей. Нефтяники стали сбывать продукцию с дисконтом относительно эталонной Brent, причем размер скидки порой был весьма внушительным, что еще более усилило радостные настроения в западном стане. Стал заметен дефицит средств доставки, а стоимость фрахта танкеров из стран, не входящих в перечень близких друзей США и, соответственно, не боящихся американских санкций, резко подскочила. Так, стоимость доставки нефти из Усть-Луги и портов Балтики в Азию выросла в семь раз, а черноморское направление подорожало на треть.Правда, довольно быстро стало понятно, что Россия и ее ключевые торговые партнеры на рынке (Китай, Индия и Турция) быстро сориентировались и обошли яму, которая задумывалась как непреодолимая бездна. Прошлым летом вся западная пресса пестрела статьями о том, что Москва оперирует почти третью доступного танкерного флота, который в придачу активно использует так называемый иранский метод доставки, когда на судне просто отключается трекинговая система и только капитан и покупатель знают, куда держит свой путь плавучий нефтевоз.Подобное положение категорически не устраивало Вашингтон, который в броске последней надежды ввел третий пакет санкций, установив так называемую индикативную цену. Этот механизм подразумевал минимальный размер дисконта, с которым США разрешали покупать российскую нефть. Таким образом, американская администрация пыталась руками сторонних покупателей вынудить Москву отдавать нефть практически бесплатно.Но и тут не сработало.Российская нефть порой действительно торговалась даже ниже установленного потолка в 60 долларов за бочку, но это все равно не привело к особым потерям. Ведущая аналитическая компания в сфере энергетики Wood Mackenzie, проведя анализ рыночных данных за 2022 год, констатировала, что экономика России спокойно переживает подобные колебания. Происходит это даже в том случае, если сама нефть продается всего по 40 долларов за баррель, а дизель и мазут по 100 и 45 долларов соответственно. Более того, российская торговля нефтью останется рентабельной даже при цене в 20-30 долларов за бочку, а введенные ограничения лишь заставляют российские нефтяные компании все меньше продавать сырую нефть и все больше вкладываться в ее переработку внутри страны.Вторит им и МВФ. По его оценкам, экономика России в 2023 году, невзирая на все коллективные западные потуги, покажет рост в 0,3 процента, а в 2024 году следует ожидать увеличения до 2,1.Это не единственный печальный для Запада вывод.В середине осени 2022-го Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало прогноз, согласно которому добыча нефти в России должна была сократиться сразу на 18 процентов, или на 1,4 миллиона баррелей в сутки. Многие восприняли это как данность, тем более что 9 декабря Владимир Путин в своей речи заявил, что страна готова резко снизить добычу — как ответ на недружественные действия. Но радость была недолгой, так как уже днем позже официальные цифры озвучил Александр Новак: добыча нефти сократилась всего на пять процентов и лежит в пределах 500-520 миллионов тонн.Ну а теперь вернемся к исходной теме нашего разговора и попробуем понять, зачем же Украина демонстративно оставила здоровенную воронку совсем рядом с компрессорной станцией "Новозыбков".Здесь нужно понимать пару вещей. "Новозыбков" в штатном режиме работы нефтепровода находится в резерве и включается только в периоды пиковых нагрузок, то есть когда прокачка выходит на предельные показатели.В это же самое время в Европе происходят два параллельных процесса. Импорт российской нефти танкерами упал практически до нуля, при этом авиаперевозки, расправляющие крылья после пандемии, резко взвинтили потребление нефти и нефтепродуктов. В данный момент суточная потребность только на нужды гражданской авиации выросла на полмиллиона баррелей. Нужно летать, нужно держать на плаву экономику и реальный сектор, однако новые маршруты поставок только формируются, так что перед отдельными странами встает большой соблазн тихонько наладить поставки по привычному российскому каналу.Это прекрасно понимают аналитики в Вашингтоне, и потому в бой брошены верные украинские миньоны. Удар по "Новозыбково" — это недвусмысленный сигнал всем умеренным силам внутри Европы: мы все видим, не вздумайте. А иначе мы уничтожим последнюю магистраль поставок, которая позволяет вам балансировать в период глобальных перемен.В эту версию идеально ложится происходящее на самой Украине.Вчера прошли обыски у одиозного олигарха Игоря Коломойского, следствие вменяет ему хищения в результате деятельности компаний "Укрнафта" и "Укртатнафта" в размере одного миллиарда долларов. Чтобы понять масштаб происходящего, добавим, что Коломойский считается прямым спонсором избирательной кампании действующего президента Зеленского. Он же начиная с 2014 года и Майдана в самих США именуется как главная "стиральная машина", через которую отмывалась американская финансовая помощь.Также вчера различные украинские источники стали распространять информацию о грядущей тотальной чистке руководства таможенной службы. Как ожидается, в отставку будут отправлены все ключевые управленческие фигуры.Вряд ли найдется человек, верящий в самостоятельность Владимира Зеленского, а потому можно утверждать, что происходящие глобальные чистки в верхах — это никакая не борьба с коррупцией, а удаление всех местных махинаторов для последующего прямого переподчинения последнего маршрута поставок нефти зарубежным хозяевам. Кстати, невзирая на истеричные вопли про агрессию и запредельный накал русофобии, Киев ни на день не прекращал транзит российской нефти, исправно обеспечивая поставки в ЕС и получая за это деньги. Американцы отдают себе отчет, что и украинская таможня, и профильные компании насквозь коррумпированы и с легкостью пойдут на сговор с европейскими покупателями, а это сведет на нет глобальный проект по превращению Европы в рынок сбыта американских энергоресурсов, включая газ и нефть.Пока что прозвучал предупредительный выстрел, следующий может быть контрольным — в голову Европы. На месте Брюсселя мы бы молились на российскую ПВО.

https://ria.ru/20230201/nefteprovod-1848992737.html

https://ria.ru/20221226/diversanty-1841406813.html

https://ria.ru/20221229/neft-1842068776.html

https://ria.ru/20221227/neft-1841764311.html

https://ria.ru/20230131/neft-1848557868.html

https://ria.ru/20230201/nefteprovod-1849029675.html

https://ria.ru/20230201/ukraina-1848986095.html

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авторы, россия, европа, украина, игорь коломойский, владимир зеленский, владимир путин, евросоюз, мвф, экономика, цены на нефть, brent