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Президент Венгрии потребовала гарантировать права нацменьшинств на Украине - РИА Новости, 02.02.2023
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Президент Венгрии потребовала гарантировать права нацменьшинств на Украине
Президент Венгрии потребовала гарантировать права нацменьшинств на Украине - РИА Новости, 02.02.2023
Президент Венгрии потребовала гарантировать права нацменьшинств на Украине
Украина должна гарантировать права национальных меньшинств на своей территории для вступления в Евросоюз, привело слова президента Венгрии Каталин Новак... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T17:44
2023-02-02T18:46
в мире
венгрия
украина
евросоюз
каталин новак
румен радев
владимир зеленский
закарпатская область
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БУДАПЕШТ, 2 фев — РИА Новости. Украина должна гарантировать права национальных меньшинств на своей территории для вступления в Евросоюз, привело слова президента Венгрии Каталин Новак агентство MTI.Политик напомнила, что в Закарпатской области проживает 150 тысяч венгров, которым жизненно необходимо иметь возможность пользоваться родным языком в повседневной жизни."Мы сделаем все, чтобы полностью гарантировать права нашего меньшинства, живущего на Украине", — заверила Новак.Президент Венгрии отметила, что последние изменения украинского законодательства ведут не в правильном направлении и лишают венгерское меньшинство реализации их прав. По этой причине в Закарпатье проходят акции против меньшинств.Новак добавила, что высказала в письме украинскому лидеру Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье, но тот по-прежнему не отреагировал на него.Ранее языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что в школах в Закарпатской области, где проживают множество этнических венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел сняли венгерские флаги, а ряд руководителей учреждений, близких к Обществу венгерской культуры региона, уволили.Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение национального меньшинства в украинском Закарпатье и призвал местные власти прекратить "зверства" против венгров.Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Его планировалось вводить в действие поэтапно до конца 2020-го.
https://ria.ru/20230123/vengry-1846809076.html
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в мире, венгрия, украина, евросоюз, каталин новак, румен радев, владимир зеленский, закарпатская область
В мире, Венгрия, Украина, Евросоюз, Каталин Новак, Румен Радев, Владимир Зеленский, Закарпатская область
17:44 02.02.2023 (обновлено: 18:46 02.02.2023)
 
Президент Венгрии потребовала гарантировать права нацменьшинств на Украине

Президент Венгрии Новак: Киев должен гарантировать права нацменьшинств для вступления в ЕС

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Венгрии Каталин Новак
Президент Венгрии Каталин Новак - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Венгрии Каталин Новак. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 2 фев — РИА Новости. Украина должна гарантировать права национальных меньшинств на своей территории для вступления в Евросоюз, привело слова президента Венгрии Каталин Новак агентство MTI.

"В этом деле есть общая позиция, поскольку те, кто имеет понятие о проблеме, в том числе президенты Австрии и Италии, поддерживают дело закарпатского венгерского меньшинства", — сказала она на встрече с болгарским коллегой Руменом Радевым.

Политик напомнила, что в Закарпатской области проживает 150 тысяч венгров, которым жизненно необходимо иметь возможность пользоваться родным языком в повседневной жизни.
"Мы сделаем все, чтобы полностью гарантировать права нашего меньшинства, живущего на Украине", — заверила Новак.
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Президент Венгрии отметила, что последние изменения украинского законодательства ведут не в правильном направлении и лишают венгерское меньшинство реализации их прав. По этой причине в Закарпатье проходят акции против меньшинств.
Новак добавила, что высказала в письме украинскому лидеру Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье, но тот по-прежнему не отреагировал на него.
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Ранее языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что в школах в Закарпатской области, где проживают множество этнических венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел сняли венгерские флаги, а ряд руководителей учреждений, близких к Обществу венгерской культуры региона, уволили.
Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение национального меньшинства в украинском Закарпатье и призвал местные власти прекратить "зверства" против венгров.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Его планировалось вводить в действие поэтапно до конца 2020-го.
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