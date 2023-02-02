https://ria.ru/20230202/es-1849330054.html

Президент Венгрии потребовала гарантировать права нацменьшинств на Украине

Президент Венгрии потребовала гарантировать права нацменьшинств на Украине - РИА Новости, 02.02.2023

Президент Венгрии потребовала гарантировать права нацменьшинств на Украине

Украина должна гарантировать права национальных меньшинств на своей территории для вступления в Евросоюз, привело слова президента Венгрии Каталин Новак... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T17:44

2023-02-02T17:44

2023-02-02T18:46

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закарпатская область

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БУДАПЕШТ, 2 фев — РИА Новости. Украина должна гарантировать права национальных меньшинств на своей территории для вступления в Евросоюз, привело слова президента Венгрии Каталин Новак агентство MTI.Политик напомнила, что в Закарпатской области проживает 150 тысяч венгров, которым жизненно необходимо иметь возможность пользоваться родным языком в повседневной жизни."Мы сделаем все, чтобы полностью гарантировать права нашего меньшинства, живущего на Украине", — заверила Новак.Президент Венгрии отметила, что последние изменения украинского законодательства ведут не в правильном направлении и лишают венгерское меньшинство реализации их прав. По этой причине в Закарпатье проходят акции против меньшинств.Новак добавила, что высказала в письме украинскому лидеру Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье, но тот по-прежнему не отреагировал на него.Ранее языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что в школах в Закарпатской области, где проживают множество этнических венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел сняли венгерские флаги, а ряд руководителей учреждений, близких к Обществу венгерской культуры региона, уволили.Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение национального меньшинства в украинском Закарпатье и призвал местные власти прекратить "зверства" против венгров.Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Его планировалось вводить в действие поэтапно до конца 2020-го.

https://ria.ru/20230123/vengry-1846809076.html

https://ria.ru/20221122/sharf-1833384258.html

https://ria.ru/20230131/pamyatniki-1848826183.html

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в мире, венгрия, украина, евросоюз, каталин новак, румен радев, владимир зеленский, закарпатская область