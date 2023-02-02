17:44 02.02.2023 (обновлено: 18:46 02.02.2023)
Президент Венгрии потребовала гарантировать права нацменьшинств на Украине
Президент Венгрии Новак: Киев должен гарантировать права нацменьшинств для вступления в ЕС
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Венгрии Каталин Новак
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Венгрии Каталин Новак. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 2 фев — РИА Новости. Украина должна гарантировать права национальных меньшинств на своей территории для вступления в Евросоюз, привело слова президента Венгрии Каталин Новак агентство MTI.
"В этом деле есть общая позиция, поскольку те, кто имеет понятие о проблеме, в том числе президенты Австрии и Италии, поддерживают дело закарпатского венгерского меньшинства", — сказала она на встрече с болгарским коллегой Руменом Радевым.
Политик напомнила, что в Закарпатской области проживает 150 тысяч венгров, которым жизненно необходимо иметь возможность пользоваться родным языком в повседневной жизни.
"Мы сделаем все, чтобы полностью гарантировать права нашего меньшинства, живущего на Украине", — заверила Новак.
Президент Венгрии отметила, что последние изменения украинского законодательства ведут не в правильном направлении и лишают венгерское меньшинство реализации их прав. По этой причине в Закарпатье проходят акции против меньшинств.
Новак добавила, что высказала в письме украинскому лидеру Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье, но тот по-прежнему не отреагировал на него.
22 ноября 2022, 15:19Посла Венгрии вызовут в МИД Украины из-за шарфа Орбана с "Великой Венгрией"
Ранее языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что в школах в Закарпатской области, где проживают множество этнических венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел сняли венгерские флаги, а ряд руководителей учреждений, близких к Обществу венгерской культуры региона, уволили.
Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение национального меньшинства в украинском Закарпатье и призвал местные власти прекратить "зверства" против венгров.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Его планировалось вводить в действие поэтапно до конца 2020-го.