https://ria.ru/20230202/energoobespechenie-1849235431.html

На Украине заявили об улучшении ситуации с энергообеспечением

На Украине заявили об улучшении ситуации с энергообеспечением - РИА Новости, 02.02.2023

На Украине заявили об улучшении ситуации с энергообеспечением

Ситуация с энергообеспечением потребителей на Украине улучшилась, сообщили в четверг в министерстве энергетики. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T13:41

2023-02-02T13:41

2023-02-02T13:41

в мире

украина

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Ситуация с энергообеспечением потребителей на Украине улучшилась, сообщили в четверг в министерстве энергетики. "В четверг ситуация с энергообеспечением потребителей по сравнению с предыдущим днем несколько улучшилась. Благодаря завершению ремонтных работ на некоторых энергоблоках тепловой генерации и погодным условиям ожидается снижение объемов дефицита мощности по сравнению со вчерашним днем. Так, ожидаемый дефицит на вечерний максимум составит около 19% от потребности", - говорится в сообщении минэнерго в Facebook*. Ранее национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщала о значительном дефиците мощности в энергосистеме Украины, из-за чего по всей стране происходят стабилизационные и аварийные отключения света. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230131/elektrichestvo-1848637852.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина