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На Украине заявили об улучшении ситуации с энергообеспечением - РИА Новости, 02.02.2023
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На Украине заявили об улучшении ситуации с энергообеспечением
На Украине заявили об улучшении ситуации с энергообеспечением - РИА Новости, 02.02.2023
На Украине заявили об улучшении ситуации с энергообеспечением
Ситуация с энергообеспечением потребителей на Украине улучшилась, сообщили в четверг в министерстве энергетики. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T13:41
2023-02-02T13:41
в мире
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Ситуация с энергообеспечением потребителей на Украине улучшилась, сообщили в четверг в министерстве энергетики. "В четверг ситуация с энергообеспечением потребителей по сравнению с предыдущим днем несколько улучшилась. Благодаря завершению ремонтных работ на некоторых энергоблоках тепловой генерации и погодным условиям ожидается снижение объемов дефицита мощности по сравнению со вчерашним днем. Так, ожидаемый дефицит на вечерний максимум составит около 19% от потребности", - говорится в сообщении минэнерго в Facebook*. Ранее национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщала о значительном дефиците мощности в энергосистеме Украины, из-за чего по всей стране происходят стабилизационные и аварийные отключения света. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина
В мире, Украина
13:41 02.02.2023
 
На Украине заявили об улучшении ситуации с энергообеспечением

Минэнерго Украины: ситуация с энергообеспечением потребителей на Украине улучшилась

© AP Photo / Felipe DanaРабота киевского метрополитена
Работа киевского метрополитена - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Работа киевского метрополитена. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Ситуация с энергообеспечением потребителей на Украине улучшилась, сообщили в четверг в министерстве энергетики.
"В четверг ситуация с энергообеспечением потребителей по сравнению с предыдущим днем несколько улучшилась. Благодаря завершению ремонтных работ на некоторых энергоблоках тепловой генерации и погодным условиям ожидается снижение объемов дефицита мощности по сравнению со вчерашним днем. Так, ожидаемый дефицит на вечерний максимум составит около 19% от потребности", - говорится в сообщении минэнерго в Facebook*.
Ранее национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщала о значительном дефиците мощности в энергосистеме Украины, из-за чего по всей стране происходят стабилизационные и аварийные отключения света.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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