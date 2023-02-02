Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Сочи оштрафуют за экстремистскую надпись на корейском языке - РИА Новости, 02.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230202/ekstremizm-1849251113.html
Жительницу Сочи оштрафуют за экстремистскую надпись на корейском языке
Жительницу Сочи оштрафуют за экстремистскую надпись на корейском языке - РИА Новости, 02.02.2023
Жительницу Сочи оштрафуют за экстремистскую надпись на корейском языке
Центральный районный суд в Сочи признал виновной 38-летнюю женщину, разместившую в мессенджере надпись на корейском языке с призывом экстремистских организаций, РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T14:13
2023-02-02T14:13
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d2edc1dc1271923c0fbc17b2e05ec807.jpg
СОЧИ, 2 фев - РИА Новости. Центральный районный суд в Сочи признал виновной 38-летнюю женщину, разместившую в мессенджере надпись на корейском языке с призывом экстремистских организаций, сообщили в четверг в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края. По данным суда, надпись на корейском языке, символизирующую приветствие экстремистских организаций, запрещенных на территории РФ, женщина опубликовала в мессенджере 1 января 2023 года. После публикации на девушку составили административный протокол. "Рассмотрев материалы, суд постановил признать женщину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики…) назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере двух тысяч рублей", - рассказали в ведомстве. Отмечается, что обвиняемая признала свою вину в полном объеме. По данным СМИ и Telegram-каналов, статус был оставлен в американском мессенджере WhatsApp, а сам лозунг является известным приветствием украинских националистов. Официальным подтверждением данной информации РИА Новости не обладает.
https://ria.ru/20221220/shtraf-1839946423.html
сочи
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_846af70666bb50e5ce7813aa4313aeef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи, россия, краснодарский край, технологии
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, Технологии
14:13 02.02.2023
 
Жительницу Сочи оштрафуют за экстремистскую надпись на корейском языке

Сочинский суд оштрафовал женщину, опубликовавшую экстремистскую надпись на корейском языке

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в медиабанк
Судебный молоток. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 2 фев - РИА Новости. Центральный районный суд в Сочи признал виновной 38-летнюю женщину, разместившую в мессенджере надпись на корейском языке с призывом экстремистских организаций, сообщили в четверг в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.
По данным суда, надпись на корейском языке, символизирующую приветствие экстремистских организаций, запрещенных на территории РФ, женщина опубликовала в мессенджере 1 января 2023 года. После публикации на девушку составили административный протокол.
"Рассмотрев материалы, суд постановил признать женщину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики…) назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере двух тысяч рублей", - рассказали в ведомстве. Отмечается, что обвиняемая признала свою вину в полном объеме.
По данным СМИ и Telegram-каналов, статус был оставлен в американском мессенджере WhatsApp, а сам лозунг является известным приветствием украинских националистов. Официальным подтверждением данной информации РИА Новости не обладает.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря 2022, 12:00
В Тюмени девушку оштрафовали за двусмысленную фразу об армии
 
ПроисшествияСочиРоссияКраснодарский крайТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала