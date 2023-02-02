https://ria.ru/20230202/ekstremizm-1849251113.html
Жительницу Сочи оштрафуют за экстремистскую надпись на корейском языке
Жительницу Сочи оштрафуют за экстремистскую надпись на корейском языке - РИА Новости, 02.02.2023
Жительницу Сочи оштрафуют за экстремистскую надпись на корейском языке
Центральный районный суд в Сочи признал виновной 38-летнюю женщину, разместившую в мессенджере надпись на корейском языке с призывом экстремистских организаций, РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T14:13
2023-02-02T14:13
2023-02-02T14:13
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
технологии
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СОЧИ, 2 фев - РИА Новости. Центральный районный суд в Сочи признал виновной 38-летнюю женщину, разместившую в мессенджере надпись на корейском языке с призывом экстремистских организаций, сообщили в четверг в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края. По данным суда, надпись на корейском языке, символизирующую приветствие экстремистских организаций, запрещенных на территории РФ, женщина опубликовала в мессенджере 1 января 2023 года. После публикации на девушку составили административный протокол. "Рассмотрев материалы, суд постановил признать женщину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики…) назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере двух тысяч рублей", - рассказали в ведомстве. Отмечается, что обвиняемая признала свою вину в полном объеме. По данным СМИ и Telegram-каналов, статус был оставлен в американском мессенджере WhatsApp, а сам лозунг является известным приветствием украинских националистов. Официальным подтверждением данной информации РИА Новости не обладает.
https://ria.ru/20221220/shtraf-1839946423.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, технологии
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, Технологии
Жительницу Сочи оштрафуют за экстремистскую надпись на корейском языке
Сочинский суд оштрафовал женщину, опубликовавшую экстремистскую надпись на корейском языке