https://ria.ru/20230202/ekstremizm-1849251113.html

Жительницу Сочи оштрафуют за экстремистскую надпись на корейском языке

Жительницу Сочи оштрафуют за экстремистскую надпись на корейском языке - РИА Новости, 02.02.2023

Жительницу Сочи оштрафуют за экстремистскую надпись на корейском языке

Центральный районный суд в Сочи признал виновной 38-летнюю женщину, разместившую в мессенджере надпись на корейском языке с призывом экстремистских организаций, РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T14:13

2023-02-02T14:13

2023-02-02T14:13

происшествия

сочи

россия

краснодарский край

технологии

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СОЧИ, 2 фев - РИА Новости. Центральный районный суд в Сочи признал виновной 38-летнюю женщину, разместившую в мессенджере надпись на корейском языке с призывом экстремистских организаций, сообщили в четверг в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края. По данным суда, надпись на корейском языке, символизирующую приветствие экстремистских организаций, запрещенных на территории РФ, женщина опубликовала в мессенджере 1 января 2023 года. После публикации на девушку составили административный протокол. "Рассмотрев материалы, суд постановил признать женщину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики…) назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере двух тысяч рублей", - рассказали в ведомстве. Отмечается, что обвиняемая признала свою вину в полном объеме. По данным СМИ и Telegram-каналов, статус был оставлен в американском мессенджере WhatsApp, а сам лозунг является известным приветствием украинских националистов. Официальным подтверждением данной информации РИА Новости не обладает.

https://ria.ru/20221220/shtraf-1839946423.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, сочи, россия, краснодарский край, технологии