https://ria.ru/20230202/ekspertiza-1849200457.html

Власти Украины заявили о наличии связи УПЦ с РПЦ

Власти Украины заявили о наличии связи УПЦ с РПЦ - РИА Новости, 02.02.2023

Власти Украины заявили о наличии связи УПЦ с РПЦ

Религиоведческая экспертиза устава Украинской православной церкви (УПЦ) показала наличие церковно-канонической связи с Русской православной церковью (РПЦ),... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T12:08

2023-02-02T12:08

2023-02-02T12:08

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Религиоведческая экспертиза устава Украинской православной церкви (УПЦ) показала наличие церковно-канонической связи с Русской православной церковью (РПЦ), сообщили в среду в государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести при кабинете министров. "Принятие новой редакции устава об управлении УПЦ от 27 мая 2022 и постановления Собора УПЦ не привели к разрыву церковно-канонической связи Украинской православной церкви с Русской православной церковью. Статус УПЦ как структурного подразделения РПЦ, пользующегося определенными правами самостоятельности, но не образующего автокефальную Церковь, остается неизменным. УПЦ в отношении РПЦ имеет церковно-каноническую связь части с целым", - говорится в сообщении на сайте госслужбы. Госэтнополитики отмечает, что отношения УПЦ с РПЦ не являются отношениями одной самостоятельной церкви с другой самостоятельной автокефальной церковью. "УПЦ также не имеет статуса автономной Церкви, который признавался бы другими церквями, а, следовательно, с точки зрения экклезиологии и канонического права является структурным подразделением РПЦ, имеющим отдельные права самостоятельного образования без собственной канонической субъектности". Уточняется, что никаких документов или действий, свидетельствующих о трансформации УПЦ в самостоятельную в отношении РПЦ религиозную организацию, членами экспертной группы обнаружено не было. Ранее на сайте парламента Украины был опубликован проект закона "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций", в пояснительной записке к которому говорится, что "деятельность РПЦ, ее структур и организаций, которые сохраняют любое подчинение РПЦ, должна быть полностью запрещена на территории Украины". Авторы законопроекта предлагают установить критерии запрета деятельности религиозных организаций, а также предусмотреть правила наименования религиозных организаций с учетом томоса, предоставленного раскольнической Православной церкви Украины. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230201/ukraina-1848849633.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230130/upts-1848517598.html

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