12:26 02.02.2023 (обновлено: 12:55 02.02.2023)
Во Франции раскрыли, чью экономику Запад "поставил на колени"
Французский политик Филиппо высмеял желание Запада поставить на колени экономику России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПамятник-скульптура знаку "Евро" у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Памятник-скульптура знаку "Евро" у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Европа ударила по своей экономике, пытаясь навредить России, заявил в соцсетях французский политик и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя прогнозы МВФ по экономическому росту стран мира.
"МВФ только что объявил: в следующем году экономический рост в России будет выше, чем в еврозоне! (Министру экономики Франции. — Прим. ред.) Брюно Ле Мэру удалось "поставить на колени экономику"… но не российскую! Чертов чемпион!" — написал он.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики, а также социального обеспечения. Кроме того, США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.