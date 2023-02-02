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Во Франции раскрыли, чью экономику Запад "поставил на колени" - РИА Новости, 02.02.2023
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Во Франции раскрыли, чью экономику Запад "поставил на колени"
Во Франции раскрыли, чью экономику Запад "поставил на колени" - РИА Новости, 02.02.2023
Во Франции раскрыли, чью экономику Запад "поставил на колени"
Европа ударила по своей экономике, пытаясь навредить России, заявил в соцсетях французский политик и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:26
2023-02-02T12:55
франция
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цены на нефть
брюно ле мэр
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Европа ударила по своей экономике, пытаясь навредить России, заявил в соцсетях французский политик и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя прогнозы МВФ по экономическому росту стран мира.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики, а также социального обеспечения. Кроме того, США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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франция, россия, москва, цены на нефть, брюно ле мэр, владимир путин, мвф, санкции в отношении россии, в мире
Франция, Россия, Москва, Цены на нефть, Брюно Ле Мэр, Владимир Путин, МВФ, Санкции в отношении России, В мире
12:26 02.02.2023 (обновлено: 12:55 02.02.2023)
 
Во Франции раскрыли, чью экономику Запад "поставил на колени"

Французский политик Филиппо высмеял желание Запада поставить на колени экономику России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПамятник-скульптура знаку "Евро" у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Памятник-скульптура знаку Евро у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Памятник-скульптура знаку "Евро" у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Европа ударила по своей экономике, пытаясь навредить России, заявил в соцсетях французский политик и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя прогнозы МВФ по экономическому росту стран мира.

"МВФ только что объявил: в следующем году экономический рост в России будет выше, чем в еврозоне! (Министру экономики Франции. — Прим. ред.) Брюно Ле Мэру удалось "поставить на колени экономику"… но не российскую! Чертов чемпион!" — написал он.

Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики, а также социального обеспечения. Кроме того, США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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