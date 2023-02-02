https://ria.ru/20230202/ekonomika-1849208098.html

Во Франции раскрыли, чью экономику Запад "поставил на колени"

Во Франции раскрыли, чью экономику Запад "поставил на колени" - РИА Новости, 02.02.2023

Во Франции раскрыли, чью экономику Запад "поставил на колени"

Европа ударила по своей экономике, пытаясь навредить России, заявил в соцсетях французский политик и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T12:26

2023-02-02T12:26

2023-02-02T12:55

франция

россия

москва

цены на нефть

брюно ле мэр

владимир путин

мвф

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812897810_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_2aef1c20d5147e2935b5480832a74b26.jpg

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Европа ударила по своей экономике, пытаясь навредить России, заявил в соцсетях французский политик и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя прогнозы МВФ по экономическому росту стран мира.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики, а также социального обеспечения. Кроме того, США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230202/priznanie-1849119661.html

франция

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

франция, россия, москва, цены на нефть, брюно ле мэр, владимир путин, мвф, санкции в отношении россии, в мире