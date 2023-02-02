https://ria.ru/20230202/efimov-1849148588.html

Ефимов: участок в Северном районе Москвы реорганизуют по программе КРТ

Ефимов: участок в Северном районе Москвы реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 02.02.2023

Ефимов: участок в Северном районе Москвы реорганизуют по программе КРТ

Власти Москвы приняли решение о реорганизации в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) неэффективно используемого участка в Северном районе... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T10:12

2023-02-02T10:12

2023-02-02T10:12

экономика

коммерческая недвижимость

северный район

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823613898_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_4489e80b02a06d7637a20c2814d7f479.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Власти Москвы приняли решение о реорганизации в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) неэффективно используемого участка в Северном районе города, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Сейчас территорию площадью более пяти гектаров занимает недостроенный инженерный центр, возведение которого должно было завершиться в 2013 году. В ходе комплексного развития вместо него появятся общественно-деловые и спортивные пространства, а также технопарк, где смогут работать около 2,9 тысячи человек. Объем инвестиций в проект - свыше 12 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект для города – более 940 миллионов рублей", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в рамках редевелопмента на участке, расположенном на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе, планируется возвести около 150 тысяч квадратных метров недвижимости. Из них почти 70 тысяч квадратных метров займут научно-производственные объекты, а остальное – офисы и физкультурно-оздоровительный комплекс.Уточняется, что нынешние владельцы земли смогут либо принять участие в реорганизации территории, либо получить от города компенсацию по рыночной цене. В последнем случае развивать территорию будет либо городской оператор, либо сторонний инвестор, определяемый по результатам конкурса.

https://ria.ru/20230128/efimov-1848056791.html

северный район

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, коммерческая недвижимость, северный район, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман