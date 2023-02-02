Ефимов: участок в Северном районе Москвы реорганизуют по программе КРТ
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Власти Москвы приняли решение о реорганизации в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) неэффективно используемого участка в Северном районе города, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Сейчас территорию площадью более пяти гектаров занимает недостроенный инженерный центр, возведение которого должно было завершиться в 2013 году. В ходе комплексного развития вместо него появятся общественно-деловые и спортивные пространства, а также технопарк, где смогут работать около 2,9 тысячи человек. Объем инвестиций в проект - свыше 12 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект для города – более 940 миллионов рублей", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в рамках редевелопмента на участке, расположенном на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе, планируется возвести около 150 тысяч квадратных метров недвижимости. Из них почти 70 тысяч квадратных метров займут научно-производственные объекты, а остальное – офисы и физкультурно-оздоровительный комплекс.
Уточняется, что нынешние владельцы земли смогут либо принять участие в реорганизации территории, либо получить от города компенсацию по рыночной цене. В последнем случае развивать территорию будет либо городской оператор, либо сторонний инвестор, определяемый по результатам конкурса.
"Сейчас территорию площадью более пяти гектаров занимает недостроенный инженерный центр, возведение которого должно было завершиться в 2013 году. В ходе комплексного развития вместо него появятся общественно-деловые и спортивные пространства, а также технопарк, где смогут работать около 2,9 тысячи человек. Объем инвестиций в проект - свыше 12 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект для города – более 940 миллионов рублей", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в рамках редевелопмента на участке, расположенном на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе, планируется возвести около 150 тысяч квадратных метров недвижимости. Из них почти 70 тысяч квадратных метров займут научно-производственные объекты, а остальное – офисы и физкультурно-оздоровительный комплекс.
Уточняется, что нынешние владельцы земли смогут либо принять участие в реорганизации территории, либо получить от города компенсацию по рыночной цене. В последнем случае развивать территорию будет либо городской оператор, либо сторонний инвестор, определяемый по результатам конкурса.