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Ефимов: участок в Северном районе Москвы реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 02.02.2023
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Ефимов: участок в Северном районе Москвы реорганизуют по программе КРТ
Ефимов: участок в Северном районе Москвы реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 02.02.2023
Ефимов: участок в Северном районе Москвы реорганизуют по программе КРТ
Власти Москвы приняли решение о реорганизации в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) неэффективно используемого участка в Северном районе... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T10:12
2023-02-02T10:12
экономика
коммерческая недвижимость
северный район
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Власти Москвы приняли решение о реорганизации в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) неэффективно используемого участка в Северном районе города, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Сейчас территорию площадью более пяти гектаров занимает недостроенный инженерный центр, возведение которого должно было завершиться в 2013 году. В ходе комплексного развития вместо него появятся общественно-деловые и спортивные пространства, а также технопарк, где смогут работать около 2,9 тысячи человек. Объем инвестиций в проект - свыше 12 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект для города – более 940 миллионов рублей", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в рамках редевелопмента на участке, расположенном на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе, планируется возвести около 150 тысяч квадратных метров недвижимости. Из них почти 70 тысяч квадратных метров займут научно-производственные объекты, а остальное – офисы и физкультурно-оздоровительный комплекс.Уточняется, что нынешние владельцы земли смогут либо принять участие в реорганизации территории, либо получить от города компенсацию по рыночной цене. В последнем случае развивать территорию будет либо городской оператор, либо сторонний инвестор, определяемый по результатам конкурса.
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северный район
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экономика, коммерческая недвижимость, северный район, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман
Экономика, Коммерческая недвижимость, Северный район, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман
10:12 02.02.2023
 

Ефимов: участок в Северном районе Москвы реорганизуют по программе КРТ

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Власти Москвы приняли решение о реорганизации в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) неэффективно используемого участка в Северном районе города, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Сейчас территорию площадью более пяти гектаров занимает недостроенный инженерный центр, возведение которого должно было завершиться в 2013 году. В ходе комплексного развития вместо него появятся общественно-деловые и спортивные пространства, а также технопарк, где смогут работать около 2,9 тысячи человек. Объем инвестиций в проект - свыше 12 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект для города – более 940 миллионов рублей", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.

В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в рамках редевелопмента на участке, расположенном на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе, планируется возвести около 150 тысяч квадратных метров недвижимости. Из них почти 70 тысяч квадратных метров займут научно-производственные объекты, а остальное – офисы и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Уточняется, что нынешние владельцы земли смогут либо принять участие в реорганизации территории, либо получить от города компенсацию по рыночной цене. В последнем случае развивать территорию будет либо городской оператор, либо сторонний инвестор, определяемый по результатам конкурса.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
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ЭкономикаКоммерческая недвижимостьСеверный районМоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Максим Гаман
 
 
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