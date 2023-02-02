https://ria.ru/20230202/eaes-1849270780.html

ЕАЭС действует слаженно в условиях внешнего давления, заявил Мишустин

ЕАЭС действует слаженно в условиях внешнего давления, заявил Мишустин - РИА Новости, 02.02.2023

ЕАЭС действует слаженно в условиях внешнего давления, заявил Мишустин

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) действует слаженно и эффективно, несмотря на внешнее давление и непростую международную конъюнктуру, заявил... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T15:17

2023-02-02T15:17

2023-02-02T15:17

экономика

россия

алма-ата

михаил мишустин

евразийский экономический союз

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АЛМАТА, 2 фев – РИА Новости. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) действует слаженно и эффективно, несмотря на внешнее давление и непростую международную конъюнктуру, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Ранее сообщалось о том, что глава российского кабмина прибыл в Алма-Ату для участия в очередном заседании ЕАЭС. "Несмотря на внешнее давление и непростую международную конъюнктуру союз действует слаженно и эффективно, на основе взаимной поддержки и готовности своевременно решать возникающие задачи. Такой подход позволяет нам сохранять стабильность и, конечно, продолжать работу на благо граждан наших государств", – сказал Мишустин, выступая в четверг на заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе. Он отметил, что Россия, которая в текущем году председательствует в органах Союза, обеспечит преемственность курса, направленного на укрепление интеграционного строительства. Премьер-министр РФ также указал на то, что ЕАЭС уверенно развивается и наглядно демонстрирует свою эффективность и востребованность. Так, абсолютный объем взаимной торговли государств за время существования ЕАЭС увеличился более в чем полтора раза, растет торговля несырьевыми товарами с высокой добавленной стоимостью.

https://ria.ru/20230202/prodovolstvie-1849203202.html

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экономика, россия, алма-ата, михаил мишустин, евразийский экономический союз