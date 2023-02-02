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Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Югре - РИА Новости, 02.02.2023
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Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Югре
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Югре - РИА Новости, 02.02.2023
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Югре
Четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девушка, погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Ханты-Мансийском автономном... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T10:43
2023-02-02T10:43
происшествия
авто
тобольск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девушка, погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, сообщает региональное управление ГИБДД. По данным ведомства, вечером 1 февраля на 724 километре трассы "Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск" в Нефтеюганском районе, 39-летний мужчина за рулем автомобиля "Лада Приора" перед началом обгона не убедился в его безопасности, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком "Volvo". "В результате ДТП водитель и пассажиры Лады, 15-летняя и две 18-летние девушки, от полученных травм скончались на месте ДТП до прибытия скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
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происшествия, авто, тобольск, нефтеюганский район, гибдд мвд рф, дтп, россия
Происшествия, Авто, Тобольск, Нефтеюганский район, ГИБДД МВД РФ, ДТП, Россия
10:43 02.02.2023
 
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Югре

В Югре четыре человека погибли в ДТП с грузовиком после выезда водителя на встречку

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девушка, погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, сообщает региональное управление ГИБДД.
По данным ведомства, вечером 1 февраля на 724 километре трассы "Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск" в Нефтеюганском районе, 39-летний мужчина за рулем автомобиля "Лада Приора" перед началом обгона не убедился в его безопасности, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком "Volvo".
"В результате ДТП водитель и пассажиры Лады, 15-летняя и две 18-летние девушки, от полученных травм скончались на месте ДТП до прибытия скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
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