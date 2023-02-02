https://ria.ru/20230202/dtp-1849158769.html

Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Югре

Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Югре - РИА Новости, 02.02.2023

Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Югре

Четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девушка, погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Ханты-Мансийском автономном... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T10:43

2023-02-02T10:43

2023-02-02T10:43

происшествия

авто

тобольск

нефтеюганский район

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девушка, погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, сообщает региональное управление ГИБДД. По данным ведомства, вечером 1 февраля на 724 километре трассы "Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск" в Нефтеюганском районе, 39-летний мужчина за рулем автомобиля "Лада Приора" перед началом обгона не убедился в его безопасности, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком "Volvo". "В результате ДТП водитель и пассажиры Лады, 15-летняя и две 18-летние девушки, от полученных травм скончались на месте ДТП до прибытия скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230202/kuban-1849124799.html

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происшествия, авто, тобольск, нефтеюганский район, гибдд мвд рф, дтп, россия