https://ria.ru/20230202/dsnv-1849213064.html

Песков не стал комментировать заявление Белого дома по ДСНВ

Песков не стал комментировать заявление Белого дома по ДСНВ - РИА Новости, 02.02.2023

Песков не стал комментировать заявление Белого дома по ДСНВ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления Белого дома о заинтересованности РФ и США в Договоре по сокращению стратегических... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T12:42

2023-02-02T12:42

2023-02-02T12:42

дмитрий песков

договор снв-3

сша

россия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления Белого дома о заинтересованности РФ и США в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). "Мне нечего добавить к тому, что было сказано вчера на эту тему ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, означают ли заявления Белого дома о ДСНВ о том, что есть подвижки от США. Ранее Песков сказал, что РФ считает продолжение действия этого договора очень важным. По его словам, ДСНВ-3 фактически единственный договор, "который остается, ну, не то что жизнеспособным, хотя бы так гипотетически рассуждая, жизнеспособным". В Белом доме затем отметили, что такие слова пресс-секретаря президента РФ свидетельствует о том, что и Россия, и США заинтересованы в ДСНВ-3, это положительный момент. Как отмечала заместитель помощника президента США и координатор по оборонной политике и контролю над вооружениями Совета национальной безопасности Белого дома Кара Аберкромби США по-прежнему готовы к конструктивной работе с Россией по исполнению ДСНВ-3. ДСНВ, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, был продлен администрацией Джо Байдена на пять лет, он истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20230131/dsnv-1848793489.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, договор снв-3, сша, россия