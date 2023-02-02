https://ria.ru/20230202/dsnv-1849213064.html
Песков не стал комментировать заявление Белого дома по ДСНВ
Песков не стал комментировать заявление Белого дома по ДСНВ - РИА Новости, 02.02.2023
Песков не стал комментировать заявление Белого дома по ДСНВ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления Белого дома о заинтересованности РФ и США в Договоре по сокращению стратегических... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:42
2023-02-02T12:42
2023-02-02T12:42
дмитрий песков
договор снв-3
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156258/26/1562582636_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_800d2d412840f0bc50b12c086ef9baac.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления Белого дома о заинтересованности РФ и США в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). "Мне нечего добавить к тому, что было сказано вчера на эту тему ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, означают ли заявления Белого дома о ДСНВ о том, что есть подвижки от США. Ранее Песков сказал, что РФ считает продолжение действия этого договора очень важным. По его словам, ДСНВ-3 фактически единственный договор, "который остается, ну, не то что жизнеспособным, хотя бы так гипотетически рассуждая, жизнеспособным". В Белом доме затем отметили, что такие слова пресс-секретаря президента РФ свидетельствует о том, что и Россия, и США заинтересованы в ДСНВ-3, это положительный момент. Как отмечала заместитель помощника президента США и координатор по оборонной политике и контролю над вооружениями Совета национальной безопасности Белого дома Кара Аберкромби США по-прежнему готовы к конструктивной работе с Россией по исполнению ДСНВ-3. ДСНВ, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, был продлен администрацией Джо Байдена на пять лет, он истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20230131/dsnv-1848793489.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156258/26/1562582636_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f4b263419a4b3645207b819df8232c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, договор снв-3, сша, россия
Дмитрий Песков, Договор СНВ-3, США, Россия
Песков не стал комментировать заявление Белого дома по ДСНВ
Песков не стал комментировать заявление Белого дома о заинтересованности в ДСНВ
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления Белого дома о заинтересованности РФ и США в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
"Мне нечего добавить к тому, что было сказано вчера на эту тему ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, означают ли заявления Белого дома о ДСНВ о том, что есть подвижки от США.
Ранее Песков сказал, что РФ считает продолжение действия этого договора очень важным. По его словам, ДСНВ-3 фактически единственный договор, "который остается, ну, не то что жизнеспособным, хотя бы так гипотетически рассуждая, жизнеспособным". В Белом доме затем отметили, что такие слова пресс-секретаря президента РФ свидетельствует о том, что и Россия, и США заинтересованы в ДСНВ-3, это положительный момент. Как отмечала заместитель помощника президента США и координатор по оборонной политике и контролю над вооружениями Совета национальной безопасности Белого дома Кара Аберкромби США по-прежнему готовы к конструктивной работе с Россией по исполнению ДСНВ-3.
ДСНВ, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, был продлен администрацией Джо Байдена
на пять лет, он истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине
.