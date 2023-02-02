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Песков не стал комментировать заявление Белого дома по ДСНВ - РИА Новости, 02.02.2023
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Песков не стал комментировать заявление Белого дома по ДСНВ
Песков не стал комментировать заявление Белого дома по ДСНВ - РИА Новости, 02.02.2023
Песков не стал комментировать заявление Белого дома по ДСНВ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления Белого дома о заинтересованности РФ и США в Договоре по сокращению стратегических... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:42
2023-02-02T12:42
дмитрий песков
договор снв-3
сша
россия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления Белого дома о заинтересованности РФ и США в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). "Мне нечего добавить к тому, что было сказано вчера на эту тему ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, означают ли заявления Белого дома о ДСНВ о том, что есть подвижки от США. Ранее Песков сказал, что РФ считает продолжение действия этого договора очень важным. По его словам, ДСНВ-3 фактически единственный договор, "который остается, ну, не то что жизнеспособным, хотя бы так гипотетически рассуждая, жизнеспособным". В Белом доме затем отметили, что такие слова пресс-секретаря президента РФ свидетельствует о том, что и Россия, и США заинтересованы в ДСНВ-3, это положительный момент. Как отмечала заместитель помощника президента США и координатор по оборонной политике и контролю над вооружениями Совета национальной безопасности Белого дома Кара Аберкромби США по-прежнему готовы к конструктивной работе с Россией по исполнению ДСНВ-3. ДСНВ, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, был продлен администрацией Джо Байдена на пять лет, он истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине.
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дмитрий песков, договор снв-3, сша, россия
Дмитрий Песков, Договор СНВ-3, США, Россия
12:42 02.02.2023
 
Песков не стал комментировать заявление Белого дома по ДСНВ

Песков не стал комментировать заявление Белого дома о заинтересованности в ДСНВ

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления Белого дома о заинтересованности РФ и США в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
"Мне нечего добавить к тому, что было сказано вчера на эту тему ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, означают ли заявления Белого дома о ДСНВ о том, что есть подвижки от США.
Ранее Песков сказал, что РФ считает продолжение действия этого договора очень важным. По его словам, ДСНВ-3 фактически единственный договор, "который остается, ну, не то что жизнеспособным, хотя бы так гипотетически рассуждая, жизнеспособным". В Белом доме затем отметили, что такие слова пресс-секретаря президента РФ свидетельствует о том, что и Россия, и США заинтересованы в ДСНВ-3, это положительный момент. Как отмечала заместитель помощника президента США и координатор по оборонной политике и контролю над вооружениями Совета национальной безопасности Белого дома Кара Аберкромби США по-прежнему готовы к конструктивной работе с Россией по исполнению ДСНВ-3.
ДСНВ, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, был продлен администрацией Джо Байдена на пять лет, он истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 20:19
США считают, что Россия нарушила ДСНВ из-за блокирования инспекций
 
Дмитрий ПесковДоговор СНВ-3СШАРоссия
 
 
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