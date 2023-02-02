https://ria.ru/20230202/donetsk-1849269990.html

ВСУ обстреляли Кировский и Петровский район Донецка

ВСУ обстреляли Кировский и Петровский район Донецка - РИА Новости, 02.02.2023

ВСУ обстреляли Кировский и Петровский район Донецка

Украинские войска выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка 13 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T15:15

2023-02-02T15:15

2023-02-02T15:28

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка 13 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению:14.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ильинка – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.В 15.00 был зафиксирован обстрел Кировского района Донецка, по которому было выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230202/spetsoperatsiya-1849261550.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

петровский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия