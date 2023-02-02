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ВСУ обстреляли Кировский и Петровский район Донецка - РИА Новости, 02.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230202/donetsk-1849269990.html
ВСУ обстреляли Кировский и Петровский район Донецка
ВСУ обстреляли Кировский и Петровский район Донецка - РИА Новости, 02.02.2023
ВСУ обстреляли Кировский и Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка 13 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T15:15
2023-02-02T15:28
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка 13 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению:14.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ильинка – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.В 15.00 был зафиксирован обстрел Кировского района Донецка, по которому было выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230202/spetsoperatsiya-1849261550.html
петровский район
донецк
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
15:15 02.02.2023 (обновлено: 15:28 02.02.2023)
 
ВСУ обстреляли Кировский и Петровский район Донецка

ВСУ выпустили 13 снарядов по Кировскому и Петровскому районам Донецка

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка 13 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению:14.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ильинка – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.
В 15.00 был зафиксирован обстрел Кировского района Донецка, по которому было выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККПроисшествия
 
 
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